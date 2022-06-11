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У Брянській області РФ горить склад військової техніки, - соцмережі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Брянській області РФ повідомляють про сильну пожежу на складі військової техніки після "хлопків"
Про це повідомляють місцеві мешканці у телеграм-каналах, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, пожежа спалахнула у місті Клинці у 50 км. від кордону з Україною.
Місцеві жителі повідомляють, що горить військова частина. За інформацією місцевих у соцмережах, близько 6:00 пролунав сильний вибух, а потім ще три менш гучні.
Також пишуть, що постраждала військова техніка із ремонтної зони, яка використовувалася в Україні, пожежу гасять 9 машин рятувальників.
Топ коментарі
+30 FT FT
показати весь коментар11.06.2022 09:35
+27 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар11.06.2022 09:33
+25 Бандерівець
показати весь коментар11.06.2022 09:37
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Будь ласка, зачекайте...
при тому Індія купує у них від ціни 90 дол за барель із знижкою 35 доларів, тобто не дуже-то вони там на тій Індії і заробляють. на китайській не заробляють НІЧОГО.
Гори, гори ясно, чтобы не понасло !!!
2. Чому у бульбаНЕДОфюрера нічого не палає???
А до ворогів треба бути безжальними.