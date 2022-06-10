У храмах Японії провели стародавній обряд з аналогом ляльки вуду із зображенням Путіна. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
У Японії своїм давнім способом намагаються допомогти Україні у боротьбі з міжнародним злочинцем Володимиром Путіним. Мінімум у семи храмах міста Мацудо, що приблизно за 20 хвилин на схід від центру Токіо, знайшли аналог ляльки вуду з обличчям президента Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сьогодні з посиланням на видання Japan Today.
У Японії існує свій аналог ляльок вуду, який називається "вара нінге". Це солом'яна лялька із зображенням того, кому бажають зла. Під час обряду тулуб цієї ляльки з певним заклинанням необхідно прибити цвяхом. Стандартним прокляттям вважається смерть.
Від початку травня ляльки вара нінге були знайдені прибитими до священних дерев на території семи храмів у місті Мацудо. На сучасний лад у кожної до голови була прикріплена фотографія президента Росії. До однієї з ляльок також був прикріплений аркуш паперу японською мовою з повним ім'ям російського диктатора, його поточним віком і датою народження, а також повідомленням "Молюсь за його смерть". Записка потрібна на той випадок, якщо духи не впізнають свою жертву в обличчя.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія має відповісти за звірства під Києвом, - голова Міноборони Японії
Будь ласка, зачекайте...
Оце треба пробивати цвяхом.
щоб ти здох , падлюка 😠
Тому, що не треба. Путіну, навпаки, всі притомні люди бажають міцного здоров'я, щоб він й надалі гнобив свій народ якомога довше доти, доки та росія не згниє к чортям собачим, і українським ватнікам і совкодрочєрам не буде до чого "льнуть".
Доречі, Зєлупа дуже схожий за власним менталітетом та діями на *****.
Вам не варто за японців турбуватися, та повчати їх що їм робити. Японці - самодостатня нація.
А открыть второй фронт срутся все. И Грузия, и Молдова, и Япония!
ЕС тоже хорошо Украиной прикрывается, когда сотня наших гибнет в день, а помощь поступает каплями! Вы ребята молодцы! Нечего добавить!
https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/4753
(пардон за его эмоции )))) при обращении к русне ))))))))))))))