УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12993 відвідувача онлайн
Новини Відео За кордономВійна в Україні
15 586 40
Путін (21420) Японія (592)

У храмах Японії провели стародавній обряд з аналогом ляльки вуду із зображенням Путіна. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

У Японії своїм давнім способом намагаються допомогти Україні у боротьбі з міжнародним злочинцем Володимиром Путіним. Мінімум у семи храмах міста Мацудо, що приблизно за 20 хвилин на схід від центру Токіо, знайшли аналог ляльки вуду з обличчям президента Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сьогодні з посиланням на видання Japan Today.

У Японії існує свій аналог ляльок вуду, який називається "вара нінге". Це солом'яна лялька із зображенням того, кому бажають зла. Під час обряду тулуб цієї ляльки з певним заклинанням необхідно прибити цвяхом. Стандартним прокляттям вважається смерть.

Від початку травня ляльки вара нінге були знайдені прибитими до священних дерев на території семи храмів у місті Мацудо. На сучасний лад у кожної до голови була прикріплена фотографія президента Росії. До однієї з ляльок також був прикріплений аркуш паперу японською мовою з повним ім'ям російського диктатора, його поточним віком і датою народження, а також повідомленням "Молюсь за його смерть". Записка потрібна на той випадок, якщо духи не впізнають свою жертву в обличчя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія має відповісти за звірства під Києвом, - голова Міноборони Японії
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+54
Кожен допомагає як може щоб ***** здохло якнайшвидше!
показати весь коментар
10.06.2022 18:00
+28
прикол в тому що <******* вірить у всілякий шаманізм та вуду
показати весь коментар
10.06.2022 18:04
+16
Було би добре пуцина спровадити і всіх кацапів за ним.
показати весь коментар
10.06.2022 18:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кожен допомагає як може щоб ***** здохло якнайшвидше!
показати весь коментар
10.06.2022 18:00 Відповісти
агага, смешной ты, тебе открою секрет, там ***** еще нормальное, остальные намного упоротее, и потом на его место прийдет куда более чекнутые
показати весь коментар
10.06.2022 18:29 Відповісти
Може і прийдуть, але перед цим влаштують зарубу між собою...
показати весь коментар
10.06.2022 19:00 Відповісти
и при этом еще шольц с макароном будут требовать снять санкции
показати весь коментар
10.06.2022 19:54 Відповісти
если х**йло им и есть на самом деле.., а правда в том, что там среди окружения все такие и есть!!Других Просто и быть не могло..
показати весь коментар
10.06.2022 21:37 Відповісти
нарэшти шаманы почалы меряться письками...
показати весь коментар
10.06.2022 18:01 Відповісти
Було би добре пуцина спровадити і всіх кацапів за ним.
показати весь коментар
10.06.2022 18:02 Відповісти
прикол в тому що <******* вірить у всілякий шаманізм та вуду
показати весь коментар
10.06.2022 18:04 Відповісти
А шаманізм та вуду вірять в *****
показати весь коментар
10.06.2022 18:06 Відповісти
***** *****!
показати весь коментар
10.06.2022 18:27 Відповісти
Це може виявитись більш дієве, ніж постачання зброї німцями
показати весь коментар
10.06.2022 18:04 Відповісти
Піпєц ***** йде з Країни Вранішнього Сонця
показати весь коментар
10.06.2022 18:05 Відповісти
Фото, це не дуже зрозуміло.
Оце треба пробивати цвяхом.

показати весь коментар
10.06.2022 18:07 Відповісти
Фото зрозуміле , це кремлівський вилупок і ху@ ло

