Робота артилерійського підрозділу 79-ї бригади: палають підбиті російські БМП, детонує боєкомплект. ВIДЕО

Миколаївські десантники щоденно завдають втрат російським окупантам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"На відео зафіксовано, як палають дві підбиті російські бойові машини піхоти БМП-2, а потім починає детонувати боєкомплект. Це – відмінна бойова робота артилерійського підрозділу 79 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України", - йдеться у повідомленні.

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