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Російський паспорт у Херсоні отримали 23 особи, а також колаборант Сальдо. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В окупованому Херсоні російське громадянство прийняли 23 людини, а також олаборант та колишній мер міста Володимир Сальдо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Окупанти видавали паспорти РФ напередодні Дня Росії

Російське громадянство прийняли 23 людини, а також колишній мер Херсона Володимир Сальдо. Він перейшов на бік росіян і "очолив" місто.

Також читайте: Окупанти видали перші російські паспорти в Мелітополі, - РосЗМІ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+34
Одна людина з політикуму,яка не ігнорила інфу США,розвідок,щодо вторгнення це Порошенко.Зі всіх площадок,з трибуни ВР волав,що готуватись треба.А тепер згадайте твіти петушиного кутка,арахамій і офісів.І ***** ні одне.НІ ОДНЕ,не виявило банальну мужність визнати свою неправоту.
Скоро опять в эфир выйдет Байден и скажет вслух Зюзе, а как же так, что тебе весь народ говорит что чекист ермак зрадник, а ты таскаешь его за собой по всем военным совещаниям !!! И тебе не стыдно Зюзя !!! А сколько украинских солдат погибает так как ермак сидит с тобой !??
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11.06.2022 17:13
+25
23 черные метки на крупный город после 3 месяцев беспрерывной пропаганды. Негусто как-то.
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11.06.2022 17:13
+16
23 мерзенні гниди...
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11.06.2022 17:15
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Одна людина з політикуму,яка не ігнорила інфу США,розвідок,щодо вторгнення це Порошенко.Зі всіх площадок,з трибуни ВР волав,що готуватись треба.А тепер згадайте твіти петушиного кутка,арахамій і офісів.І ***** ні одне.НІ ОДНЕ,не виявило банальну мужність визнати свою неправоту.
Скоро опять в эфир выйдет Байден и скажет вслух Зюзе, а как же так, что тебе весь народ говорит что чекист ермак зрадник, а ты таскаешь его за собой по всем военным совещаниям !!! И тебе не стыдно Зюзя !!! А сколько украинских солдат погибает так как ермак сидит с тобой !??
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11.06.2022 17:13 Відповісти
Ого скільки бажаючих!
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11.06.2022 17:13 Відповісти
23 черные метки на крупный город после 3 месяцев беспрерывной пропаганды. Негусто как-то.
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11.06.2022 17:13 Відповісти
пока прошел 1 день. Посмотрим через месяц....
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11.06.2022 18:05 Відповісти
Нормально! Решта правильно проаналізували ситуацію: "Сьогодні - паспорт, а завтра - повістка з військкомату!"
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11.06.2022 19:07 Відповісти
23 мерзенні гниди...
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11.06.2022 17:15 Відповісти
Люди, більш за все дратує те, що доця тієї сальди жирує в Монако. Може я чогось не розумію?
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11.06.2022 17:17 Відповісти
Херсон - це Україна!!!
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11.06.2022 17:24 Відповісти
Хорошо кацапы все эти лица фиксирует. Кто взял паспорта сколько и как. Потенциальные смертники.
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11.06.2022 17:25 Відповісти
У сальдо напевно два життя....Не нажерливий,підлий.Скільки років грабував,вірніше дозволяли грабувати призиденти, Херсон. Сподіваемося,що і одного життя не до живеш. СКОТИНЯКА(с)
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11.06.2022 17:26 Відповісти
Говор не «херсонский» у этих мудаков. Больше напоминает «АСТАНАВИТЕСЬ»… Заглянуть бы во внуть паспорта…
Говорят, у сальдо онкология. Возможно, такая же онкология, как и у ху..ла.
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11.06.2022 17:32 Відповісти
К нам с Даунбасса мариупольские рузкамирцы пожаловали, после того как их ZOOтечественники в лице пуйловых человечков их от квартир и домов освободили и к нам пригнали расселять, в отжатые теми же пуйловыми человечками квартиры, выехавших из города херсонцев.
