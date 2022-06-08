Маріупольці вимушені "боротися за гуманітарку" через відсутність їжі, - Андрющенко. ВIДЕО

Жителі окупованого Маріуполя змушені вистояти на спеці чергу по "гуманітарку", за 2 дні до цього записавшись в іншу чергу.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріупольці змушені реально боротися за гуманітарку через відсутність іншого джерела їжі. Спочатку ти записуєшся в чергу. Черга на два-три дні вперед. Але черга - не гарантія. В день "черги" маєш добігти в числі перших 300 щасливчиків вже в живу чергу.

Потім тебе тримають на спеці, як тварину в загоні. Без води і можливості її набрати. Потім якщо пощастило - отримуєш всередині те, що дуже не гарної якості і без холодильників швидко зіпсується. День-два і маєш бігти по колу пекла гуманітарки знов", - розповів Андрющенко.

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