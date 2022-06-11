Попри всі російські удари зробимо все, щоб економічна активність в Україні відроджувалася, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вечері 10 червня виступив із традиційним зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні уряд представив конкретні деталі нових державних програм, які мають забезпечити нові робочі місця й підтримку для бізнесу в цей складний для всіх час.

Передусім це стосується безповоротних грантів для мікробізнесу та іншої спеціальної фінансової підтримки для малого й середнього підприємництва. Попри увесь тиск Росії, попри всі російські удари зробимо все, щоб економічна активність в Україні відроджувалася.