Київський безпековий форум: Чи отримає Україна в червні статус кандидата на вступ до ЄС?. ВIДЕО

Київський Безпековий Форум проводить нову онлайн-дискусію з воєнного циклу "Боротьба за Україну", присвячену процесу набуття Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

"Наприкінці червня Саміт ЄС розгляне висновок Європейської Комісії і прийме рішення, чи надати нашій державі статус кандидата на вступ до об’єднання. Сьогодні триває активна міжнародна робота за участю українських державних діячів, політиків, громадських активістів та експертів, які просувають цю мету.

До участі в розмові про стан переговорного процесу та його ймовірну перспективу Київський Безпековий Форум запросив політиків, міжнародників, а також безпосередніх лідерів цієї дипломатичної роботи", - зазначають організатори.

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В дискусії візьмуть участь:



- Олена Кондратюк, Заступниця Голови Верховної Ради України;

- Ольга Стефанішина, Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

- Іванна Климпуш-Цинцадзе, Голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу;

- Давід Стулік, Старший аналітик Безпекового центру "Європейські цінності" в Празі, в минулому багатолітній речник делегації ЄС в Києві;

- Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму;

- Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.

Учасники обговорять наступні питання:



Чи отримає Україна в червні статус кандидата на вступ до ЄС?

Хто підтримує Україну в рамках ЄС, а які сили і з яких причин стримують наміри прискореної інтеграції?

Яку "домашню роботу" має виконати Україна і якими бачимо шляхи взаємодії з ЄС у найближчому і середньостроковому майбутньому?

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

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