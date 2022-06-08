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Маріупольці вимушені "боротися за гуманітарку" через відсутність їжі, - Андрющенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Жителі окупованого Маріуполя змушені вистояти на спеці чергу по "гуманітарку", за 2 дні до цього записавшись в іншу чергу.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріупольці змушені реально боротися за гуманітарку через відсутність іншого джерела їжі. Спочатку ти записуєшся в чергу. Черга на два-три дні вперед. Але черга - не гарантія. В день "черги" маєш добігти в числі перших 300 щасливчиків вже в живу чергу.

Потім тебе тримають на спеці, як тварину в загоні. Без води і можливості її набрати. Потім якщо пощастило  - отримуєш всередині те, що дуже не гарної якості і без холодильників швидко зіпсується. День-два і маєш бігти по колу пекла гуманітарки знов", - розповів Андрющенко.

Також читайте: В Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів, до роботи повертатись "вмовляють" навіть пенсіонерів, - Андрющенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
та про всю Україну так говорили, що ми всі тут ватники, русскіє вважали що ми з квітами вийдемо, якщо це так, то звідки тоді ЗСУ, ТРО, Партизани. Маріупіль не здався в 2014 році, якщо би там було аж 80% вітників, вибачайте, там би все винесли. І Маріупіль теж не зустрічав русскіх квітами. азовці стільки протрималися, бо була підтримка містян, ви вже забули як люди відчайдушно працювали, допоки ще не було зруйновано місто вщент, як вони рятували з пологового будинку жінок. То все ватники були? То пан сам тоді ватник грьобаний ще й провокатор.
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08.06.2022 15:48
+19
80 відсотків маріупольців це грьобана вата, най жеруть що замовляли
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08.06.2022 15:30
+19
На відео ті кому «какая разніца» який прапор, яка вулиця, яка країна
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08.06.2022 15:35
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80 відсотків маріупольців це грьобана вата, най жеруть що замовляли
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08.06.2022 15:30 Відповісти
та про всю Україну так говорили, що ми всі тут ватники, русскіє вважали що ми з квітами вийдемо, якщо це так, то звідки тоді ЗСУ, ТРО, Партизани. Маріупіль не здався в 2014 році, якщо би там було аж 80% вітників, вибачайте, там би все винесли. І Маріупіль теж не зустрічав русскіх квітами. азовці стільки протрималися, бо була підтримка містян, ви вже забули як люди відчайдушно працювали, допоки ще не було зруйновано місто вщент, як вони рятували з пологового будинку жінок. То все ватники були? То пан сам тоді ватник грьобаний ще й провокатор.
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08.06.2022 15:48 Відповісти
А за кого там голосували на виборах? Нагадати
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08.06.2022 15:58 Відповісти
Йди за російським кораблем москаль..
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08.06.2022 16:04 Відповісти
Шоб теперь стоять в очереди за гуманитаркой от рашистов - это ж и ослу понятно. Не. Дело не в вате - хрен с ней, а в территории.
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08.06.2022 16:30 Відповісти
Кнут и пряник, метод наград и наказаний
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08.06.2022 15:58 Відповісти
Что ты знаешь о Мариуполе, кроме подхваченого тобой лозунга, о важности Мариуполя? Ты понимаешь что когда ты кричишь о важности Мариуполя, ты предаеш большинство его верных Украине жителей забвению, отказываешь им на существование, буквально впихиваешь город кацапам в руки, потому что там же вата живёт. За что умирали тогда защитники моего города, его жители, как быть тем кто не смирился с оккупацией, несмотря ни на что? Да, среди нас есть вата, есть предатели, но их искореняли все эти восемь лет, тут не сидели сложа руки. И то что ещё некоторые остались, всего лишь недоработка. Вы бы лучше поддерживали преданных Украине мариупольцев, они новые жители свободного города, которые обязательно будет вырван из лап кацапской нечести. Все коллабораниы должны понести соответствующее наказание.
