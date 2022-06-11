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Затримано російського агента, який планував коригувати ракетні обстріли Дніпра, - СБУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу,орел,контрразведка,аквіла,контррозвідка

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну мережу спецслужб РФ у Дніпропетровській і Донецькій областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, у Дніпрі затримано російського агента, який збирав інформацію щодо розташування об’єктів мобільного зв’язку.
Ці розвіддані він передавав окупантам у вигляді відеоматеріалів з прив’язкою до місцевості і детальним описом будівель та прилеглої території.

Також чоловік здійснював відеозйомку переміщення українських військових підрозділів.

"Встановлено, що його "зв’язковим" в РФ був один із прокремлівських блогерів, у якого понад 300 тис. підписників. Агент звертався до нього за сприянням у призначені на "посаду" в окупаційній адміністрації у разі захоплення регіону", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцем перебування зловмисника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, які той використовував для комунікації з представником спецслужб РФ.

Також повідомляється, що наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даними СБУ, інший зрадник затриманий на Донеччині. За даними слідства, він передавав ворогу інформацію щодо позицій ЗСУ на сході та про розташування українських блокпостів та об’єктів критичної інфраструктури на території Краматорського району.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано колишнього "ДНРівця", який намагався влаштуватися на службу в ЗСУ на Житомирщині, - СБУ. ФОТО

"А у Житомирській області СБУ знешкодила групу ворожих інтернет-агентів, до якої входив громадянин РФ. Зловмисники поширювали через соцмережі пропагандистські публікації на підтримку російської агресії проти України. Матеріали для своїх "дописів" брали з прокремлівських інтернет-видань", - йдеться у повідомленні.

Також на території регіону викрито ворожих агітаторів. Ними виявились дві мешканки обласного центру, які публічно закликали місцевих жителів підтримати окупантів і виправдовували їхні злочини.

Служба безпеки продовжує слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до вказаних злочинів.

Автор: Ірина Дашківська
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11.06.2022 12:20 Відповісти
на время военного положения , нужно вернуть смертную казнь , вот таких тел пару-тройку расстрелять и остальные задумаются а так как сейчас , они ничего не боятся
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11.06.2022 12:26 Відповісти
Зачем расстреливать?...У нас много раненных, которым нужны органы для пересадки и т.д...
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11.06.2022 12:29 Відповісти
На разминирование "хероев"....
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11.06.2022 12:20 Відповісти
Дадут лет 8 в лучшем случае.
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11.06.2022 12:25 Відповісти
Не думаю. Будуть судити років 8 як Штепу і випустять.
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11.06.2022 12:36 Відповісти
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11.06.2022 12:33 Відповісти
Того мілкого , що справа , тримають добрі люди , якби не тримали ,
то навіть страшно уявити , щоб було з краіною 😠
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11.06.2022 13:35 Відповісти
над было перевербовать,шоб ложные координаты оркам давал
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11.06.2022 12:38 Відповісти
так, вони свiтяться постами в соцмережах, там i треба ловити, вони паляться.
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11.06.2022 13:01 Відповісти
---- А у нас на Кіровоградщині очільник Лісота і вся його пропутінсько--агентярська підлота. що засіла у Світловодську /від садисток--дурисвіток соцжаху і завершуючи суддею/. --не пиляться...а солідно отримують високу платню на своїх місцях хіба що знущаються над нами. злидотою : відберають субсидію і скидають у дуже глибокі. невилазні. боргові клоаки...це щоб відібраними квартирами тоді було простіше торгувати... Збудувати ж нове у них мізків немає ... Взять їх нікому--- СБУш-ники самі їх вірно оберігають...
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28.06.2022 15:08 Відповісти
 
 