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11.06.2022 19:18 Відповісти
на месте зели ввел закон об лишении гражданства с конфискацией имущества за красный аусвайс с двуглавой курицей
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11.06.2022 17:33 Відповісти
Давно пора всех крымчан лишить гражданства
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11.06.2022 17:38 Відповісти
и таких ботов как ты
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11.06.2022 21:10 Відповісти
Ні не тільки Сальдо колаборант а й ці 23 паскуди які теж зрадили державу.
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11.06.2022 17:40 Відповісти
але їх тільки23-паскуди на весь Херсон! Партизани розберуться, впевнена
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11.06.2022 17:52 Відповісти
Очень одухотворенные лица… я надеюсь что эти предатели свои украинские паспорта (особенно закордонные) порвали/сожгли??? Что то рашистские пропагандоны этот момент не отобразили, а жалко в этом ведь и состоит ненависть к своей прежней родине. Какие кадры пропали, всему вас учить надо чмошник. Я думаю что этот сальдо/бульдо в итоге сядет на бутылку… все остальные в этой комедии подставные куклы из крысчан.
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11.06.2022 17:41 Відповісти
Шота не очень густо для такого города, как Херсон.
Наверное херсонцы ********* в очередях толпится.
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11.06.2022 17:44 Відповісти
не долго кацапская музыка будет играть!
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11.06.2022 17:50 Відповісти
Негусто щось) Навіть не 1 з 1000. Але не дивно. Адже рулон туалетного паперу має набагато більшу цінність, ніж "паспорт" з двоголовою куркою
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11.06.2022 17:51 Відповісти
23 активных 3,14дараса !
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11.06.2022 17:53 Відповісти
Просто коло-ссальная поддержка, пора проводить референдум о присоединении к запоребриковому царству.
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11.06.2022 17:56 Відповісти
Суки продажные... 🤬
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11.06.2022 17:58 Відповісти
Всех на Миротворец со всеми реквизитами, телефоны, адреса, семья, дети... Для истории.
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11.06.2022 18:01 Відповісти
Ви будете перші 23 в розстрільному списку. Вітаю вас щиросердечно і бажаю дожити до цього прекрасного дня! Слава Україні і нашій Армії!
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11.06.2022 18:02 Відповісти
я стесняюсь спросить херсонцев? а кто вам выбрал ненавистного сальдо? зеленский его поставил или порошенко?? мы живем так, как проголосовали.
Проголосовали? рады? жрите!
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11.06.2022 18:07 Відповісти
«Фінал простий». Ми не програли південь України, заберемо назад все включно з Арабатською стрілкою - Подоляк
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11.06.2022 18:10 Відповісти
на ліквідацію передаста... при Україні цацкались з подібною мразотою, зараз прозріли й роботи добавилось...
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11.06.2022 18:17 Відповісти
Сальдо?цеж "ПР"- Янукович ваш президент.Ану бл#ді які під час Майдана підтримували якуновича,а зараз стали порохоботами на рахунок 3 всі разом: Янукович!!!
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11.06.2022 18:23 Відповісти
После победы нужно будет установить мемориальный комплекс «26 Бакинских комиссаров»
<23 херсонских ********>.
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11.06.2022 18:24 Відповісти
Сволота.Ни любви,ни тоски,ни жалости...
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11.06.2022 18:27 Відповісти
Перші в черзі на кулю. І жодних там "генпрокурорш","підозр","судів", тільки робота наших дрг. Тихо прийшов- тихо пішов. І без всяких єдино зе новин.
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11.06.2022 18:30 Відповісти
Полный кавалер украинского ордена "За заслуги", всех трех степеней. Орден Русской православной церкви, как у Сергея Гайдая. Типичный представитель украинской элитки, у нас во власть селективно только уродов допускают.
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11.06.2022 18:40 Відповісти
иразота.
сальду першому сама велика ЯМА, з гівном звичайно.
