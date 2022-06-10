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Відбувся 11-й обмін полоненими, - Кім. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна та Росія водинадцяте обмінялися полоненими. Зокрема з полону звільнили очільника однієї з громад Миколаївщини.

Про це повідомив у телеграмі очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбувся 11-й обмін завдяки штабу по роботі з полоненими... Два місяці був у полоні наш голова ОТГ Пилипенко, якого дістали, ми вели переговори дуже довго... Наразі він уже тут", - сказав він.

Кім додав, що раніше не оприлюднювали інформацію про обмін, щоб операція могла пройти успішно.

Також читайте: Українських полонених можуть обміняти після суду в Росії, - МЗС РФ

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
то так розумію,що знову обміняли оркосвиней на цивільних в тому числі? Чудово,просто чудово...
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10.06.2022 17:16
+14
Да как то насрать на етого Пилипенка. Когда Азов будете менять?
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10.06.2022 17:50
+12
На таксистів.
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10.06.2022 17:20
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то так розумію,що знову обміняли оркосвиней на цивільних в тому числі? Чудово,просто чудово...
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10.06.2022 17:16 Відповісти
На таксистів.
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10.06.2022 17:20 Відповісти
Дивіться, там голова ОТГ який так довго пробув у полоні/заручниках, мабудь через те що проявив громадянську позицію і показав землякам приклад. А може якось допомагав захисникам, і та дорога була значна.Добре що не вбили.
Відпустили би швидше якби погодився б на щось. То який вихід ви пропонуєте в таких ситуаціях?
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10.06.2022 17:24 Відповісти
«допомага була значна» (автозаміна)))
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10.06.2022 17:25 Відповісти
Спроба номер 3 «допомoга була значна»
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10.06.2022 18:00 Відповісти
Так не вистачить військових полонених.
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10.06.2022 17:33 Відповісти
До жопы что вы меняете своих чинуш которые по каким то причинам не смогли вовремя выехать. Завтра рашисты еще 100 таких на окупированных территориях наберут. А когда реальных военных которые воевали будут менять?
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10.06.2022 17:39 Відповісти
Я представил себе, как ведут себя дома орки, вернувшиеся из плена по обмену.
Спрашивают его друзья, знакомые, родственники:
- "Как ты попал в плен?".
А он так, сплёвывая сквозь зубы,небрежно отвечает:
- "Ну значит, это, навалилась на меня дюжина "бендеровцев", а я, слышь, не растерялся, и повырубал их всех в течении двух минут. А потом по мне как жахнули из джавелина (или с байрактара, тут дело вкуса), так меня чуть задело и слегка контузило. Тут понабежало ещё с полсотни "нациков", и меня всё таки скрутили и повязали".
- Ну а как ты с плена вернулся?
- Ну, короче, повели меня на допрос. Я, конечно, ничего им не сказал, даже на вопросы не отвечал, а только с презрением плевал им в лицо. Единственное, что я им выдал, так это то, что они ещё очень сильно пожалеют, что взяли меня в плен. Тут "трусливые укры" повелись на это, и отпустили домой. Даже пару штук зелени в качестве компенсации дали, только я их по дороге потерял.
Если вы думаете, что эта выдуманная история далека от истины, то глубоко ошибаетесь. Никогда орк не признается, что уссался от страха во время обстрела артой, а потом добровольно сдался в плен. И не расскажет так же о том, что на допросах он лепетал, что не ничего не знал о войне, а просто ехал на учения.
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10.06.2022 17:48 Відповісти
Одесса, рассказ старого еврея своему соседу.
Вы знаете Изя, ко мне вчера ворвались бандиты, положили меня на диван, поставили на живот включённый утюг и закричали - « ну ка отдавай нам жид деньги и драгоценности!».
И что Абрам? Вы им всё отдали?
А шо Изя, мне надо было ждать пока за свет нагорит???
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11.06.2022 12:30 Відповісти
Да как то насрать на етого Пилипенка. Когда Азов будете менять?
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10.06.2022 17:50 Відповісти
ким один меня не раздражает внешне
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10.06.2022 19:33 Відповісти
Как на свидание с шлюхой идет ублюдок ,давольный такой ****.
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11.06.2022 18:15 Відповісти
Ви азовців обмінюйте, а не якихось там цивільних. На рахунок цивільних звертайтеся у міжнародні інстнації, Це просто заручники а не полонені.
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11.06.2022 07:42 Відповісти
Де герої- "Азовці"?-черговий розвід від зе -кодла.
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11.06.2022 09:19 Відповісти
Опять рашистских солдат на таксистов и ларёчников меняете. Где азовцы? Где наши солдаты? Опять та же куйня что и была
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11.06.2022 12:23 Відповісти
 
 