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08.06.2022 16:56 Відповісти
Дай бог, чтобы было так как вы говорите. Конечно сейчас мариупольцев очень жаль. Но правда такая, что украинофобия в Мариуполе процветала еще с 2014 г. . Население массово кричало "Путин введи войска". Почти вся милиция ждала россию. Такого уровня ватности не было ни в Харькове, ни в Днепре, ни в Одессе, хотя и там ваты много. В Мариуполе почти никто не голосовал за ЕС и др. проукраинские партии.
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09.06.2022 17:06 Відповісти
Так хто ж здав південь України?
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08.06.2022 17:34 Відповісти
Зелупа в омане по указке патрушева а кто же еще?
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09.06.2022 00:28 Відповісти
Я жив в Маріке з 90го до почату 22го року. І як би мені не хотілося що б ви помилялися, ви правий на 100%. Тільки завдяки тому, що після 2014 в Маріке оселилося багато військово службовців, нарешті стало відчуно, що Марік - Українське місто. За цкй невеликій час, місто стало на багато краще у сіх відношеннях. Але гімно тихо сиділо і чекало
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08.06.2022 19:22 Відповісти
Я помню в 2015 или 2016 гг. по восточной части Мариуполя ударила рос. ракета, которая уничтожила сразу 30 чел. И все равно местные обвиняли в этом Украину. Мариуполь такой же как и весь донбасс, а именно агрессивно-украинофобский.
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09.06.2022 17:11 Відповісти
Уважно передивляюсь відео з вулиць міста, бо мені там все знайомо і роблю висновок: Місто неймовірно обезлюжено. Зараз там не більше 50 тисяч, можливо навіть менше. Сперечатися не буду, частково маріупольці повтікали на рашку. Отже, якщо до 24 лютого в місті мешкало не менше 650 тисяч, то десь 250-300 тисяч втікло на материкову Україну. Ви ж враховуйте той факт, що рашисти всіляко унеможливлювали перетин лінії фронту і тримали людей в інформаційній блокаді. А ось чи вдасться визволити Маріуполь від рашистів, поки що для всіх нас велике питання...
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08.06.2022 19:48 Відповісти
мариупольцы выехали или насильно вывезли через нкэвэдэшные фильтра кто тогда на видео ?
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08.06.2022 15:34 Відповісти
На відео ті кому «какая разніца» який прапор, яка вулиця, яка країна
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08.06.2022 15:35 Відповісти
а ви там знаєте, як би ЗСУ не були би так успішні, можливо і шановне паньство зараз билося би за гуманітарку.
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08.06.2022 15:43 Відповісти
ми б'ємося з автоматом а не за гуманітарку
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08.06.2022 15:56 Відповісти
Это достойно уважения, но если, все таки, вы жили бы под границей с кацапстаном, а не мариупольцы, если бы ваш город взяли в кольцо и подмога так бы и не пришла, чтобы делали жители вашего города в окупации? Вы думаете из оккупации так легко выбраться, так легко бросить отчий дом и всю свою жизнь в нем?
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08.06.2022 17:00 Відповісти
Так дружок ваш вова зільонський здав вас кацапам...
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08.06.2022 17:53 Відповісти
Вони отримують майські шашлики
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08.06.2022 18:00 Відповісти
Он нам не друг, я ща него не голосовал, потому что видно было что мурло ещё то. Но голосовали за него по всей Украине. Значит он и твой дружок, если рядом с тобой за зелю голосовали?
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08.06.2022 18:03 Відповісти
на видео мариупольцы, которые остались в родном городе с надеждой что его отстоят и не прошли фильтрационные процессы из-за проукраинскую позицию нквд, но вынуждены искать пропитание среди руин города
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08.06.2022 15:40 Відповісти
Залишились, кінчені ватні,руzzкамірскі ,руzzкачелюсниє дегенерати. Чекали ассвАбадітелей))) от тепер і нехай тихо насолоджуються .ПАДОЛЬ!
