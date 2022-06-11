13 759 30
"Они на улице лежат, как доски, запах сумасшедший": Окупанти складають тіла загиблих солдатів РФ просто неба, - перехоплення СБУ. АУДIО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські військові зберігають тіла загиблих солдатів РФ просто неба.
Це обговорюють рашисти під час розмови телефоном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Они штабелями лежат. Ни в холодильниках, нигде. Просто на улице лежат, как доски. Там запах… сумасшедший", - розповідають один одному російські окупанти.
Як свідчать попередні перехоплення СБУ, загарбники намагаються приховати масштаби втрат, тому везуть "груз 200" вночі і невеликими партіями. І поки тіла чекають своєї черги, починають розкладатися.
Топ коментарі
+25 Підлога Маккартні
показати весь коментар11.06.2022 14:33
+18 Підлога Маккартні
показати весь коментар11.06.2022 14:31
+13 Oleh Syvenkyy
показати весь коментар11.06.2022 14:35
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Шукав собі пригоду
Світило з неба сонечко
"Прєкрасная паґода!"
Аж раптом їбануло
І здригнулася земля
Болванка прилетіла
В молодого москаля
Идет, бредет сама собой;
Там царь )(уйло над златом чахнет;
Там руzzкий дух...кацапом пахнет!.. А.С.Гарматов (1799- 1837)
Нюхай, не кривись !