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"Мы туда поедем на смерть": Окупанти вже не сподіваються вирватися з України живими, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський військовий хоче втекти з війни та ховатися в лісі, тільки щоб залишитися живим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР МО, про це свідчить перехоплення розмови окупанта з мамою.

Рашист скаржиться на те, що вже не сподівається вибратися з України живим.

Також дивіться: Окупант розповідає дружині про умови, в яких воює: "У меня уже пятый уровень бомжа, бл#дь". АУДIО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
"Перехоплення" розмов цих дегенератів - це єдине, чим наш ГУР займається?
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11.06.2022 11:19
+14
Мамашки теж €6ануті кацапські.... хай краще слідство тягає ніж собаки по посадці.
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11.06.2022 11:23
+13
///
Українські військові розповіли про безглуздий «квест» окупантів (відео)

Про це повідомляє 24 окрема механізована бригада імені короля Данила.

В окупантів є такий цікавий квест - взяти якусь бойову машину, загрузити її солдатами всередині і ще з 5-8 зверху, для переконливості, та прямувати на зустріч нашим протитанкістам.
Ми народ гостинний і оператори ПТРК «Стугна-П» із великим задоволенням привітаються з непроханими гостями.
Ось тут вони радісно зустрічають МТЛБ з окупантами, більшість із яких уже «правильно» повернулися додому (якщо повезло).
Все буде Україна!
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11.06.2022 11:30
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"Перехоплення" розмов цих дегенератів - це єдине, чим наш ГУР займається?
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11.06.2022 11:19 Відповісти
треба вказати маршрути проходів, об'єкти атак та розвідки, склад загонів та груп, місця їх дислокації, результати роботи, установчі дані в/сл? Все робиться будь спок. Що можна те і кажуть.
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11.06.2022 11:32 Відповісти
не може такого бути, якщо на цензорі не виклали - значить нічим і не займаються
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11.06.2022 11:39 Відповісти
ага , і кацапів вони не бачили і загрози не вбачали,лижи лижи
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12.06.2022 04:12 Відповісти
в когось складнощі зі сприйняттям сарказму
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13.06.2022 11:26 Відповісти
Ага, особливо щодо початку війни, головних напрямків наступу і неохідності мінування все точно визначили...
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11.06.2022 12:20 Відповісти
Це побічний продукт, бо пишуть всіх. І опонентів, і конкурентів, і пересічних. Робота така ситно, не пильно, все краще, ніж в окопі.
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11.06.2022 13:51 Відповісти
помиляєтеся, фаршики
ви вже приїхали на смерть
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11.06.2022 11:19 Відповісти
о набежали сверху боты номерные и тяв тяв гав гав шавки подзаборные из Оппы и ********** хотя как по мне разницы никаккой..главное лайном поливать...

А из новости меня поразила маманя свино матка личинка..... ее не волнует -что сына убьют, а ей ПО@УЙ И ДАВНО - а главное- а потом тебя ***** будут таскакть....!!! за то что ушел с фронта!!!!!!!!!!!!!!! во логика пи@@дец просто е@анная страна пе@ерастия вымыла мозг... что матерям по@уй на смерть собственных детей потому как е@утся и рожают от любого кто ей в пи@@у @уй засунет и спустит..... тому 300 лет ОРДЫ и сделали с Московии нечто ОРДЫнское узкоглазо пленочное татаро монгольское бурятско мордовское..славянское все вымыло за 300 лет случек...абы с кем попало...
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11.06.2022 12:01 Відповісти
А меня ничуть не удивило. Она в первую очередь - кацапка, а потом мать. За смерть ******** (если не потеряшка) - заработает мульёны ржублей. А, если рванёт в тайгу, то всю оставшуюся жизнь таскать жрачку "каторжнику Шелдону". Как говорил Маяковский: "Кто более матери-кацапии ценен?".
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11.06.2022 12:32 Відповісти
Раби кацапи їдуть на смерть як барани.... навіть втекти сміливості невистачає.
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11.06.2022 11:22 Відповісти
Мамашки теж €6ануті кацапські.... хай краще слідство тягає ніж собаки по посадці.
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11.06.2022 11:23 Відповісти
Наші песики "такі маленьки собацюри баскервіллей", вже поначавкались. Треба від ожиріння рятувати.
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11.06.2022 11:32 Відповісти
Мені один такий спаскудив поляну з дикою польовою суницею! Я років п"ять туди їздив у червні Набирав 2-3 літри Такі вареники смачні! А тепер лежить трохи не посередині поляни і гниє! Рік ждать прийдеться - поки поляна очиститься!
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11.06.2022 14:19 Відповісти
///
Українські військові розповіли про безглуздий «квест» окупантів (відео)

