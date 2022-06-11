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"Они на улице лежат, как доски, запах сумасшедший": Окупанти складають тіла загиблих солдатів РФ просто неба, - перехоплення СБУ. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські військові зберігають тіла загиблих солдатів РФ просто неба.

Це обговорюють рашисти під час розмови телефоном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Они штабелями лежат. Ни в холодильниках, нигде. Просто на улице лежат, как доски. Там запах… сумасшедший", - розповідають один одному російські окупанти.

Як свідчать попередні перехоплення СБУ, загарбники намагаються приховати масштаби втрат, тому везуть "груз 200" вночі і невеликими партіями. І поки тіла чекають своєї черги, починають розкладатися.

Також дивіться: "Мы туда поедем на смерть": Окупанти вже не сподіваються вирватися з України живими, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
Ішов москаль по приліску
Шукав собі пригоду
Світило з неба сонечко
"Прєкрасная паґода!"
Аж раптом їбануло
І здригнулася земля
Болванка прилетіла
В молодого москаля
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11.06.2022 14:33
+18
да ну и славно. пусть ляжат!!!!
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11.06.2022 14:31
+13
Якщо б були нормальні то після такого побаченого взагалі б перестали воювати,так ні і надалі лізуть,бо нічого людського в рашистів нема
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11.06.2022 14:35
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да ну и славно. пусть ляжат!!!!
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11.06.2022 14:31 Відповісти
Надо бы такие духи выпустить "Трупный запах российского солдата" и продавать их в России.. )
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11.06.2022 17:02 Відповісти
Ішов москаль по приліску
Шукав собі пригоду
Світило з неба сонечко
"Прєкрасная паґода!"
Аж раптом їбануло
І здригнулася земля
Болванка прилетіла
В молодого москаля
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11.06.2022 14:33 Відповісти
Домбасяни. Говірка видає.
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11.06.2022 14:35 Відповісти
Якщо б були нормальні то після такого побаченого взагалі б перестали воювати,так ні і надалі лізуть,бо нічого людського в рашистів нема
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11.06.2022 14:35 Відповісти
нада их мамкам женам и детям звонить на рашку и говорить, что папке, брату сыну *** оторвало снарядом, как это делает майор Чернобаев!!!! Особенно детям. Ломать этим мелким чмошникам психику, заманивать их в синего кита и заставлять резать себе вены руке вены руки
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11.06.2022 14:42 Відповісти
А лучше организовать на рашке игру в кальмара на выживание где нужно убить однокласника или его мамку
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11.06.2022 14:48 Відповісти
типа убил мамку однокласника или соседского внука - получи 0.1 BTC на счет. Думаю с 40 миллиардов лендлиза норм можно покрошить удаленно кацапских тварей
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11.06.2022 14:50 Відповісти
А как всем известна апитит преходет ва время игры но кто меня услышыт. не метанол в бутылках, ни ртуть в сигаретах, не перетертая бледная поганка в соли. Войну бы за сутки закончили...
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11.06.2022 14:52 Відповісти
ладно, чтото я расчедрился. 0.01 BTC
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11.06.2022 14:55 Відповісти
Тема 100% супер .
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11.06.2022 15:10 Відповісти
хіба вони "люди"? у них іпотєка...
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11.06.2022 16:43 Відповісти
Кацапи, вони і при житті смердючі, а коли протухнуть, то матінко рідна!
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11.06.2022 14:36 Відповісти
Це правда! Не факт, що вони, там, всі мертві...
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11.06.2022 14:56 Відповісти
...Там ступа с Бабою-Ягой
Идет, бредет сама собой;
Там царь )(уйло над златом чахнет;
Там руzzкий дух...кацапом пахнет!.. А.С.Гарматов (1799- 1837)
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11.06.2022 15:01 Відповісти
Эфиоп не гарматов, а хлопушкин: пукша, с мардовского хлопушка.
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11.06.2022 20:47 Відповісти
Голосують за найвеличнішого лідора, а претензії висувають Байдену. Де зброя ? Американська- в Америці, ваша-в асфальті і в шашликах. Шо не так ? Ви ж зробили це разом.
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11.06.2022 15:05 Відповісти
Наши их трупы по-христиански собирают, а надо собрать, да в высотный самолёт и сбросить на Москву. Родная гавань, принимай защитников !
Нюхай, не кривись !
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11.06.2022 15:49 Відповісти
Та ни в коем случае!!! Самолеты еще изговнягивать. На границе вырыть траншею засыпать трупами кацапскими. И огромную стеллу с напоминанием - что так будет с каждой падлой кацапской.
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11.06.2022 16:06 Відповісти
Катапульты ещё никто не отменял..
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11.06.2022 17:00 Відповісти
ще стелу на них витрачати... кілок осиновий саме підійде
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11.06.2022 17:03 Відповісти
Пару раз на цих шпальтах я це пропонував )) , значить ідея прижилася ))
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11.06.2022 18:50 Відповісти
з байрактара))
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11.06.2022 17:05 Відповісти
дуже шкода наших, вони перемелюють всю цю ораву лайна без достатьної кількості важкого озброєння
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11.06.2022 16:47 Відповісти
Нет лучше запаху чем запах трупа врага.
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11.06.2022 16:59 Відповісти
Орки и живые - смердючие...🤑
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11.06.2022 18:02 Відповісти
 
 