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11.06.2022 18:45 Відповісти
через таких "сальд" загинули тисячі громадян, в тому числі і Херсонщини. Тільки яма з гівном, а зверху БЕТОН
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11.06.2022 18:46 Відповісти
Нужно фото с этим аусвайсом в анфас и в профиль.
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11.06.2022 18:50 Відповісти
Какие мерзкие рожи.
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11.06.2022 19:02 Відповісти
Этих пидоров ,новой почтой привези , упакованных стоя на паллетах.
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11.06.2022 19:11 Відповісти
Главное чтоб не получилось как в донецке в 2014 - поначалу тоже были проукраинские митинги а потом сруцкие все это прикрыли и через 8 лет промывания остатков того что называлось мозгами та территория просто возненавидела Украину и все украинское...
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11.06.2022 19:15 Відповісти
дідивоювали ..все понятно з ними ..значить діди недовоювали в 1945 ?
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11.06.2022 19:16 Відповісти
Да їм хоть ПАСПОРТ СОБАКИ чи іншої ДОМАШНЬОЇ ТВАРИНИ.... СТАРІ ПЕРДУНИ, які далі Херсону ніде не були і не будуть ....

А для МОЛОДІ, роспаспорт - це повне лайнище... По ньому не отримати нормальний ЗАКОРДОННИЙ ПАСПОРТ.... Тому що РОСІЙСЬКИЙ ЗАКОРДОННИЙ ПАСПОРТ - це лайнище у кубі...

Також за паспортними даними відкривається рахунок у банку... Оскільки у росіян тільки платіжна система МИР.(яку навіть Китай неохоче приймає)....То власникам роспаспорта, про MASTERCARD і VISA і про інтернеткупівлю на більшості відомих МАРКЕТПЛЕЙСАХ, можна забути....
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11.06.2022 19:29 Відповісти
У мене питаннячко: а де вони прикопали українські паспорти? Бо прийде час і будуть волати як вони ******* Україну, і що то був їх секретний захід.
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11.06.2022 20:26 Відповісти
Як кажуть бухгалтери, сальдо невтішне...
Ги...
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11.06.2022 21:25 Відповісти
відбувається очищення України, алеякі всеж таки жалюгідні, кумедні та огидні ці малороські потвори. Не довго їм залишилось
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11.06.2022 22:18 Відповісти
1. Область (Херсонську) було окуповано дуже швидко. І так само швидко зникла можливість виїзду. Спочатку відсікли дорогу на Миколаїв через Посад-Покровське, потім через Станіслав і Олександрівку. Потім відрубали шляхи в напрямку Кривого Рогу, останній з яких був через сумнозвісний Давидів Брід, де колону цивільних накрили Градами. В тій колоні була моя колега, їй та її маленькій доньці пощастило лишитись живою, але вона мовчить про те, що там коїлось. Виїхати зараз можна лише через Крим і територію РФ до країн Балтії. Це щонайменше 600$ і чотири доби в дорозі автобусом. Для пересічної родини це нереально.
В області дуже багато росіян, і вони почуваються господарями. В селах коїться страшне. В Осокорівку (вона наразі звільнена, якщо не помиляюсь) разом з військовими зайшли лікарі, які констатували масові згвалтування. Як сказала одна з постраждалих, вік і зовнішність для загарбників значення не мали, гвалтували навіть дуже літніх жінок.
Прекрасне село на березі лиману, Олександрівка, більше не існує, його зрівняли з землею. Голова Станіславського ОТГ та мешканці Станіслава досі займаються евакуацією та похованням тіл загиблих, все на свій страх і ризик, бо обстріли не вщухають.
Славнозвісна Чорнобаївка... "Серіал", про який з таким захватом і гумором жартували всілякі експерти. Нам не було з того ані смішно, ані радісно, бо там люди. Це велике село, яке кожну серію цього пекельного серіалу платить людськими життями. Є загиблі і поранені, діти і дорослі. Є вулиці, на яких не лишилось жодного цілого будинка.
