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Гарячий душ в спеку: Рашисти в Маріуполі поставили намети для "гігієнічних процедур". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рашисти в окупованому Маріуполі поставили намети для "гігієнічних процедур".

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Можна прийняти гарячий душ. Правда, лише біля ТЦ "Метро" в гуманітарному штабі єдиноросів. І лише з 11 до 16. В саму спеку. Без коментарів", - йдеться в повідомленні.

На відео видно намети з написами "Пункт для осуществления гигиенических процедур". В 30-градусну спеку люди стоять в чергах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попри публічне заперечення загрози спалаху холери у Маріуполі, окупанти терміново готують інфекційне відділення, - Андрющенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
Местные этого ждали 8 лет.И наконец дождались.
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11.06.2022 10:30
+17
Багато людей мріяло про русскій мір.
Намріяли...
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11.06.2022 10:39
+13
Путін своїми руками зачистив ватників в Україні, як би не було боляче дивитись на цих нещасних "житєлєй Юго-Востока" 🙁
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11.06.2022 10:40
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Местные этого ждали 8 лет.И наконец дождались.
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11.06.2022 10:30 Відповісти
Угу..А после помывки в общей палатке(М и Ж) тебя торжественно нарекают единоросом.
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11.06.2022 10:34 Відповісти
Багато людей мріяло про русскій мір.
Намріяли...
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11.06.2022 10:39 Відповісти
Та й досі є такі.
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11.06.2022 14:30 Відповісти
Пока лето стоит очередь. Зимой будет насильно.
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11.06.2022 10:40 Відповісти
Путін своїми руками зачистив ватників в Україні, як би не було боляче дивитись на цих нещасних "житєлєй Юго-Востока" 🙁
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11.06.2022 10:40 Відповісти
Багато хто з них чекав цього... от як потім звільняти ці міста? от як? вони ж не заважали нашим військовим, поки наші контролювали місто, а тепер то вони *своїх* дочекались, і вони будутьїім допомагати
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11.06.2022 10:42 Відповісти
Как вы все определяете багато, не багато, на глаз, по собственному желанию, или велению левой пятки? Откуда такая глубинная осведомленность о жизни Мариуполя и пренебрежение к жизням его жителей?
Ты знаешь что там было, в городе полном жителей когда шли боевые действия, а кацапы били прямой наводкой по домам и сбрасывали на них бомбы? Мы так неделями там жили и выбраться некуда было. Без света, наша, воды, под обстрелами 24 часа в сутки. А ты тут юродствуешь над судьбой таких же украинцев как и ты сам. Никто там никого не ждал. Всех ждунов разогнали ещё в 14 году. А старые бабки и тетки, ты с ними воевать будешь? Из и так повывозили многих в кацапстан, сбылась мечта идиота. А люди действительно несчастные, плешивый фюрер забрал у нас все и не дай бог ещё кому пройти через такое. Теперь мы без домов, работы, жизни и с такими согражданами как ты, которые нам ещё потоки желчи изливают, в такой ситуации.
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11.06.2022 12:19 Відповісти
знайомий з Маріка.
каже Марік переважно ватний.

се ля ві
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11.06.2022 13:17 Відповісти
...з грунтовими водами хіба що воно в тайгу дійде

