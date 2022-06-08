10 років тому почалося Євро-2012. Тоді наш Донецьк був сильним, гордим і розвинутим містом. А потім прийшла Росія, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українського народу 8 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Рівно 10 років тому в цей день почався Євро-2012. Церемонія відкриття була у Варшаві, фінальна церемонія – в Києві. Матчі проводилися в різних містах наших двох країн, зокрема і в Донецьку, на "Донбас Арені". Всього лише 10 років минуло, а таке враження, що це було в іншому світі.
10 років тому наш Донецьк був сильним, гордим і розвинутим містом. А потім прийшла Росія.
Тільки повернення України, яке обов’язково буде, тільки наш прапор і тільки український закон означатимуть для цих територій, для цих міст просто нормальне життя – знову. Життя, яке там було. Мирне, безпечне, відкрите для світу. І, звичайно, – нові матчі команд світового рівня на "Донбас Арені"".
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І дійсно, перед вторгненням порадив нам готуватися до шашликів, а батьків своїх вивіз.
Прості питання:
- Чому Щєлєнський евакуював свою сім'ю напередодні війни, якщо він всій країні розповідав про шашлики?
- Чим життя Олени, Олександра, Рими Щєлєнських цінніше, ніж житті тисяч мешканців Бучі, Гостомеля, Маріуполя, Харкова?
Спочатку народ обрав кучму, януковича , давав рейтинги хутіну , не вчив державну мову, тощо.
І вже потім почалась війна.
формула№2 рпц=упцмп=духовне поработіння
все за графіком...
‼️‼️‼️ ЛИКБЕЗ ПО ЭКОНОМИКЕ ОТ БАЛАШОВА
Построение системы управления
https://youtu.be/80Yhvfb1ZRs
Зеленський у Москві. 2014-ий. Найкраще.