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"Лавров - сука! Путін - х#йло!", - акція протесту в Єревані під час візиту у Вірменію очільника російського МЗС. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Під час візиту очільника російського МЗС Сергія Лаврова у вірменській столиці відбулася антиросійська акція.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, учасники акції скандували гасла "Лавров - сука!" та "Путін - ху#ло!".
Топ коментарі
+78 jklpqrs
показати весь коментар10.06.2022 14:59
+51 Ольга Мартынюк 8c212b17
показати весь коментар10.06.2022 15:00
+32 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар10.06.2022 15:03
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загнана лошадь )))
***** також.
А хто буде "*****"
Звичайно,військово ..уй допоможуть,та й в результаті вірмени втратять Карабах остаточно...
Ублюдок лучше поведай как в огрызке собрали гуманитарку для жертв аборта ОРДЛО.
А то что устроили демонстрацию то только за то что Мордер не поддержал ормению.
И сколько хайских ублюдков воюют на стороне мордера?
Ну что "радость", имеет место?
На акции был большой украинский флаг, который несли наравне с армянским