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Лукашенко - до чиновників: Як почнеться яка заварушка, не факт, що я з автоматом бігатиму - ви побіжете попереду. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, закликав тамтешніх чиновників не допустити повторнення "українського сценарію" й зробити висновки з протестів 2020 року.

Про це він заявив, виступаючи на республіканському семінарі-нараді "Актуалізація методів та форм роботи з населенням на місцевому рівні", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на білоруську державну інформагенцію "БелТа".

"Якщо ми не зробимо висновку з того, що сталося у 2020 і після, ми зробимо великий крок до українських подій. Але нам буде складніше, ніж Україні. Я вас не лякаю - ви ж знаєте, що я просто так не кажу. Дорогі мої, не дай Боже почнеться якась заварушка, ви ж розумієте, що ми (влада. - Ред.) підемо попереду. І не факт, що я з автоматом ось тут бігатиму - ви побіжете попереду", - сказав він.

Також дивіться: Українські військові знесуть голову будь-кому, - Лукашенко. ВIДЕО

Також він закликав "зачистити суспільство" від політично заангажованих людей у ​​некомерційних організаціях.

"Виявляється, ці НКО, товариства захисту собачок, котів, тварин ніколи нікого не захищали. І не збиралися захищати. Під цією модною вивіскою нам підкидали – а ми раділи! – політично заангажованих людей. Керівникам платили чимало, вони туди збирали і теж потроху платили, знаєте, яких людей. Які були суспільством викинуті на узбіччя, причому справедливо викинуті. І ось вони виплеснулися у перших рядах у 2020 році", - твердить Лукашенко.

Також читайте: Путін не прагне захопити Україну. Росія хоче, щоб з нею рахувались, - Лукашенко

Він додав, що через потурання влади виникли "ось такі маленькі острівці в суспільстві, які абсорбували до себе все, проти чого ми (влада Білорусі. - Ред.) мали боротися - і отримали (протести. - Ред.)"

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
і втікати цим дранікам нікуди.
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10.06.2022 14:35
+9
Это против бесхребетного стада с цветочками можно лично с автоматом бегать, а вот когда зайдет полк Каиновского, то такое уже не прокатит. Да и от омна сильно толку не будет, как показали реальные бои под Харьковом.
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10.06.2022 14:38
+7
По-моему это существо обсерается жиденьким круглосуточно.
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10.06.2022 14:48
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і втікати цим дранікам нікуди.
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10.06.2022 14:35 Відповісти
Адмирал "ясенХ%й"
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10.06.2022 14:37 Відповісти
То, что треплет своим языком Бульбофюрер, не имеет ни малейшего значения, а вот Вежливые санкции имеют
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10.06.2022 14:37 Відповісти
Это против бесхребетного стада с цветочками можно лично с автоматом бегать, а вот когда зайдет полк Каиновского, то такое уже не прокатит. Да и от омна сильно толку не будет, как показали реальные бои под Харьковом.
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10.06.2022 14:38 Відповісти
має Бацька дуже хорошу чуйку...
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10.06.2022 14:40 Відповісти
НКО - нова російська страшилка. Вони не хочуть допускати будь-якого структурування суспільства окрім держави ті бізнесу, який повністю від держави залежить та трясеться за збереження своїх доходів.
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10.06.2022 14:41 Відповісти
Хто в який бік бігтемо???
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10.06.2022 14:44 Відповісти
А чё тут понимать-то? Где хошь, говорит, найду и горло перережу... Типа вы на меня не очень надейтесь, я если че за бугор, а вы тут уж как нибудь!!!
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10.06.2022 14:47 Відповісти
По-моему это существо обсерается жиденьким круглосуточно.
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10.06.2022 14:48 Відповісти
м-да уж, смелый перец , когда паРашка прикрывает, а когда все закончится, а санкции останутся, тогда посмотрим что запоешь
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10.06.2022 14:48 Відповісти
Это куда и в какую сторону?
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10.06.2022 14:50 Відповісти
Карту показал хоть?
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10.06.2022 14:55 Відповісти
топ комент
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10.06.2022 19:55 Відповісти
колхан дуркует =) Покажи, мудило, откуда на Беларусь готовилось нападение.
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10.06.2022 14:59 Відповісти
Нещодавно звонив мені старий товариш, живе на Волині в 10 км від бульбондії. Розповідав, що на білорусі має братів та сестер і вони йому сказали шо таракан з ****** з початку війни людей загнали, як кажуть, так під шконку, що ті навіть рота відкрити не можуть. Недай Боже десь почують, що проти ***** чи таракана щось хтось скаже, зразу приїздить воронок і в кутузку забирають...
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10.06.2022 15:00 Відповісти
Зєлька теж мріє таке зробити.
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10.06.2022 15:20 Відповісти
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10.06.2022 15:03 Відповісти
членам Общества белорусских фелинологов следует напрячься, и искать варианты длительной передержки своих питомцев, а то скоро лукашисты будут их самих брать на передержку на Акрєсціна.
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10.06.2022 15:05 Відповісти
"зачистити суспільство" - готується геноцид на державному рівні. Хто не хоче боротись за свободу буде просто знищений
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10.06.2022 15:10 Відповісти
А я сейчас покажу в какую сторону нужно бежать с автоматом,я даже карту покажу)))
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10.06.2022 15:11 Відповісти
Ни кто и не сомневался что дрыщ ЛукашеК будет впереди ,только за чужими спинами , он же не лох.
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10.06.2022 15:14 Відповісти
Правильна, детей и женщин вперед, а самим за ними. лука овладел тактикой карлика.
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10.06.2022 15:29 Відповісти
калаша йому в сраку, дебілу
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10.06.2022 15:31 Відповісти
Пусть этот Цицерон поднимает настроение украинцев. Хоть чем-то хорош.
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10.06.2022 18:04 Відповісти
якось не смішно .... бо маємо таке саме лайно при владі, зелене, і вже багатенько прикормлених посіпак при ньому ..... які мріють перетворити Україну на якусь мордеро-бульбандію ...
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10.06.2022 22:36 Відповісти
 
 