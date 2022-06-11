"Мы туда поедем на смерть": Окупанти вже не сподіваються вирватися з України живими, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Російський військовий хоче втекти з війни та ховатися в лісі, тільки щоб залишитися живим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР МО, про це свідчить перехоплення розмови окупанта з мамою.

Рашист скаржиться на те, що вже не сподівається вибратися з України живим.

Також дивіться: Окупант розповідає дружині про умови, в яких воює: "У меня уже пятый уровень бомжа, бл#дь". АУДIО