Про це повідомляє 24 окрема механізована бригада імені короля Данила.

В окупантів є такий цікавий квест - взяти якусь бойову машину, загрузити її солдатами всередині і ще з 5-8 зверху, для переконливості, та прямувати на зустріч нашим протитанкістам.
Ми народ гостинний і оператори ПТРК «Стугна-П» із великим задоволенням привітаються з непроханими гостями.
Ось тут вони радісно зустрічають МТЛБ з окупантами, більшість із яких уже «правильно» повернулися додому (якщо повезло).
Все буде Україна!
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11.06.2022 11:30 Відповісти
Мене більше цікавить, коли звільнять 6 000 українських військових полонених, а не розмови цих покидьків орків?!
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11.06.2022 11:31 Відповісти
нема на кого міняти ми іх зловили 600 а наших більше
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11.06.2022 11:37 Відповісти
Валентин Коваль

"іх зловили 600"
1) Особисто Генштаб повідомив? Та прямо от рівно 600 на 10 червня.
2) Є на кого міняти, далеко не 600.

Рівень "екперта" яскраво помітний не тільки по "змісту" комента, а й по кількості помилок,
ТРИ на неповний рядок, на рівень трієчника середніх класів не тягнеш.
В таких випадках народна мудрість каже - мовчки проходь далі, за розумника зійдеш.
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11.06.2022 12:03 Відповісти
десь читав,що 3 тис з копійками.
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11.06.2022 12:06 Відповісти
я теж читала, що близько 3 тис є
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11.06.2022 12:27 Відповісти
Vitalii Vitalii deca3708
Claudia Smith

Так, шановні, це правильні цифри, десь на другу половину травня.
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12.06.2022 15:59 Відповісти
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11.06.2022 11:33 Відповісти
А він не знає що з українських лісів повертаються дуже рідко? Там ЗСУ нема! І поліції - теж Там ходить простий "дядько" у якого орки хату спалили І він не знає Женевської конвенції про поводження з військовополоненими І там нема прокурора який-би наглядав за дотриманням законності громадянами ...
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11.06.2022 11:50 Відповісти
це вони взнають уже у "дядька",тому ті хто його зустрів,уже решті нічого не розкажуть)))
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12.06.2022 04:15 Відповісти
Так, дивись, і тундру заселять,і тайгу.... Все повторюється.
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11.06.2022 11:54 Відповісти
ці всі перехоплення є ще одним видом дезінформування нас. Їх послухаєш то там ніхто не хоче воювати/собак їдять і шалені втрати.
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11.06.2022 12:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=deNJCGRMLuE
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11.06.2022 12:07 Відповісти
Та застрелись лучше и не мучайся.
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11.06.2022 12:12 Відповісти
Орк: нас атправляют на смєрть. я збєгу
Оркиня: пачіму?
Орк: патамушта убьют міня, мама!
Оркиня: і чо?
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11.06.2022 12:25 Відповісти
Будеш уходити в тайгу, забери із собою єрмака,-дуже прошу, щоб ніхто не знайшов...
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11.06.2022 14:19 Відповісти
це не добре. ви хочете, щоб вороги втекли, здалися або заколотилися. вороги, які б'ються до останнього - найдорожчий шлях для України. Слід нагадати цим росіянам, що вони можуть отримати фінансову винагороду за передачу обладнання та залишитися в живих.
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11.06.2022 15:38 Відповісти
 
 