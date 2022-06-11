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Робота артилерійського підрозділу 79-ї бригади: палають підбиті російські БМП, детонує боєкомплект. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Миколаївські десантники щоденно завдають втрат російським окупантам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
"На відео зафіксовано, як палають дві підбиті російські бойові машини піхоти БМП-2, а потім починає детонувати боєкомплект. Це – відмінна бойова робота артилерійського підрозділу 79 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України", - йдеться у повідомленні.
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