щоб ти здох , падлюка 😠
показати весь коментар
10.06.2022 18:12 Відповісти
то у ***** просто мозг наружный..
показати весь коментар
10.06.2022 18:18 Відповісти
показати весь коментар
10.06.2022 19:28 Відповісти
Шольц отшепчет)
показати весь коментар
10.06.2022 18:10 Відповісти
*******. Якщо все так як пишуть в книжках,та знімають в фільмах то чому ***** ще здихає? Добре,книжки та фільми-ху#ня,то на що орієнтуватись? На історію? А що схоже в першу чергу? О,гітлер. Висновок? Знищити.
показати весь коментар
10.06.2022 18:13 Відповісти
Ему защиту всякие шаманы наставили сильную. Но сдыхает, падло, помаленьку, судя по внешнему виду.
показати весь коментар
10.06.2022 18:23 Відповісти
"чому ***** ще здихає?"
Тому, що не треба. Путіну, навпаки, всі притомні люди бажають міцного здоров'я, щоб він й надалі гнобив свій народ якомога довше доти, доки та росія не згниє к чортям собачим, і українським ватнікам і совкодрочєрам не буде до чого "льнуть".
Доречі, Зєлупа дуже схожий за власним менталітетом та діями на *****.
показати весь коментар
10.06.2022 18:32 Відповісти
Моє бачення війни. Західна демократія в одній упряжці зі східною ордою грають роль доброго і поганого поліцейського .Мета-винищити якогомога більше народу зруйнувати все що можна і відкремсавши в України весь південний схід покласти все на "паузу" (активно) дочекавшись розпаду московії долучити до цієї території Кубань зайти с всоїм капіталом і утворити на цій УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ свою державу. Здогадайтеся з одного разу під орудою якого народу це робиться? Приймаються розумні критичні зауваження , а не образи.
показати весь коментар
10.06.2022 22:24 Відповісти
так их же там "не один"!!Может пара-тройка и сдохла.., нам ведь не скажут..Двойники-тройники, их можно лепить ещё много лет!!Где ДНК-тест?
показати весь коментар
10.06.2022 21:39 Відповісти
Краще забрали б Курили!
показати весь коментар
10.06.2022 18:25 Відповісти
Краще забрали б Курили!
Вам не варто за японців турбуватися, та повчати їх що їм робити. Японці - самодостатня нація.
показати весь коментар
10.06.2022 18:34 Відповісти
Курилы конечно же будут японскими. Они просто дождутся, когда Украина их перемолотит.
А открыть второй фронт срутся все. И Грузия, и Молдова, и Япония!
ЕС тоже хорошо Украиной прикрывается, когда сотня наших гибнет в день, а помощь поступает каплями! Вы ребята молодцы! Нечего добавить!
показати весь коментар
10.06.2022 18:57 Відповісти
І половину Тайхари.
показати весь коментар
10.06.2022 22:27 Відповісти
Между прочем Япония до сих пор не подписала мирный договор с РФ после стольких лет. Зато нам предлагают подписать мирный договор несмотря на то что у нас окупировано столько территории.
показати весь коментар
10.06.2022 18:37 Відповісти
Хай і так.Аби здохло.
показати весь коментар
10.06.2022 18:40 Відповісти
Макрон же просив-"только не по ліцу"...
показати весь коментар
10.06.2022 18:40 Відповісти
а ведь можно и по короче )))))))))))))))))

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/4753

(пардон за его эмоции )))) при обращении к русне ))))))))))))))
показати весь коментар
10.06.2022 18:41 Відповісти
Хіба що як тролінг )))
показати весь коментар
10.06.2022 18:41 Відповісти
Любая помощь важна. И такая тоже. Когда миллиарды людей на всей планете кого-то ненавидят, это не проходит бесследно.
показати весь коментар
10.06.2022 18:42 Відповісти
а ничё, что фюрер ещё очень долго жил после войны??17 лет..
показати весь коментар
10.06.2022 21:41 Відповісти
57, не гони кацапка
показати весь коментар
10.06.2022 23:01 Відповісти
Лучше бы пару истребителей дали, больше пользы было бы.
показати весь коментар
10.06.2022 18:52 Відповісти
Хуіло догрався.
показати весь коментар
10.06.2022 20:30 Відповісти
Японцы своё дело знают. И гвозди делать умеют. Всё путём.
показати весь коментар
10.06.2022 20:53 Відповісти
Гвіздок у правильному місці в ляльці х*йла
показати весь коментар
10.06.2022 22:04 Відповісти
Курилы Ваш. Камчатка Ваш. Сибир нефть мой. Поделили. Кацапо-поддерживающих - растрелять. Или в Сибир копать
показати весь коментар
10.06.2022 22:47 Відповісти
Гокьйо-рьйоку: аригато! Удачи с Курилами!!!
показати весь коментар
10.06.2022 23:24 Відповісти
 
 