Білозерка. Там танки стоять між хатами і від пострілів здригається земля. Таких сіл безліч по області, і в кожному своя історія жахів війни пишеться пакетами Градів.
Херсон. Моє чудове південне місто, мій дім. Трагедія окупації Херсона почалась одразу і криваво, битвою за Антонівський міст. Передмістя Херсона, Антонівка і Киндійка були під обстрілами кілька днів, а потім ще кілька не вдавалося домовитись про евакуацію мешканців, які вціліли під обстрілами. Люди тікали в чому були і як могли. Серед них мій знайомий, йому довелось разом з родиною рятуватись під обстрілами, бо від їх будинку лишилась одна стіна. З того часу він від голосних різких звуків просто втрачає свідомість.
А потім в місто заїхали танки. І сталась трагедія Бузкового парку: там містяни пішли на танки з коктейлямт Молотова. Крупнокаліберним кулеметом їх розірвали за секунди. Росіяни довго не пускали нікого, щоб забрати тіла. Місцевий священик, панотець Сергій Чудинович, на свій страх і ризик разом з кількома чоловіками поховав героїв у братській могилі прямо там, у парку. В перші дні окупації Херсона з важкої зброї обстріляли будинки на вулицях Тарле і Перекопській. Сказали, це помста за опір в Бузковому парку.
Наприкінці квітня в області відрубали зв'язок. Липкий жах від неможливості подзвонити рідним і дізнатись, чи живі вони, я не забуду до скону. Ми їздили на околицю міста, бо туди добивав зв'язок з Миколаївщини. Потім зв'язок повернули, але лише для того, щоб за місяць вимкнути знову, і його нема вже другий тиждень. Взагалі ніякого і ніде, навіть міські телефони не працюють.
Інтернет є лише в тих, хто ще до війни підключив його від маленьких локальних провайдерів. Ю Люди знімають паролі з домашнього вайфаю, щоб сусіди теж могли скористатися. Всі заклади і установи, які мають інтернет-звязок, познімали паролі в повідомили про це у соцмережах, щоб люди мали можливість зв'язатися з рідними.
На центральній вулиці Суворова в одній точці слабенько ловить зв'язок оператора лайфсел, там юрба людей, на лавках,на парапетах.
Банки і фінансові установи. Аваль пішов практично одразу, не надавши людям можливості ані перевести кошти, ані зняти. Ощад тримався до останнього, аж поки туди не прийшли озброєні військові і не сказали "це тепер наше".
Ми будемо довіку вдячні Привату, що він досі з шкіри пнеться, але не залишає своїх клієнтів напризволяще. Зняти готівку можна у відділеннях. Черги неймовірні, але ж можна. Коли в нас вкрали зв'язок, служба підтримки банку знайшла можливість проходити автентифікацію без смс.
Якщо не вдалося достоятись в черзі, то в Херсоні є тепер нова спеціальність - обнальщик. Людина, яка дасть вам готівкою суму, яку ви переведете їй На картку. Під відсоток, від 2 до 10% від суми.
Руський мір позбавив нас аптек і ліків. Ліки продаються на узбіччях доріг і на базарах з багажників машин під пекучим сонцем. Або через телеграм-групи, з тих-таки машин. В телеграм -групах щоб підкреслити, що ліки якісні, роблять приписку "українські" або "не Крим". Якщо, не доведи Боже, щось серйозне - ліки будуть шукати всі родичі і друзі хворого у всіх кінцях міста одночасно. І не факт, що знайдуть. Був момент, коли пляшечка перекису водню коштувала до ста гривень. Сьогодні за упаковку препарату Лінекс хотіли 850 грн.
В перших числах травня можна було йти повз парк тротуаром і раптом помітити, що в траві лежать снайпери. І одночасно по дорозі їде БТР з автоматниками. Звернути нікуди, пришвидшити крок не варто, може бути розцінено як завгодно і просто застрелять.
