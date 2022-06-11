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Воїни 40-ї артилерійської бригади знищують склад та авто російських окупантів. ВIДЕО
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Воїни 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта знищили склад російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднили воїни 40-ї артилерійської бригади.
Топ коментарі
+17 Вадим Карапіщенко
показати весь коментар11.06.2022 10:51
+11 olele
показати весь коментар11.06.2022 11:19
+9 ден гуч
показати весь коментар11.06.2022 11:16
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Жалкую чарку нахилити не можна.
Зараз кума наберу, хай соточку потягне.
Смерть ворогам!
Бережи вас Господь, рідненьку