«В бій відправляють. 20 людей. Там немає різниці - перший-другий. Ми туди поїдемо на смерть. Там стоїть батальйон, а нас 20 людей. Ми вже всі змирились: якщо туди поїдемо, то звідти не вийдемо. 1000 людей чи 30. Їм просто немає сенсу нас звідти виводити. І підполковника нашого. Тому що все вспливе, що вони тут робили. Як вони тут робили, куди вони стріляли. Всіх давно продали вже. І дорогу продали. Я просто думаю зібратися і піти звідси. Просто тупо піти по лісах. В тайзі не знайдуть». https://t.me/operativnoZSU/28159
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11.06.2022 10:43 Відповісти
Ну то й що? Це когось ще шокує? Ті, хто в черзі стояв, їх ще й дякуватимуть їм за це. Це ж вата. Вони ж зараз всі радіють: "Наши пришли!!! Проклятых укрофашистов больше нет!!! Какое счастье!!!"
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11.06.2022 10:53 Відповісти
дурень. не все оставшиеся - вата. просто прими это
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11.06.2022 10:56 Відповісти
Більшість у Маріуполі - це вата, що голосувала за Бойка та інших зрадників. Прийми це.
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11.06.2022 11:16 Відповісти
Вони стали ватою і голосували за Бойка тому, що більшість українців проголосували за Кравчука і Кучму. За Незалежність проголосувало понад 70% жителів Донбасу і понад 50% жителів Криму. Далі почалась незрозуміла русифікація. Навіть на заході України раніше говорили сир і їдальня, а зараз творог і столова.
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11.06.2022 11:32 Відповісти
Про все сам придумал? Но увы такие есть, насмотрелся в оккупации. Их дом сожгли и взорвали, оно стоит в очереди за помощью в кило сечки и радуется. Но таких всего один из сотни, на всю очередь. Или в очереди за хлебом стояли, а там дедок разъярился как украинцев надо уничтожать. Совсем дурной. На старости лет кацаписты из дома выгнали, бежать пришлось куда глаза глядят, а виновата Украина. Я их просто не понимаю, чем они думают. А ещё пришли в пгт, когда из города бежали, стоит тетка на улице и вместо здрасти сразу " я сепаратистка", чтоб тишину слушаю. Думаю " ах, ты ж шмара, сепаратистска она. Чего ж ты ещё тридцать лет не съехала в свою растреклятую Московию, тишину она слушает". Есть такие уроды там, но ни одного среди молодёжи. Там и наших военных прятали, но кто то засексотил, приезжала куча машин с кацапами, искали. Вот таких уродов меньшинство и почему то больше среди тёток. Они не идеологические, а просто дурные. Но а все остальные десятки тысяч украинцев, которые жили в нашем городе, они виноваты просто по факту того что рядом с ними жили дурные тетки и деды? Плюс вы не представляете какой в оккупации информационный вакуум, все глушится и обрезается. Мы пока два месяца были в оккупации вообще не имели представления что происходит. Все заглушили: радио только оккупационной Бердянское и Соловьев лайф крутили, украинских операторов заглушили, у кого ещё оставался укртелекомовскмй интернет, то ездили и резали провода. А теперь представьте какое дерьмо льют людям в уши, а людям жить надо, а у них даже воды и еды нет и приготовить то что есть негде.
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11.06.2022 12:34 Відповісти
Плохо что страдают не только любители хруцкого мира. Вот бы всему лехторату рыгов-зажореров создать такие условия.
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11.06.2022 11:01 Відповісти
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11.06.2022 11:12 Відповісти
Оце вже точно, «Іронія долі, або з легким паром». Маріуполь! Ти такого «кіно» чекав від «руського міра»?
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11.06.2022 11:21 Відповісти
Мы ничего вообще не ждали, мы жили и работали. Сказать что это все было шоком ничего не сказать, это был ужас наяву. Мать до сих пор плачет по дому и руки у нее трясутся время от времени. А вчера наш самолёт слишком низко пролетел, так испугалась, пришлось успокаивать. В горле самолёты постоянно бомбы сбрасывали.
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11.06.2022 12:37 Відповісти
Только не надо здесь сопли пускать а мы наверное в лучших условиях живем у вас процентом 70 ватников тихонько на кухнях бухтело после дозы ********** и ждало савецких времён и 100% верило что восточный бендеравцы абстреливали раньше
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11.06.2022 13:15 Відповісти
Місцевій ваті це подобається.
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11.06.2022 11:33 Відповісти
Чомусь навіть їх не жаль!!! Одна місцева вата!!! Любители русского мира, *** !!! Нормальні виїхали на територію України!
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11.06.2022 12:32 Відповісти
Надеюсь что там настоящий душ а не газовые камеры от рашистов можно ожидать чего угодно учитель у них с усиками и чёлочкой на хйла похо
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11.06.2022 13:17 Відповісти
Там публичный дом по-быстрому.
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11.06.2022 15:39 Відповісти
Колись ще до війни піднімалось питання "сепаров" і дуже часто воно глушилось відповідю "Це наші люди" ви не розумієте. Зараз війна і нам показують як "Наші люди" нас вбивають. Вчора "Наші люди" засудили іноземців до смерті. Сьогодні "Наші люди" змінили назву Маріуполь на мариуполь і покрасили в "Правельние цвета". І я шось не бачив там россіян з автоматами. Це все роблять "Наші люди". Виникає питання заради чього і кого.
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11.06.2022 13:28 Відповісти
Заради нашого міста Маріуполя.
Хто там за Бойка, хто за россію - просто нах із пляжу.
Пляж наш.
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11.06.2022 15:37 Відповісти
 
 