УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11998 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
36 181 42
війна (56641) полон (1297) полонені (1950) ЗСУ (5730)

Окупанти шоковані вольовими якостями українських захисників: "Такое ощущение, что не он у нас в плену, а мы у него в плену!". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти шоковані вольовими якостями українських військових, що потрапили у полон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+112
Тому що вони у себе дома, мєрзота.
показати весь коментар
08.06.2022 17:53
+74
Более того. Скоро у тебя ,дядя будет ощущение давления 2 метров земли на твоё бренное тело.
показати весь коментар
08.06.2022 17:54
+50
На раша тудей вихваляються як катують українських полонених...болю не відчувають?все живе відчуває!Буде суд і над вилупками з пропагандонського телебаченя рф!
показати весь коментар
08.06.2022 17:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тому що вони у себе дома, мєрзота.
показати весь коментар
08.06.2022 17:53 Відповісти
Более того. Скоро у тебя ,дядя будет ощущение давления 2 метров земли на твоё бренное тело.
показати весь коментар
08.06.2022 17:54 Відповісти
много "чести" так глубоко копать
показати весь коментар
08.06.2022 18:46 Відповісти
Когда помилует нас бог,
Когда не буду я повешен,
То буду я у ваших ног,
В тени украинских черешен»
А. С. Пушкин, 1829 г
показати весь коментар
08.06.2022 17:54 Відповісти
Ас Пушкін теж любив лузгати насіння
але заплутався у стропах парашюта
показати весь коментар
08.06.2022 18:23 Відповісти
... десь під Миколаєвом
показати весь коментар
08.06.2022 18:28 Відповісти
Кацапи нах!😃
показати весь коментар
08.06.2022 19:30 Відповісти
«Прости, украинский мудрец, наместник Феба и Приапа! Твоя соломенная шляпа Покойней, чем иной венец; Твой Рим - деревня; ты мой папа, Благослови ж меня певец!». Это строки из пушкинского письма 1824 г. к богатому помещику и поэту Аркадию Родзянко, владельцу села Родзянки Хорольского уезда Полтавской губернии. Пушкин познакомился с ним еще до ссылки - в 1818 г., будучи сотоварищем по петербургским литературным кругам и литературно-политическому обществу «Зеленая лампа», а осенью 1823 г. ожидал его в Одессе. В отношениях поэтов имели место конфликты и примирения.
показати весь коментар
08.06.2022 20:20 Відповісти
На раша тудей вихваляються як катують українських полонених...болю не відчувають?все живе відчуває!Буде суд і над вилупками з пропагандонського телебаченя рф!
показати весь коментар
08.06.2022 17:56 Відповісти
Окупанти цього не можуть зрозуміти.

А все просто - наші Воїни захищають свої сім'ї, і свою землю, а вони - статки своїх хазяїв.

Просто вони холопи, а ми вільні люди - споконвіку, і назавжди!
показати весь коментар
08.06.2022 17:57 Відповісти
І то була тілька тероборона.
показати весь коментар
08.06.2022 17:59 Відповісти
Опачки, "оговорочка по фрейду" - не відчуває болю? А мав би? (ви ж, паскуди, не катуєте!)
показати весь коментар
08.06.2022 18:04 Відповісти
Бо з вами, підори заліссянські, воює перша армія світу. Перша не за кількістю, а за якістю.
показати весь коментар
08.06.2022 18:07 Відповісти
Тому що ви - раби, холопи, кріпаки. А ми вільні козаки.
показати весь коментар
08.06.2022 18:08 Відповісти
Кацапи, вам звізда! Просто вас ще досить багато і це для вас не так очевидно. А ми це знали одразу, як тільки ваші лапті перетнули такий ворожий для вас порєбрік.
показати весь коментар
08.06.2022 18:08 Відповісти
це Україна, лаптеголові скрепоносці - не срана "сызрань",
прости Боже за матюк.
показати весь коментар
08.06.2022 18:15 Відповісти
///
Украинский актер восхитил сеть стихом о россии (ВИДЕО)

https://www.instagram.com/p/CeeASEWDCWn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

