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війна (56107) 40 артилерійська бригада (25)

Воїни 40-ї артилерійської бригади знищують склад та авто російських окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта знищили склад російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднили воїни 40-ї артилерійської бригади.

Дивіться: Артилеристи із 40-ї бригади знищують окупантів та їхню техніку. ВIДЕО безпілотника

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
Героям слава!!!
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11.06.2022 10:51
+11
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11.06.2022 11:19
+9
Головне щоб орки відчували що піздець підкрався не замєтно. Вже ***** втрачати потрібно знищувати всі плацдарми окупанта або знищать нас. А ще одне іди ***** РУСЛАН
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11.06.2022 11:16
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Героям слава!!!
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11.06.2022 10:51 Відповісти
Душевний піздрєз.
Жалкую чарку нахилити не можна.
Зараз кума наберу, хай соточку потягне.
Смерть ворогам!
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11.06.2022 11:06 Відповісти
Ради трех- четырех авто расхерачили то ли зернохранилище, то ли мукомольню. Мда уж.
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11.06.2022 11:06 Відповісти
Головне щоб орки відчували що піздець підкрався не замєтно. Вже ***** втрачати потрібно знищувати всі плацдарми окупанта або знищать нас. А ще одне іди ***** РУСЛАН
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11.06.2022 11:16 Відповісти
По характеру взрывов это не три-четыре авто, а склад боеприпасов
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11.06.2022 11:50 Відповісти
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11.06.2022 11:19 Відповісти
КрасівА бавовна.
Бережи вас Господь, рідненьку
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11.06.2022 11:22 Відповісти
Otlycnaja rabota
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11.06.2022 11:46 Відповісти
Гарного полювання котики.
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11.06.2022 13:51 Відповісти
Чи я помиляюся, чи то зерносховище? У всякому випадку нехай кацапи гіпс їдяить!
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11.06.2022 15:40 Відповісти
 
 