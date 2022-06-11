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"Мы туда поедем на смерть": Окупанти вже не сподіваються вирватися з України живими, - перехоплення ГУР МО. АУДIО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російський військовий хоче втекти з війни та ховатися в лісі, тільки щоб залишитися живим.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР МО, про це свідчить перехоплення розмови окупанта з мамою.
Рашист скаржиться на те, що вже не сподівається вибратися з України живим.
Топ коментарі
+21 Юрий Шмалько 8817c2b1
показати весь коментар11.06.2022 11:19
+14 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар11.06.2022 11:23
+13 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар11.06.2022 11:30
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Будь ласка, зачекайте...
ви вже приїхали на смерть
А из новости меня поразила маманя свино матка личинка..... ее не волнует -что сына убьют, а ей ПО@УЙ И ДАВНО - а главное- а потом тебя ***** будут таскакть....!!! за то что ушел с фронта!!!!!!!!!!!!!!! во логика пи@@дец просто е@анная страна пе@ерастия вымыла мозг... что матерям по@уй на смерть собственных детей потому как е@утся и рожают от любого кто ей в пи@@у @уй засунет и спустит..... тому 300 лет ОРДЫ и сделали с Московии нечто ОРДЫнское узкоглазо пленочное татаро монгольское бурятско мордовское..славянское все вымыло за 300 лет случек...абы с кем попало...
Українські військові розповіли про безглуздий «квест» окупантів (відео)
Про це повідомляє 24 окрема механізована бригада імені короля Данила.
В окупантів є такий цікавий квест - взяти якусь бойову машину, загрузити її солдатами всередині і ще з 5-8 зверху, для переконливості, та прямувати на зустріч нашим протитанкістам.
Ми народ гостинний і оператори ПТРК «Стугна-П» із великим задоволенням привітаються з непроханими гостями.
Ось тут вони радісно зустрічають МТЛБ з окупантами, більшість із яких уже «правильно» повернулися додому (якщо повезло).
Все буде Україна!
"іх зловили 600"
1) Особисто Генштаб повідомив? Та прямо от рівно 600 на 10 червня.
2) Є на кого міняти, далеко не 600.
Рівень "екперта" яскраво помітний не тільки по "змісту" комента, а й по кількості помилок,
ТРИ на неповний рядок, на рівень трієчника середніх класів не тягнеш.
В таких випадках народна мудрість каже - мовчки проходь далі, за розумника зійдеш.
Claudia Smith
Так, шановні, це правильні цифри, десь на другу половину травня.
Оркиня: пачіму?
Орк: патамушта убьют міня, мама!
Оркиня: і чо?