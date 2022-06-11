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Робота артилерійського підрозділу 79-ї бригади: палають підбиті російські БМП, детонує боєкомплект. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Миколаївські десантники щоденно завдають втрат російським окупантам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ. 

"На відео зафіксовано, як палають дві підбиті російські бойові машини піхоти БМП-2, а потім починає детонувати боєкомплект. Це – відмінна бойова робота артилерійського підрозділу 79 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська
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Кращий байрактар - гаубиця М777
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11.06.2022 10:43 Відповісти
С беспилотника гасить лучше❗Адресная доставка с росписью о получении☝ А 777 это положили посылку под дверь.
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11.06.2022 10:48 Відповісти
Героям слава!!!
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11.06.2022 10:49 Відповісти
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11.06.2022 10:54 Відповісти
Ворожій придурок. Горіти тобі в аду.
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11.06.2022 11:22 Відповісти
Nathaniel Levinsky

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Регистрация:11.06.2022
це разовий бот.не звертай уваги,зразу в спам
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11.06.2022 13:31 Відповісти
А орки все курят и курят в неположенном месте..
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11.06.2022 12:14 Відповісти
 
 