Дівчинка Соломійка з Дніпра, граючи на сопілці, зібрала 118 000 гривень для українських бійців. ВIДЕО

Дівчинка Соломійка з Дніпра грає на сопілці на центральних вулицях міста, щоб зібрати кошти на допомогу захисникам України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мама Соломійки каже, що дівчинка зібрала своїм талантом уже 118 000 гривень. За ці кошти придбали два бронежилети, а також планується купівля приладу нічного бачення.

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