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08.06.2022 15:59 Відповісти
Ты откуда, издалека, знаешь? Кто в оккупации по умолчанию предатель? У тебя во двор снаряды никогда не падали неделями? И вообще с таким подходом надо всех граждан Украины, на освобождённых землях убивать, как предателей, они же были в оккупации, они по твоим лекалам любители кацапского мира, так ведь?
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08.06.2022 17:03 Відповісти
Вишиватний довбойоб.
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09.06.2022 04:42 Відповісти
Їм казали що якщо переможе блазень на виборах то буде війна, але вони не вірили
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08.06.2022 15:34 Відповісти
73% з 26% що з"явилися на вибори бо Порошенко розчарував, і це по всій Україні а не по Маріуполю. Це абсолютно точно не більшість.
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08.06.2022 15:50 Відповісти
розчарував, начал армию с нуля поднимать. Конечно ватникам это не нравится
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08.06.2022 15:53 Відповісти
І чим це ватан тебе Порох розчарував, може безвізом за яким ти у Польщі сидиш?
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08.06.2022 16:01 Відповісти
eto uzhasno. rjuske mir vo vsei krase !
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08.06.2022 15:34 Відповісти
колись боролись за опзж а тепер бороться за гуманітарку- робим висновок-
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08.06.2022 15:36 Відповісти
Опзж-хрюзкая гуманитарка
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08.06.2022 15:38 Відповісти
Яка нафіг цапська гуманітарка? Цапи розікрали магазини та видають це під видом гуманітарки.
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08.06.2022 15:40 Відповісти
Маріуполь. Поки Лавров в Туреччині хамить про вкрадене українське майно, прямо в той час в Маріуполі росіяни вантажать український металопрокат на судно класу РМ3 під російським прапором з пунктом призначення порт Ростов-на-Дону, повідомляє радника міського голови м. Маріуполь Петро Андрющенко. https://t.me/operativnoZSU/27805
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08.06.2022 16:05 Відповісти
а хто винуватий, що ригам дали можливість перевтілитися в опзж, хто дав їм і зараз залишитися? люди не всі володіють аналітичним складом розуму, тому для деяких, якщо проросійська партія не заборонена, значить все нормально і за неї можна голосувати, вони людям голови надуріли і все а відповідні державні інститути шмарклі жували, бо це вигідно олігархам, а зовсім не розвиток громадського суспільства і процвітання народу.
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08.06.2022 15:54 Відповісти
интересная позиция, если "проросійська партія не заборонена", то можно за нее голосовать. Это что то уникальное только для Украины.
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08.06.2022 15:57 Відповісти
Рузкій мір прийшов на українську землю.
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08.06.2022 15:43 Відповісти
сколько населения призывного, или уже их нельзя призывать, так как имеют паспорт параши?
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08.06.2022 15:45 Відповісти
у людей забриають документи і змушують взяти російські, під страхом голодної смерті, або катувань близьких.
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08.06.2022 15:56 Відповісти
так нужно сопротивляться, а не пособниками быть
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08.06.2022 16:00 Відповісти
С дивана, в своем целом доме сопротивляться легко. А когда ты живёшь в руинах оккупированного города ситуация несколько иная
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08.06.2022 17:06 Відповісти
режим один и тот же, что на параше. что на оккупированных территориях, так почему тогда мы советуем всем на параше сопротивляться такому режиму, а украинцы не должны, тем более на своей территории
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08.06.2022 21:26 Відповісти
Ну Вы сравнили хрен с пальцем. Украинцев убивают за то ,шо глянул не так или татушка показалась подозрительной, или цвет одежды какой-то вроде военный. А советовать мы все мастера. Особенно если живём в свободной стране. Кацапы устраивают голодомор мариупольцам
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09.06.2022 00:06 Відповісти
зачем так издеваться над людьми и зачем люди терпят такое издевательство..., неужели ради получения русского паспорта? типо потерпели, пока их обстреливали и освободили от нациков, а теперь еще немного потерпеть и будет 2 пенсии и русский паспорт... и обещанная компенсация за разрушенное жилье...
