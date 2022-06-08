Маріупольці вимушені "боротися за гуманітарку" через відсутність їжі, - Андрющенко. ВIДЕО
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Жителі окупованого Маріуполя змушені вистояти на спеці чергу по "гуманітарку", за 2 дні до цього записавшись в іншу чергу.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Маріупольці змушені реально боротися за гуманітарку через відсутність іншого джерела їжі. Спочатку ти записуєшся в чергу. Черга на два-три дні вперед. Але черга - не гарантія. В день "черги" маєш добігти в числі перших 300 щасливчиків вже в живу чергу.
Потім тебе тримають на спеці, як тварину в загоні. Без води і можливості її набрати. Потім якщо пощастило - отримуєш всередині те, що дуже не гарної якості і без холодильників швидко зіпсується. День-два і маєш бігти по колу пекла гуманітарки знов", - розповів Андрющенко.
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Будь ласка, зачекайте...
Як з цим бути, чого чекати? Одна земля - і Донбас, і Карпати...
Цей покидьок по кличці Боневтік видно добре висипається і від'їдається, бо південь Ху*лу успішно здав, значить апартаменти в Криму не відберуть, на ТБ в Рашці далі крутять кінолайно від шапіто-95 і десь в офшорках щось капнуло. Все чудово, ще б Пороха посадити і можна на другий термін.
Там в Україні де найбільше ********* рускій мір частіше за все і найбільщі руйнування,
винятки звісно є, але це як правило
Ненавиділи українську мову, українців, Зе організував нксурсію до руского міру, головне
відвоювати ці території, щоб не було як в Криму і на Донбасі де діти з дитячого садочку
вже привчаються ненавидіти Україну. Зе актор за все відповість.