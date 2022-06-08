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Окупанти шоковані вольовими якостями українських захисників: "Такое ощущение, что не он у нас в плену, а мы у него в плену!". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти шоковані вольовими якостями українських військових, що потрапили у полон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+112 Вова БК
показати весь коментар08.06.2022 17:53
+74 Garry Grant
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+50 Dima30
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Когда не буду я повешен,
То буду я у ваших ног,
В тени украинских черешен»
А. С. Пушкин, 1829 г
але заплутався у стропах парашюта
А все просто - наші Воїни захищають свої сім'ї, і свою землю, а вони - статки своїх хазяїв.
Просто вони холопи, а ми вільні люди - споконвіку, і назавжди!
прости Боже за матюк.
Украинский актер восхитил сеть стихом о россии (ВИДЕО)
https://www.instagram.com/p/CeeASEWDCWn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again
Ах ты ж мразь !