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08.06.2022 15:47 Відповісти
Им просто жрать нечего, Умереть от голода гораздо быстрее чем от гордости.
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08.06.2022 15:55 Відповісти
не жрать, а їсти, дай Бог щоби нікому з нас так не прийшлося, там зараз така ситуація, що вмерти душе легко від будь-чого, там можуть забити, закатувати, можна вмерти від хвороб, там штучно створена страшна гуманітарна катастрофа. ну а що ще русскіє могли би зробити.
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08.06.2022 15:57 Відповісти
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08.06.2022 15:53 Відповісти
Да лучше б гитлеровцы победили. Жили бы сейчас как люди и не было этой всей херни🙏😇
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09.06.2022 00:34 Відповісти
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08.06.2022 15:55 Відповісти
олігархи ніколи не були на нашій стороні, бо громадянське суспільство для них - кінець їх всевластію і бєзпрєдєлу. А це означає що вони на стороні ворога і були на тій стороні завжди.
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08.06.2022 16:00 Відповісти
Вот по этому я воевать не пойду. Лучше на г+г марафоне буду смотреть на рожи пикалова и кошевого. 😁😁😁 Умиреть за 95й квартал это жесть. За ленку и за ******** в флисовой зелёной тряпке. Ищите лохов в другом месте.
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09.06.2022 00:38 Відповісти
А скумбрія як була по 8 так і залишилась .
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08.06.2022 15:59 Відповісти
- Хуже нє будєт. - казали виборці. - Хоть посмєйомся... Ліш би нє Порошенко.

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08.06.2022 16:03 Відповісти
Оце чоколадного так винесли на останніх виборах? Показово!
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08.06.2022 16:55 Відповісти
Так, ось такі довбойоби, як ти, й винесли. І тепер зелені уйобки 3 роки водять тобі **** по губах.
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08.06.2022 17:00 Відповісти
Так оце ти, мудило, один із винуватцев того, що зараз коїтся.
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09.06.2022 06:36 Відповісти
Что тут ещё можно сказать. Выбрали ********. Жерите. И идите воевать за ленку. Раз уж большинство решило то ладно
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09.06.2022 00:43 Відповісти
"Маріупольці змушені реально боротися за гуманітарку через відсутність іншого джерела їжі" - дуже шкода, що відвертою брехньою і Андрющенко, і Цензор дискредитують себе. Вочевидь, багато з тих, чиї рідні там залишились, знають, що гуманітарка гуманітаркою, але вже все можна купити на базарах. Маріуполь - моє рідне місто і я дуже хочу, щоб він якнайшвидше був звільнений від орків і повернувся до нормального життя. Але навіщо ж бути подібними до свинособак і брехати не гірше за них??
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08.06.2022 16:05 Відповісти
Мариупольцы идиоты , кода там был ещё Азов , надо было всем брать в руки оружие и защищатся , а сейчас наслаждайтесь руским миром , они же этого хотели
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08.06.2022 16:06 Відповісти
Кацапи завжди використовували голод для управління масами. Там де кацапи там завжди якщо не голод то його постійна загроза.
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08.06.2022 16:41 Відповісти
Йоу... І все ж це доведеться колись відвоювувати у орків...
Як з цим бути, чого чекати? Одна земля - і Донбас, і Карпати...
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08.06.2022 16:51 Відповісти
Там 85% - вата. Ждали Россию. К нам прибежал один такой, с Мариуполя - молодой, но это пипец что там у него с мозгами. Сам за Путина, голодомор одобряет, в бомбардировках винит Азов, и вообще во всём виноват Азов, он им жить не давал, грабил предпринимателей и так далее, в Россию любимую их не отпускал, а тоб они ух как бы зажили! Но вот пришла Россия, вот теперь они заживут, наконец то. Запад он ненавидит, там плохо, но он собирается туда свалить жить. Вот такой вот парадокс. В общем, полный набор ватника.
