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Відбувся 11-й обмін полоненими, - Кім. ВIДЕО
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Україна та Росія водинадцяте обмінялися полоненими. Зокрема з полону звільнили очільника однієї з громад Миколаївщини.
Про це повідомив у телеграмі очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні відбувся 11-й обмін завдяки штабу по роботі з полоненими... Два місяці був у полоні наш голова ОТГ Пилипенко, якого дістали, ми вели переговори дуже довго... Наразі він уже тут", - сказав він.
Кім додав, що раніше не оприлюднювали інформацію про обмін, щоб операція могла пройти успішно.
Топ коментарі
+27 Jose Rodriguez Gacha
показати весь коментар10.06.2022 17:16
+14 Green sheet
показати весь коментар10.06.2022 17:50
+12 sergey Lyashko
показати весь коментар10.06.2022 17:20
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Будь ласка, зачекайте...
Відпустили би швидше якби погодився б на щось. То який вихід ви пропонуєте в таких ситуаціях?
Спрашивают его друзья, знакомые, родственники:
- "Как ты попал в плен?".
А он так, сплёвывая сквозь зубы,небрежно отвечает:
- "Ну значит, это, навалилась на меня дюжина "бендеровцев", а я, слышь, не растерялся, и повырубал их всех в течении двух минут. А потом по мне как жахнули из джавелина (или с байрактара, тут дело вкуса), так меня чуть задело и слегка контузило. Тут понабежало ещё с полсотни "нациков", и меня всё таки скрутили и повязали".
- Ну а как ты с плена вернулся?
- Ну, короче, повели меня на допрос. Я, конечно, ничего им не сказал, даже на вопросы не отвечал, а только с презрением плевал им в лицо. Единственное, что я им выдал, так это то, что они ещё очень сильно пожалеют, что взяли меня в плен. Тут "трусливые укры" повелись на это, и отпустили домой. Даже пару штук зелени в качестве компенсации дали, только я их по дороге потерял.
Если вы думаете, что эта выдуманная история далека от истины, то глубоко ошибаетесь. Никогда орк не признается, что уссался от страха во время обстрела артой, а потом добровольно сдался в плен. И не расскажет так же о том, что на допросах он лепетал, что не ничего не знал о войне, а просто ехал на учения.
Вы знаете Изя, ко мне вчера ворвались бандиты, положили меня на диван, поставили на живот включённый утюг и закричали - « ну ка отдавай нам жид деньги и драгоценности!».
И что Абрам? Вы им всё отдали?
А шо Изя, мне надо было ждать пока за свет нагорит???