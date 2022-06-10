Лукашенко - до чиновників: Як почнеться яка заварушка, не факт, що я з автоматом бігатиму - ви побіжете попереду. ВIДЕО

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, закликав тамтешніх чиновників не допустити повторнення "українського сценарію" й зробити висновки з протестів 2020 року.

Про це він заявив, виступаючи на республіканському семінарі-нараді "Актуалізація методів та форм роботи з населенням на місцевому рівні", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на білоруську державну інформагенцію "БелТа".

"Якщо ми не зробимо висновку з того, що сталося у 2020 і після, ми зробимо великий крок до українських подій. Але нам буде складніше, ніж Україні. Я вас не лякаю - ви ж знаєте, що я просто так не кажу. Дорогі мої, не дай Боже почнеться якась заварушка, ви ж розумієте, що ми (влада. - Ред.) підемо попереду. І не факт, що я з автоматом ось тут бігатиму - ви побіжете попереду", - сказав він.

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Також він закликав "зачистити суспільство" від політично заангажованих людей у ​​некомерційних організаціях.

"Виявляється, ці НКО, товариства захисту собачок, котів, тварин ніколи нікого не захищали. І не збиралися захищати. Під цією модною вивіскою нам підкидали – а ми раділи! – політично заангажованих людей. Керівникам платили чимало, вони туди збирали і теж потроху платили, знаєте, яких людей. Які були суспільством викинуті на узбіччя, причому справедливо викинуті. І ось вони виплеснулися у перших рядах у 2020 році", - твердить Лукашенко.

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Він додав, що через потурання влади виникли "ось такі маленькі острівці в суспільстві, які абсорбували до себе все, проти чого ми (влада Білорусі. - Ред.) мали боротися - і отримали (протести. - Ред.)"