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08.06.2022 17:45 Відповісти
Вы прям все одинаковые, Мариуполя в глаза не видели, но каждый м одними и теми же экспертными оценками. Ты как это определил, по розе ветров?
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08.06.2022 18:04 Відповісти
85% Мариупольцев голосовало за Бойко, ОПЗЖ, Шария. Что то ещё нужно доказывать?
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08.06.2022 18:07 Відповісти
Например сколько мариупольцев не голосовало вовсе? И не Бойко, а Бойченко, который в антагонистических отношениях с опзжами. И вообще у нас другие партии никогда не были широко представлены, а те что были завязаны на заводы. И даже если кто то у нас голосовал не за тех кто тебе нравится, мы в первую очередь украинцы, а потом уже все остальное. Хотя чего греха таить среди знакомых матери есть такие субъекты, что из только высылка в кацапляндию, без права возврата в Украину дать просветление может. Но вот скажи что ты будешь делать с женщиной кацаписткой, а с бабкой любительницей русского мира? Или дурным престарелым мужиком? Я на таких в оккупации насмотрелся. Вот тут спрашивают, рады ли любители руzzкого мира тому что в Мариуполе происходит. И да и нет. Некоторые сцуться от радости, что наконец та, другие просто бездумно плывут по течению и квакают как дабы на Украину. Среди молодежи ни одного такого нет. Наоборот к нам много молодежи с днры приезжало, потому что они не хотели там жить. Они учились у нас, работали у нас и не возвращались.
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08.06.2022 21:14 Відповісти
Держитесь ,ребята ! Вернем и Мариуполь и донбасс и Крым ! Не захочет Зелелох возвращать, пойдет нах* (за кораблем русским)!
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08.06.2022 22:26 Відповісти
Він вже тренується для зони

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08.06.2022 22:58 Відповісти
***** в зелёной флисовой шмате
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09.06.2022 00:44 Відповісти
Як повчав вілікай кормчій дамбаса р.а. -- А тіпьерь бібікайтье гаспада, бібікайтье !
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08.06.2022 18:06 Відповісти
Голод, холод, терор зламають практично любого. Нічого зараз заочно знущатися над маріупольцями, не важливо яких політичних поглядів притримуються, бо тепер вони жертви війни і зради влади. Не забувайте, що це юридично територія України і вони не зустрічали окупантів як крисчани.
Цей покидьок по кличці Боневтік видно добре висипається і від'їдається, бо південь Ху*лу успішно здав, значить апартаменти в Криму не відберуть, на ТБ в Рашці далі крутять кінолайно від шапіто-95 і десь в офшорках щось капнуло. Все чудово, ще б Пороха посадити і можна на другий термін.
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08.06.2022 18:07 Відповісти
Ті люди хто тікає світ за очі коли перший кацапський танк заїджає в місто по справжньому мудрі люди.
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08.06.2022 22:55 Відповісти
Вата там в Маріуполі, хай насолоджуються руССкім міром !
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08.06.2022 20:18 Відповісти
__полностью ответственны перед народом -городская,областная и далее по списку властЬ. НЕХ.. винить своих соплеменников и граждан одной страны.
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08.06.2022 21:52 Відповісти
ОТ ЧИМ ПОВЕРТАЄТЬСЯ ЛЮБОВ ДО РУСКОГО МІРА.
Там в Україні де найбільше ********* рускій мір частіше за все і найбільщі руйнування,
винятки звісно є, але це як правило
Ненавиділи українську мову, українців, Зе організував нксурсію до руского міру, головне
відвоювати ці території, щоб не було як в Криму і на Донбасі де діти з дитячого садочку
вже привчаються ненавидіти Україну. Зе актор за все відповість.
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08.06.2022 22:54 Відповісти
Хто хотів той виїхав, решта може собі боротися
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09.06.2022 00:13 Відповісти
Це не страшно, звикнуть і буде щасливий "русский мир"
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09.06.2022 07:07 Відповісти
 
 