Загарбники прискорили знесення зруйнованих будинків в окупованому Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО
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Окупанти в Маріуполі прискорили знесення зруйнованих внаслідок обстрілів рашистами будинків.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Знесення будинків. Процес через зміну окупаційної влади в Донецькій області значно прискорився. Масово повідомляють про заплановане знесення. Після рішення окупантів про знесення будинків вхід мешканцям до своїх квартир, навіть якщо вони у вцілілій частині будинку, обмежується через "небезпеку". Особисті речі забирати не дозволяють. При проведенні розбору завалів та знесення будинків територія робіт охороняється окупантами.
Запроваджено практику чергування медиків задля швидкої допомоги мчсникам. Маріупольці кажуть, запаморочення та гостра реакція шлунку, як наслідок страшних знахідок під завалами, стали масовою реакцією працівників мчс окупантів. Мабуть через це проведено чергову ротацію особового складу мчс росії – навіть нелюди не витримують наслідків свого нелюдства. Загиблих так і продовжують прибирати разом з будівельним сміттям", - йдеться в повідомленні.
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Вони вдома в себе серуть на вулиці і топлять дровами.
рашисты полагают что снеся все дома они скроют следы преступления ой дебюилы прости Господи! наоборт каждый дом давно известен сколько прмиернов каждом проживало людей умножаем на количество домов и получаем цифру погибших потом в Украине находим и минусуем тех ктоу спелд вырватся из Мариуполя.. кого вывезли в Россию и выходим + минус с учетом оставшисяв городе люедй на цифру убиенных... да еще места массовых захоронений за городом и в самом городе...
- А куди поділися маріупольці?
- А ани беженцы, все у нас, мы им дали гражданства.