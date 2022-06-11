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Зеленський (17376) звернення (346)

Попри всі російські удари зробимо все, щоб економічна активність в Україні відроджувалася, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський вечері 10 червня виступив із традиційним зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні уряд представив конкретні деталі нових державних програм, які мають забезпечити нові робочі місця й підтримку для бізнесу в цей складний для всіх час.
Передусім це стосується безповоротних грантів для мікробізнесу та іншої спеціальної фінансової підтримки для малого й середнього підприємництва. Попри увесь тиск Росії, попри всі російські удари зробимо все, щоб економічна активність в Україні відроджувалася.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+29
ты уже сделал когда зная о нападении параши урезал военный бюджет ...ПРЕДАТЕЛЬ
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11.06.2022 00:16
+20
То поверніть вкрадені з Бенею гроші приват банку. Pandora Papers вже забули..
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11.06.2022 00:19
+19
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.

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11.06.2022 00:58
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Сделаем все это значит ничего конкретного
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11.06.2022 00:11 Відповісти
Як так нічого,відродиться Велике крадівництво,Велике лісництво чи мало яких Великих пилорам можливо вигадати!!))
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11.06.2022 00:40 Відповісти
ты уже сделал когда зная о нападении параши урезал военный бюджет ...ПРЕДАТЕЛЬ
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11.06.2022 00:16 Відповісти
То поверніть вкрадені з Бенею гроші приват банку. Pandora Papers вже забули..
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11.06.2022 00:19 Відповісти
А за что порошенко можно узнать?
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11.06.2022 00:21 Відповісти
А хтож крім нього винен в усіх негараздах України ??)))
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11.06.2022 00:42 Відповісти
Кучма це ти ?
Не впізнав я вас Леонід Данілич, не впізнав.
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11.06.2022 00:56 Відповісти
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11.06.2022 01:23 Відповісти
Тебя давно нах посылали? Когда? Вчера или сегодня с утра и в обед?
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11.06.2022 01:21 Відповісти
Бред какой-то.Допустим,беру это я кредит,покупаю оборудование и сырье,нанимаю людей-и хлоп,повестка,иду на войну.Что дальше
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11.06.2022 00:20 Відповісти
Дайошь асфальт!!!
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11.06.2022 00:28 Відповісти
и бентли каждому чиновнику
дважды в год новый, чтобы на всяком старье не ездить
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11.06.2022 00:30 Відповісти
дважды в год то нэ тэ. надо покупать новый по классике - когда пепельница полная будет.
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11.06.2022 00:46 Відповісти
У державі яка не має швидких та справедливих судів не може бути зростаючої єкономіки. Які ще гранти, я вже заїбався дивуватися
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11.06.2022 00:33 Відповісти
Прокурора САП спочатку признай і назнач а потім будеш розповідати, без цього ніхто не повірить
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11.06.2022 00:36 Відповісти
Правильно! Думаю, варто почати з будівництва автобану, на зразок таких які є у шольцовскій Німеччині Бо дороги це вєни економіки.
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11.06.2022 00:46 Відповісти
бла бла бла - бла бла бла - бла бла бла бла

- ти чума руйнував економіку і ВПК зі своїм татом Бенею перед війною, а зараз зі своїм Гетьманцевим добиваєш.

Зелений уродець блд
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11.06.2022 00:49 Відповісти
ВОВА, КУ КУ, ГУСІ ВЖЕ ПОЛЕТІЛИ,
ЯКА ЕКОНОМІКА ?
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11.06.2022 00:50 Відповісти
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11.06.2022 00:54 Відповісти
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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11.06.2022 00:58 Відповісти
34) - знешкодження ППО України , методом вилучення "клістронів" з бойових машин !!!
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12.06.2022 21:30 Відповісти
В отставку!!!
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11.06.2022 01:24 Відповісти
в нормальній країні такий недопрезидент вже би сидів в тюрмі! про яку економіку взагалі може йти мова під час ВІЙНИ????
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11.06.2022 01:52 Відповісти
Зелень-зеленню але шановний в якій такій державі під час війни можно посадити президента? Маємо що маємо...
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11.06.2022 01:58 Відповісти
ну добре, добре... посадити може і не вийде.

тоді - розстріляти! прецедентів розстрілу голів держав - вагон в історії...
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11.06.2022 04:38 Відповісти
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11.06.2022 20:47 Відповісти
До війни - Зе Президент і його дебілята, пинали резинові вироби в плані "економічної активності України"
Під час війни цей чувак з Кривого Рогу раптом гарантує, що ми зробимо все

Дядя, перестань записувати вечерні відосіки, де типу ти як влада і ми як народ, щось маємо спільне.
В Україні 2млн заробітчан, який ти послав нахЄр забороною на виїзд. Дітей ***** чим кормити? Відосиками небритого ****** з Кривого Рогу? Міланочка, ляльки чи кіндера не буде ще десь рік чи два, якщо папу не замочать на фронті, то папа щось заробить у Вроцлаві....

Це все ж більший варіант чим ви, уйобки дегенеративні, раптом почали економіку "запускати".
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11.06.2022 02:37 Відповісти
Шо опять асфальт
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11.06.2022 06:36 Відповісти
а почем скумбрия сейчас ?
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11.06.2022 06:37 Відповісти
Ти покидьок вже все зробив що міг - а від того що ще зробиш мені просто стає страшно!!!
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11.06.2022 06:45 Відповісти
Для начала, убери Гетьманцева
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11.06.2022 06:46 Відповісти
Для Бені активність і не падала. Газ в держави за півціни купляє в війну тільки він.
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11.06.2022 06:53 Відповісти
феєрична дурня
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11.06.2022 07:02 Відповісти
Гуся щіпати вже не будуть?
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11.06.2022 07:43 Відповісти
Шашлики, велике крадівництво, міліярд дерев і посадити Порошенка! Чудова стратегія!
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11.06.2022 07:45 Відповісти
багато хочете но мало візьмете
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11.06.2022 08:15 Відповісти
Дерьмака позбудься спочатку, він презідента за ручку водить та веде країну до капітуяції...
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11.06.2022 08:26 Відповісти
40% ввп в рік?
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11.06.2022 08:27 Відповісти
Пока экономическими процессами управляет бывший слуга агента гэбэ сивковича экономика страны будет только обваливаться,открой уже глаза.
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11.06.2022 08:56 Відповісти
Будем пилить план Маршалла! (Зебеня).
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11.06.2022 09:12 Відповісти
Сокращай гос аппарат на миллион, и не надо никаких кредитов
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11.06.2022 09:13 Відповісти
Бабломойського віддати Америці, пересадити всіх "слуг урода", включно з гетманцевим, хламідією, котлетою, герусом, ОПою, Кабміном, керівництвом НБУ та любитилеми бентлі.
І ніякі кредити не ************.
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11.06.2022 10:43 Відповісти
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11.06.2022 20:49 Відповісти
Специально, прочитал не только заголовок)))! Дальше стало еще грустнее! ( Зробимо все!) Подземные заводы начнем строить?
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11.06.2022 10:38 Відповісти
Хочеш бути таким як, Порох і Україну звільняти, і економіку відроджувати? Дерьмак з бабломойським та кагалом дозволять? Чи це, як завжди, популізм, на кшталт боротьби з олігархами та фрідманом?
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11.06.2022 10:39 Відповісти
Тьфу.
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11.06.2022 12:01 Відповісти
 
 