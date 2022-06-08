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Українці за день зібрали кошти на закупівлю нових коптерів замість заглушених ворожою РЕБ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Ворожа РЕБ заглушила коптери захисників України, але завдяки допомозі небайдужих громадян вдалося швидко зібрати гроші на нові БПЛА.
Про це пише у фейсбуці Макс Бугель, інформує Цензор.НЕТ.
"Пару днів тому ворожа РЕБ заглушила всі наші коптери. Я звернувся до Ірини Вовк, Іоланти Пришляк та моїх друзів з політехніки та Redtag Consulting, які за день організували збір коштів і придбали нам декілька коптерів на заміну втрачених. Сьогодні вони вже в нас, і ми продовжуємо працювати", - написав він.
Топ коментарі
+10 ViktorXP
показати весь коментар08.06.2022 18:18
+8 CrossFirenko
показати весь коментар08.06.2022 18:45
+7 Сергій Матвієнко b61c3773
показати весь коментар08.06.2022 18:27
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Особенно когда скажем человеку , который еще в СССР делал приемники / передатчики для охоты на лис , а что касается беспилотников - пару десятилетий занимается их разработкой / ремонтом . РЭБ до лампочки ТОЛЬКО тем аппаратам , которые - или используют гироскопы , или оптику (лазер) или спутник - там она бессильна от слова СОВСЕМ . Гироскопы - механика , лазер - оптика , спутниковую тарелку смотрящую в небо с земли не заглушишь ...
доля китаю в експорті російської нафти 30%. А це 60 млрд доларів.
росія продає зараз нафту зі знижкою 30%. Получається на китаї вони зараз заробляють 42 млрд доларів.
Ще росія продає щороку газу на 100 млрд доларів. Якщо Європа відмовиться від російського газу - то 42 млрд - всього навсього стільки росія буде заробляти щороку від продажу своїх енергоресурсів.
Це для огромної страни дуже мало. Порівняно з 300 млрд, які вони раніше заробляли.
Якщо америка ще розконсервує венесуелу (а венесуела там не сильно проштрафилась, щоб на неї нафтове ембарго накладати, росія проштрафилась набагато більше ), та заключить ядерну угоду з Іраном, то ціни в світі на нафту впадуть в 2 рази. І росія тоді взагалі буде заробляти 21 млрд доларів на рік.
Цього не хватить їм навіть щоб армію фінансувати. Їх щорічний бюджет на армію 60 млрд доларів.
Чому ніхто в Ірана не купує, але не бояться купувати в росії?
їм продаж товарів на захід важливіший, ніж купівля російської нафти.
а от Індія справді купує великі обсяги із знижкою 30%.
Сейчас уже начинает доходить до народа "правильная" схема, но боюсь что время уже упущено - надо было добавить дополнительный обязательный налог на русскую нефть, который бы передавали Украине. В итоге все старались бы брать другую нефть, но если совсем уж никак, то и Украина бы зарабатывала. И всякие Венгры платили бы нам за использование русской нефти. А там получили полный пизнец.