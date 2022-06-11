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Викрито пособницю ворога, яка разом із окупантами займалася мародерством в Ірпені, - Нацполіція. ВIДЕО

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Нацполіція викрила пособницю ворога, яка разом із російськими окупантами займалася мародерством. Жителька Ірпеня "наводила" окупантів на помешкання заможних родин та разом із ними розграбовувала їх будинки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, під час обшуку у неї вилучено речі, що свідчили про її прихильність "рускому міру" та викрадене майно містян.

"Задокументували злочинну діяльність 45-річної місцевої жительки слідчі Головного слідчого управління разом зі співробітниками управління стратегічних розслідувань Київщини. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що зловмисниця в період тимчасової окупації міста Ірпінь разом із озброєними військовослужбовцями Росії заходила на територію приватних обійсть та викрадала речі власників.

В ході обшуку у неї вдома слідчі вилучили ворожу символіку, а також викрадені речі - побутову та комп’ютерну техніку, велосипеди, мобільні телефони, ювелірні вироби, одяг і навіть колекційний алкоголь та парфуми.

Під час спілкування зі слідчими жінка вигадала історію про те, що сусіди передали їй ці речі на зберігання. Однак навіть під час обшуку люди, які були залучені як поняті, впізнали свої викрадені під час окупації речі.

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Викрито пособницю ворога, яка разом із окупантами займалася мародерством в Ірпені, - Нацполіція 01

"У результаті місцеві жителі створили групу у месенджері, де публікували вилучене під час обшуку у фігурантки майно. Так слідчим одразу вдалося встановити десять потерпілих, будинки яких розграбували підозрювана разом із окупантами. Однак кількість вилучених речей свідчить про те, що жінка разом із військовими РФ "похазяйнувала" не в одному десятку господарств. Тож слідчі та оперативники встановлюють остаточну кількість містян, які постраждали від їхніх дій", - додають правоохоронці.

Також повідомляється, що фігурантка – місцева мешканка, яка ніде не працює. Раніше вона неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців, зокрема через конфлікти із сусідами та вчинення домашнього насильства над своєю матір’ю.

Після проведення необхідних заходів діям жінки буде надана остаточна правова кваліфікація, у тому числі вона нестиме відповідальність за колабораційну діяльність та зберігання забороненої символіки.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
На палю ...
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11.06.2022 13:21
+13
Пожиттєве має курва отримати 😠
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11.06.2022 13:28
+12
А че табло рашистки не показывают ? Может еще кто-то опознает не только по мародерству, а и эпизоды наводок или убийств, пытки, и т.д.
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11.06.2022 14:17
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На палю ...
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11.06.2022 13:21 Відповісти
дружина палестинця... ну шо ж
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11.06.2022 13:25 Відповісти
только расстрел
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11.06.2022 16:26 Відповісти
якась вона темнувата цыганка шо ли.... но кацабка точно..вернее выбраковка от кацапа и гадюки...
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11.06.2022 13:25 Відповісти
Пожиттєве має курва отримати 😠
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11.06.2022 13:28 Відповісти
за ноги на гіляку!
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11.06.2022 13:40 Відповісти
За одну ногу
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11.06.2022 13:46 Відповісти
повесить
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11.06.2022 13:40 Відповісти
блювотиння
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11.06.2022 13:43 Відповісти
І до цього часу ця скотина ще жива? Ще й морду прикрили, де ж там, хтось впізнає це чувирло, засудити і позбавити громадянства.
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11.06.2022 13:53 Відповісти
А че табло рашистки не показывают ? Может еще кто-то опознает не только по мародерству, а и эпизоды наводок или убийств, пытки, и т.д.
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11.06.2022 14:17 Відповісти
А от цікаво, звідки вона? Відомо, що у тому ж Ірпені було багато переселенців з ордло, можливо, і ця **** звідти? Взагалі дивно, як доля наздоганяє втікачів від неї - таки не втечеш, куди б не втікав
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11.06.2022 14:29 Відповісти
И цыган там валом и занимаются они наркотиками. Вся округа Знает, что что если вывешен ковёр то заходи наркотики в продаже, а вот тем кому положено не знают. И при зелёных и при шоколадных и при всех. Наверное чудеса
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11.06.2022 15:00 Відповісти
Чекаємо вирок суду: місяць тюрьми
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11.06.2022 14:31 Відповісти
Якщо понятий виявися потерпілим? Хм?..
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11.06.2022 16:05 Відповісти
 
 