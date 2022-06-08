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Дівчинка Соломійка з Дніпра, граючи на сопілці, зібрала 118 000 гривень для українських бійців. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Дівчинка Соломійка з Дніпра грає на сопілці на центральних вулицях міста, щоб зібрати кошти на допомогу захисникам України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, мама Соломійки каже, що дівчинка зібрала своїм талантом уже 118 000 гривень. За ці кошти придбали два бронежилети, а також планується купівля приладу нічного бачення.
Топ коментарі
+61 Людмила Карпова 35c4aebc
показати весь коментар08.06.2022 17:35
+52 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар08.06.2022 17:45
+39 Alex Tiger
показати весь коментар08.06.2022 17:43
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Які ж в нас діти ростуть!
Храни ее Господь и счастливого ей будущего в свободной, сильной и такой прекрасной Украине!
Зебіли, які ним далі захоплюються реально *обнуті.
Этот маленький Человек - наша любимая родная Украина!
Всі ті, хто призвели до того, що дитина з сопілкою збирає гроші на броніки - ... не молодець.
Вона, квіточка, ще й дякує-вклоняється всім.
Неможливо стримати сліз....
Батькам дівчинки низький уклін за дитинку.
Нехай Бозя ВАС БЕРЕЖЕ.
....і наших воїнів-героїв.
Як би хоча б полоивна українців своїми діями виражали любов до своєї країни, то
ми зараз жили б краще ніж в Польщі. Ми не президенти - Ми це держава Україна,
Зе актор збрехав всім нам.