показати весь коментар
08.06.2022 18:15 Відповісти
Міцно!
показати весь коментар
08.06.2022 18:21 Відповісти
Love it - дякую!
показати весь коментар
08.06.2022 18:25 Відповісти
Неперевершено, аплодую. Респектіщє автору 💙💛
показати весь коментар
08.06.2022 19:18 Відповісти
Гарний актор, памятаю його ще по "Домашнєму арешту"
показати весь коментар
08.06.2022 23:41 Відповісти
Да, болван, у тебя правильное ощущение. Это предвкушение неизбежности. А потом вечное послевкусие чернозёма, если пленом не обойдётся.
показати весь коментар
08.06.2022 18:18 Відповісти
Це пряме зізнання в катуванні українських воїнів. Амнєсті-куєсті де ви там ? Чи рєзко осліпли та оглухли як обсє на данбасє? Чи ви досі скаржитесь що Україна публікує особисту інформацію про кацапських вбивць?
показати весь коментар
08.06.2022 18:20 Відповісти
Кацапи будуть відмазуватись , навіть якби їх до стінки притиснути подібними звинуваченнями . Щось на кшталт: "еті бандеровци ранєниє , кагда їх наши хірургі апєріруют ,штоби спасті , гаварят хірургам , што абєзболівающєго ілі наркоза ім нє нада ".
показати весь коментар
08.06.2022 18:44 Відповісти
Не відчувають болю... спасибі жителям кривбаса... за чудового прєзідєнта.
показати весь коментар
08.06.2022 18:29 Відповісти
А це до чого тут , полудурку ? Ти ,кацапе , будеш українців на сорти і касти ділити ?
показати весь коментар
08.06.2022 18:47 Відповісти
Кто Азов сдал?кацап как раз вещает за азовцев которые " боли не чувствуют",а Зели *****
показати весь коментар
08.06.2022 20:13 Відповісти
о чем ты?
показати весь коментар
08.06.2022 19:44 Відповісти
Ви послухайте ,що воно меле - нє чувствуєт болі, тобто над нашими полоненими знущаються і застосовують тортури.
показати весь коментар
08.06.2022 18:42 Відповісти
Вони захищають свою країну у міжнародновизнаних кордонах, вони (поки) незаконно зі зброєю не переходили на теритторію іншої держави. Якщо вони були зі зброєю, то на території України військовозобов'язаними якою вони являються. А от ви покидьки, окупаційні віська та терористи їх посібники, в Україні поза законом. Тому так
показати весь коментар
08.06.2022 18:43 Відповісти
nechujut boli....eto rjuZke prosto sadisti... nijakoi poshadi etim urodam , tolko v chernozem.
показати весь коментар
08.06.2022 18:54 Відповісти
Окупант прямим текстом сказав, що вони катують військовополонених . Це відео має бути на всіх засобах масової інформації світу. Військовий злочинець прямо признає вину рашистів.
показати весь коментар
08.06.2022 18:57 Відповісти
не чувствует боли, ничего..... суки, что ж вы им делали?
показати весь коментар
08.06.2022 19:42 Відповісти
Тебе писда, кацап. И ты об этом уже начинаешь догадываться. Ты боль будешь чувствовать. Боже, какие же они мутанты!
показати весь коментар
08.06.2022 19:50 Відповісти
Кацапи, вам цього ніколи не зрозуміти. Вас так ненавидять, що готові перетерпіти любий біль, щоб тільки ви подохли. Ви герої тільки в книжках та фільмах. Насправді ви найвеличніші сцикуни у світі. Тільки у вас лідерами можуть бути такі чморі ,як ***** та кадиров.
показати весь коментар
08.06.2022 20:23 Відповісти
Не чувствует боли . . . Тупо явка с повинной, что пленных наших мучают . . .

Ах ты ж мразь !
показати весь коментар
08.06.2022 20:52 Відповісти
Так вы и есть в плену, ******! Этот солдат знает, что никто из ваших из "второй армии" никогда бы не продержался столько, будь то в Мариуполе либо ещё где, а сказал бы: "да ну его *****!". И тот солдат над которым вы издеваетесь, знает что скоро за него отомстят, и никакой пощады вам тварям не будет! Он на своей земле и она ему помогает!
показати весь коментар
08.06.2022 21:06 Відповісти
показати весь коментар
08.06.2022 23:42 Відповісти
Божий суд не за горами
показати весь коментар
09.06.2022 00:25 Відповісти
Так по факту так воно і є. Просто цей орк ще не усвідомив, що йому пц.
показати весь коментар
09.06.2022 06:49 Відповісти
 
 