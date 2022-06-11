У Брянській області РФ горить склад військової техніки, - соцмережі. ВIДЕО

У Брянській області РФ повідомляють про сильну пожежу на складі військової техніки після "хлопків"

Про це повідомляють місцеві мешканці у телеграм-каналах, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, пожежа спалахнула у місті Клинці у 50 км. від кордону з Україною.

Місцеві жителі повідомляють, що горить військова частина. За інформацією місцевих у соцмережах, близько 6:00 пролунав сильний вибух, а потім ще три менш гучні.

Також пишуть, що постраждала військова техніка із ремонтної зони, яка використовувалася в Україні, пожежу гасять 9 машин рятувальників.

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