УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12858 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 552 9
Держприкордонслужба (4350) обстріл (21178) Сумська область (2215)

Рашисти зруйнували приміщення ДПСУ на Сумщині, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні 8 червня ворожий обстріл зруйнував приміщення Держприкордонслужби на Сумщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  ДПСУ повідомляє у Telegram.

"Близько 12 години з боку російського пункту пропуску "троєбортне" рашисти обстріляли прикордонне село Шосткинського району Сумської області. Кілька ворожих боєприпасів влучили у приміщення підрозділу Держприкордонслужби України. Дане приміщення було відкрите у 2015 році для тримання незаконних мігрантів. В час повномасштабного вторгнення росії в Україну воно не використовувалося", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни протягом 7 червня тричі обстріляли Сумщину, жертв немає, - ОВА
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пока туда не будет реальной отметки, это будет продолжаться.
показати весь коментар
08.06.2022 14:57 Відповісти
А чого отвєтку не ї**нути кацапам?
показати весь коментар
08.06.2022 15:20 Відповісти
Похоже отвєтить нечем. Разве что дорогами
показати весь коментар
08.06.2022 15:51 Відповісти
Ні, ні, не відповідайте!
Із звичайного дитячого китайського коптера неможливо побачити російський КПП.
Да і міномета самого простого совкового у нас немає, щоб отвєтку дати!
Та і путін може напасти, якщо отвєтку дати!
Краще рахуйте, є жертви чи нема...
показати весь коментар
08.06.2022 16:12 Відповісти
Стреляйте в ответ . . .
показати весь коментар
08.06.2022 17:34 Відповісти
Орки методично знищують інфрастуктуру а ми все мовчимо в відповідь
показати весь коментар
08.06.2022 17:51 Відповісти
тут сами кацапские выродки может помогут понять нашим *********, что не может быть вообще никаких кпп или дорог или ещё чего либо к кацапстану, только бетонная стена, ров, дзоты и доты там всякие, всё!!! ничего вообще!!!
показати весь коментар
08.06.2022 17:54 Відповісти
Невже? Негайно відправати носовички та памперси!
показати весь коментар
08.06.2022 23:17 Відповісти
Кацапи як по графіку фігачать по Харкову ракетами, тільки 11 вечера, ракети вже летять.
Вчора вродє захреначили супермаркет "Восторг".
показати весь коментар
09.06.2022 00:57 Відповісти
 
 