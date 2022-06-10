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Вірменія (658) Лавров (1469)

"Лавров - сука! Путін - х#йло!", - акція протесту в Єревані під час візиту у Вірменію очільника російського МЗС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Під час візиту очільника російського МЗС Сергія Лаврова у вірменській столиці відбулася антиросійська акція.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, учасники акції скандували гасла "Лавров - сука!" та "Путін - ху#ло!".

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+78
И ведь не поспоришь...
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10.06.2022 14:59
+51
Дуже дякуєм народу Вірменії, але не владі.
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10.06.2022 15:00
+32
Всім протестувальникам-респект...
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10.06.2022 15:03
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И ведь не поспоришь...
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10.06.2022 14:59 Відповісти
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10.06.2022 15:02 Відповісти
лавров не **** ,а скоріше кобила... ))

загнана лошадь )))

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10.06.2022 15:15 Відповісти
**** вже є, - Лавров - КІнь.
***** також.
А хто буде "*****"
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10.06.2022 16:17 Відповісти
путин-хюйле !
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10.06.2022 17:08 Відповісти
Давно на шибеницю заробив
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10.06.2022 15:00 Відповісти
Дуже дякуєм народу Вірменії, але не владі.
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10.06.2022 15:00 Відповісти
А сумна коняка так на хліб-сіль розраховувала.... Обломчик вийшов.
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10.06.2022 15:01 Відповісти
А отримає батога від свого китайського хозяїна🤣
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10.06.2022 15:44 Відповісти
да уж, ***** меня еще никто не обзывал, подумал Лавров
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10.06.2022 15:01 Відповісти
После чего сбил копытом пепел с сигареты и печально махнул хвостом.
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10.06.2022 15:23 Відповісти
Цікаво ***** приносили в папочці докладну записку про те, що його називають ******?
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10.06.2022 15:02 Відповісти
Так есть гифка как Трамп папку открывает❗Её ху.йлу на стол и принесли👍
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10.06.2022 15:11 Відповісти
Всім протестувальникам-респект...
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10.06.2022 15:03 Відповісти
і це союзник паРаші, ОДКБ там і все таке інше...
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10.06.2022 15:04 Відповісти
И тут хрюсофобия! У хрюсии только два союзника: крейсер москва и кантимировская дивизия
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10.06.2022 15:05 Відповісти
Херамба, а я вам "покушать принес"!!!! А вы меня ****... ну куда это годится , я усе таки ни х...я себе мин. иносранных дел, как никак... а вы ****... Тфу на вас..
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10.06.2022 15:05 Відповісти
с точки зрения мирового дипломатического протокола надо бы возразить но против народа не попрешь
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10.06.2022 15:09 Відповісти
не интересно. Вот если бы такой митинг в Дагестане, или в Карачаево-Черкесии.... а лучше - в Татарстане...
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10.06.2022 15:14 Відповісти
Лошадь ведь сам армян по крови, и его фамилия калантарян, вот так его встретили соотечественники!
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10.06.2022 15:15 Відповісти
Он уже давно не армянин, он манкурт, как и Симоняны с Кеосаянами.
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10.06.2022 18:14 Відповісти
кажуть,косяпен мають намір чергову "войнушку" в Карабаху "замутити"...
Звичайно,військово ..уй допоможуть,та й в результаті вірмени втратять Карабах остаточно...
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10.06.2022 15:17 Відповісти
"російський дипломат" то саме, що і "наркокур'єр". **** і підор звичайні слова для розмови з ними навіть в оон, обсє...
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10.06.2022 15:18 Відповісти
Армяне! Спасибо! Друг познаётся в беде
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10.06.2022 15:22 Відповісти
не радійте, це не підтримка України, це акція родичів загинувших у війні з Азербайджаном
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10.06.2022 15:22 Відповісти
Если бы вы посмотрели фотографии с акции, то увидели бы большой украинский флаг
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10.06.2022 18:24 Відповісти
https://www.facebook.com/photo/?fbid=386413400184960&set=pcb.386428236850143
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10.06.2022 18:43 Відповісти
Отак в рашиських виродків має земля під ногами горіти деб вони не появились.
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10.06.2022 15:23 Відповісти
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10.06.2022 15:23 Відповісти
Вау! Теперь путен ещё и *****!!!
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10.06.2022 15:26 Відповісти
АЛЛЁ *****! - Это девиз Макрона и Шольца🤡
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10.06.2022 15:48 Відповісти
правильнi вiрмени
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10.06.2022 15:26 Відповісти
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10.06.2022 15:29 Відповісти
фуфлогон кремлівський.
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10.06.2022 15:41 Відповісти
В Армении назревает очередная революция. Все-таки авторитарный Азербайджан ближе российской власти, чем армянский народ который в большинстве своем хочет быть с Европой. Мне кажется Путин легко променяет Армению на хорошие отношения с Турцией и Азербайджаном.
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10.06.2022 15:46 Відповісти
Армения для рашки чемодан без ручки, доставляющий только проблемы. И где очень сильное влияние США. Турция гораздо важнее, а Алиев каждый месяц ездит в Москву. Они все вместе просто не знают как от нее избавиться, не потеряв лицо кремля.
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10.06.2022 16:03 Відповісти
Членосос хайский, завали плевательницу. Твоему подлому табору не привыкать ситуативно подмахивать под клиентом.
Ублюдок лучше поведай как в огрызке собрали гуманитарку для жертв аборта ОРДЛО.
А то что устроили демонстрацию то только за то что Мордер не поддержал ормению.
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11.06.2022 02:13 Відповісти
Это уже можно смело называть официальным "Гимном роZZийской 3,14дерации"...
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10.06.2022 15:54 Відповісти
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10.06.2022 15:55 Відповісти
Забавная карикатура на палке учитывая что Лавров сам армянин.
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10.06.2022 15:56 Відповісти
Нічого це не означає. Мільйони етнічних українців зараз підтримують кацапстан, і це не тільки ті, що там живуть.
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10.06.2022 18:05 Відповісти
Он не армянин, он обыкновенный манкурт с русской фамилией
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10.06.2022 18:44 Відповісти
Порадували вірмени, це буває рідко.
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10.06.2022 16:05 Відповісти
Думаю тебя ещё "обрадует" как хайи перегоняли свои литаки в Украину? Конечно не в помощь Украине.
И сколько хайских ублюдков воюют на стороне мордера?
Ну что "радость", имеет место?
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11.06.2022 02:17 Відповісти
https://www.facebook.com/photo/?fbid=386413400184960&set=pcb.386428236850143

На акции был большой украинский флаг, который несли наравне с армянским
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10.06.2022 18:41 Відповісти
Цікаво, ********* і Секільов покажуть це на своїх пропагандонських шоу?
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10.06.2022 18:42 Відповісти
як приємно це чути,прям бальзам на душу.респект армянам,можуть же крім торгівлі корисні речі робити.
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10.06.2022 19:02 Відповісти
Це божественно.
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11.06.2022 21:37 Відповісти
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11.06.2022 22:35 Відповісти
 
 