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Дівчинка Соломійка з Дніпра, граючи на сопілці, зібрала 118 000 гривень для українських бійців. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Дівчинка Соломійка з Дніпра грає на сопілці на центральних вулицях міста, щоб зібрати кошти на допомогу захисникам України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мама Соломійки каже, що дівчинка зібрала своїм талантом уже 118 000 гривень. За ці кошти придбали два бронежилети, а також планується купівля приладу нічного бачення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Украина? Снимай это!": рашист знущається з дітей у підмосковній електричці через кольори ранця. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+61
До сліз...

Які ж в нас діти ростуть!
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08.06.2022 17:35
+52
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08.06.2022 17:45
+39
Смотря на это, еще раз убеждаешься, что кацапам никогда не победить такой народ.
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08.06.2022 17:43
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До сліз...

Які ж в нас діти ростуть!
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08.06.2022 17:35 Відповісти
А в мене двоє знайомих по новенькому паркетнику для себе любимого....(
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08.06.2022 17:56 Відповісти
На фоне того, что делает эта девочка, чтобы купить бронежилеты, тех больших дядек, которые торговали ворованными, надо расстрелять.
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08.06.2022 23:07 Відповісти
А ти чужі гроші не рахуй. Ти обирав зелену владу що лишила армію без грошей, то не починай
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09.06.2022 08:53 Відповісти
Wooow, действительно до слез. Молодец
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08.06.2022 17:38 Відповісти
Да, до слез... Гордость и надежда!
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08.06.2022 18:20 Відповісти
Справжній україночці-респект...
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08.06.2022 17:41 Відповісти
...українську незламну націю не здолати та не перемогти...
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08.06.2022 17:44 Відповісти
...ця дівчинка-майбутнє української незламної нації...
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08.06.2022 17:46 Відповісти
Смотря на это, еще раз убеждаешься, что кацапам никогда не победить такой народ.
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08.06.2022 17:43 Відповісти
Сльози на очах. Дай Бог тобі віка, щастя, миру та здоров'я, маленька справжня україночка. Бережи тебе Бог.
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08.06.2022 17:44 Відповісти
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08.06.2022 17:45 Відповісти
мені багато років і я плачу! Від гордості!!!
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08.06.2022 17:46 Відповісти
Я то же.
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08.06.2022 18:28 Відповісти
Який когнетивний десонанс на фоні Коломойського, Арахами, Ярмака, Татаровава і какая разница. Такі діти майбутьнє країни. Справжнє чистилище в наш час проходить.
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09.06.2022 09:14 Відповісти
Направду, до сліз. Аби тільки невпинно правильні новини то не запіарили...
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08.06.2022 17:51 Відповісти
Як же боляче на це дивитися 😢
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08.06.2022 17:51 Відповісти
......сльози заливають очі.......... Кого ви, смердючі кацапи хочете перемогти!?
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08.06.2022 17:53 Відповісти
Она сплотила всю нашу нацию! Это укор нынешней власти!

Храни ее Господь и счастливого ей будущего в свободной, сильной и такой прекрасной Украине!
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08.06.2022 18:27 Відповісти
Вау
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08.06.2022 17:54 Відповісти
Це пи*дець! Дитина збирає на допомогу армії, а ця курва верховне Чмо-мільйонер жодної копійки не дав, як і шапіто-95.
Зебіли, які ним далі захоплюються реально *обнуті.
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08.06.2022 18:14 Відповісти
Дитинко, хай оберігає тебе Господь на всіх твоїх дорогах.
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08.06.2022 18:22 Відповісти
Это дите - наша Совесть, наша Гордость, наше Будущее!
Этот маленький Человек - наша любимая родная Украина!
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08.06.2022 18:24 Відповісти
Крихітка наша дорога,діамант безцінний,часточка душі України...
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08.06.2022 18:37 Відповісти
Дай, Боже, дитині всього найкращого, здоров'я та мирних снів в країні- переможниці Україні.
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08.06.2022 18:45 Відповісти
Оце так мала дала) Це і красномовно говорить про наших людей які вони жертовні. Це добре в Господніх очах. І ми інші від московитів.
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08.06.2022 18:55 Відповісти
Дитина - молодець.
Всі ті, хто призвели до того, що дитина з сопілкою збирає гроші на броніки - ... не молодець.
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08.06.2022 19:19 Відповісти
Хай Бог дарує Соломійці та її родині здоров'я і щастя! А цікаво, яку суму передав ЗУ найвеличніший піаніст країни?
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08.06.2022 19:28 Відповісти
Він зроби краще - він передав ЗСУ свої відосікі 😁
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09.06.2022 00:31 Відповісти
Знову переглядаю це відео.
Вона, квіточка, ще й дякує-вклоняється всім.
Неможливо стримати сліз....
Батькам дівчинки низький уклін за дитинку.
Нехай Бозя ВАС БЕРЕЖЕ.
....і наших воїнів-героїв.
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08.06.2022 19:42 Відповісти
Это вам не Беня.
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08.06.2022 19:58 Відповісти
Точно, спонсор ЗЕленой ПАДАЛИ - пархатая БАБУШКА БЕНЯ, которая живет в этом же городе, не дала на поддержку Украины ни ОДНОЙ копейки.
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08.06.2022 20:29 Відповісти
не поверю..разве за 11800000 тысяч лет..хоть бы хто сотку задонатил
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08.06.2022 21:10 Відповісти
Що тут скажеш - Україна сильна своїми людьми і це від Бога, на відміну від кацапів.
Як би хоча б полоивна українців своїми діями виражали любов до своєї країни, то
ми зараз жили б краще ніж в Польщі. Ми не президенти - Ми це держава Україна,
Зе актор збрехав всім нам.
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09.06.2022 00:29 Відповісти
молодчина!
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09.06.2022 02:09 Відповісти
Какой замечательный маленький человечек с огромной душой
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09.06.2022 07:49 Відповісти
 
 