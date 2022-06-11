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Загарбники прискорили знесення зруйнованих будинків в окупованому Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти в Маріуполі прискорили знесення зруйнованих внаслідок обстрілів рашистами будинків.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Знесення будинків. Процес через зміну окупаційної влади в Донецькій області значно прискорився. Масово повідомляють про заплановане знесення. Після рішення окупантів про знесення будинків вхід мешканцям до своїх квартир, навіть якщо вони у вцілілій частині будинку, обмежується через "небезпеку". Особисті речі забирати не дозволяють. При проведенні розбору завалів та знесення будинків територія робіт охороняється окупантами.

Запроваджено практику чергування медиків задля швидкої допомоги мчсникам. Маріупольці кажуть, запаморочення та гостра реакція шлунку, як наслідок страшних знахідок під завалами, стали масовою реакцією працівників мчс окупантів. Мабуть через це проведено чергову ротацію особового складу мчс росії – навіть нелюди не витримують наслідків свого нелюдства. Загиблих так і продовжують прибирати разом з будівельним сміттям", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Гарячий душ в спеку: Рашисти в Маріуполі поставили намети для "гігієнічних процедур". ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Там буде в прямому сенсі місто на костях.
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11.06.2022 12:43
+8
какой трибунал какой суд о че ты мелишь?!!тебе еще не смешно от слов трибунал суд и Гаага?)).кто судить будит? германия которая увеличила торговлю с рашкой с начала войны на 60 %?
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11.06.2022 12:50
+5
Ну да, зачем оставлять доказательства своих военных преступлений для трибунала над плешивым раковым ничтожеством.
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11.06.2022 12:38
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Ну да, зачем оставлять доказательства своих военных преступлений для трибунала над плешивым раковым ничтожеством.
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11.06.2022 12:38 Відповісти
***** на вышку уже заработал. То что они там следы какие-то спрячут уже как бы всем до жопы. Нельзя убить 100 человек. А на 101м типа срок дадут больше. Ну разве шо ты не брейвик и не живёшь в Норвегии и не пострелял чурок в детском лагере а не титульных швейцарцев которые решают каким странам какое оружие давать или не давать Украине 😁😁😁😜
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11.06.2022 12:43 Відповісти
какой трибунал какой суд о че ты мелишь?!!тебе еще не смешно от слов трибунал суд и Гаага?)).кто судить будит? германия которая увеличила торговлю с рашкой с начала войны на 60 %?
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11.06.2022 12:50 Відповісти
Но с другой стороны нам потом меньше работы. Так что пусть батрачат раз зелёные ******** разминировали чонгар. Логично же я размышляю?
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11.06.2022 12:41 Відповісти
Там буде в прямому сенсі місто на костях.
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11.06.2022 12:43 Відповісти
Они сказали, что дома не будут для бывших жителей строить. Только что-то подремонтируют из админ зданий, школ парочку и все.
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11.06.2022 12:44 Відповісти
Що може будувати параша? Це орки знищили населення захопили землі і зробили з них пустку.
Вони вдома в себе серуть на вулиці і топлять дровами.
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11.06.2022 13:12 Відповісти
ну-ну сделают так что ты будешь еду продавать дешевле чем болото... на примере венесуеллы много нефти и газа, могла жить как ОАЭ ..а что в итоге видим?
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11.06.2022 12:54 Відповісти
а ты хочешь работать на тракторе завалы расчищать?
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11.06.2022 12:52 Відповісти
Интересно, оставшиеся потом опять будут голосовать за прорашистские партии?
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11.06.2022 12:42 Відповісти
Абізатєльно. Вата там лишилась в більшості.
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11.06.2022 13:14 Відповісти
Доказів не буде, та й навряд при зе ми повернемо Маріуполь, аби хоч людей з відти евакуювали але ж постраждала б економіка...
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11.06.2022 12:42 Відповісти
Русский мир---- пустоши /пустыня/ АД/ Вакуум/ Космос--- стали СЛОВАМИ СИНОНИМАМИ
рашисты полагают что снеся все дома они скроют следы преступления ой дебюилы прости Господи! наоборт каждый дом давно известен сколько прмиернов каждом проживало людей умножаем на количество домов и получаем цифру погибших потом в Украине находим и минусуем тех ктоу спелд вырватся из Мариуполя.. кого вывезли в Россию и выходим + минус с учетом оставшисяв городе люедй на цифру убиенных... да еще места массовых захоронений за городом и в самом городе...
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11.06.2022 12:42 Відповісти
от продажи нефти и газа ***** получает ежимесячно от ЕС USD 22 млрд при санкциях это позор какой то...оно будет воевать и захватывать территории бесконечно.
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11.06.2022 13:18 Відповісти
Хотят скрыть смерти убитых местных жителей от огласки ....Там в завалах куча трупов ещё лежит...
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11.06.2022 13:19 Відповісти
сами разрушили, сами пусть и строят заново
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11.06.2022 13:24 Відповісти
Путлер послідовно винищує російськомовних, і ватників. Коли проженуть орду, Україна буде самою антиросійською країною у Європі. Залишилось тіки мізків лохторату додати, і буде цілком Європейска країна!
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11.06.2022 13:28 Відповісти
***** зачищає сліди своїх військових злочинів:
- А куди поділися маріупольці?
- А ани беженцы, все у нас, мы им дали гражданства.
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11.06.2022 13:45 Відповісти
Заметают следы прихода "русского мира"...
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11.06.2022 14:06 Відповісти
рашазверия должна быть уничтожена до последнего рашоида !
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11.06.2022 17:04 Відповісти
 
 