Десь під кінець квітня росіяни вгатили по центру міста ракетою, щоб звинуватити в цьому ЗСУ. Результат - ніхто не повірив в обстріл ЗСУ, в центрі годі було знайти цілої шибки. Прилетіла ця залізяка метрів за 600 від мого дому, на щастя я там не ночувала, але ранком бігла так, що думала серце вилетить. Того разу пощастило, вибухова хвиля пішла в іншому напрямку, навіть вікна цілі.
Сьогодні вже 105-та доба, як я не вмикаю світло. Росіяни в темний час доби їздять містом на важкій техніці і світять у вікна потужним прожектором, якщо вікна світяться.
Вихід з дому прирівнюється до виходу у відкритий космос: видалити з телефона взагалі ВСЕ, бо телефон можуть перевірити в будь-який час і за результатами перевірки можна не повернутись додому. Люди зникають. Деяких потім повертають, а хтось в полоні вже більше місяця і доля їх невідома. Причому в полон втрапляють навіть зовсім юні, після одного з мітингів схопили 18-річного хлопця. Відпустили рівно через місяць, день в день.
2. Попри весь цей жах, опір є! Ми не коримось мовчки. Попервах були велелюдні мітинги, і то дуже часто. Люди з прапорами йшли на БТРи і озброєних людей.
Потім мітинг розстріляли, кілька людей з тяжкими пораненнями втрапили до лікарні (розрив легені в жінки, відкритий перелом стегна в літнього чоловіка, і т.д.). Опір став прихованим, але він є! Від розклеювання листівок до мазків фарби в кольорах нашого прапора, стрічки наших колоьрів на деревах. А днями відомий херсонський волонтер дядя Гриша (Григорій Янченко) їздив дніпровським ринком із увімкненим на всю гучність треком "Вова, їбаш їх". Вуличні співаки співають українських пісень, українська музика лунає з магазинів. "Ой у лузі червона калина" співають літніми вечорами у дворах багатоповерхівок, щоб незрозуміло було, звідки саме звук.
Херсон щодня доводить, що ми Україна! Як може, в умовах тотального терору.
3. Наша єдина, одна на всіх притомних херсонців, мрія - звільнення Херсона і перемога. Ми віримо в ЗСУ як в Бога! Так, ми боїмося. Так, плекати надію щодень важче. Так, росіян тут як сарани, у нас прямий портал з пекла через Крим. Але ми чекаємо і сподіваємось на звільнення!
Пограбована, обікрадена, понищена і сплюндрована Херсонщина чекає і сподівається! Ми стали боятися тиші. Бо коли ми чуємо гуркіт канонади, ми думаємо, що це наші до нас ідуть.
Щодня крається серце, бо від нас обстрілюють тоннами смертоносного залізяччя Миколаїв. Листування в месенджерах "від нас полетіло, тікайте в укриття бігом". Після артобстрілу перекличка з миколаївцями "ви цілі?"
4. Найстрашніше - що забудуть. Коли не гуркотить над головою і повз вікно не проїздять Z-ки, дуже легко забути.
Ще страшніше - що не стане сили нас відвоювати.
Найболючіше - коли кажуть "ви самі винні", "давайте віддамо росіянам Херсонщину, тоді вони не підуть далі". Дико боляче, коли профільний міністр транслює меседж "ви маєте зробити вибір на користь України і виїхати". Нам три місяці казали "покажіть, доведіть, що Херсон - це Україна" - і ми показували і доводили. Нам казали "зелених коридорів нема, не виїздіть, небезпечно".
А тепер міністр у справах окупованих територій закидає нам ледь не співпрацю з ворогом.
Про те, як виїздити з області, розкажуть сотні розстріляних автівок цивільних громадян і волонтерів, яких просто розстріляли як в тирі.
Коли таке каже міністр, то складається враження, що нас вже просто списали у незворотні втрати.
А світ має почути і зрозуміти: Україна щодня платить криваву дань молоху війни, і якщо не підтримати нас в цій боротьбі, то Наша окупована реальність стане і їхньою також.
П.С. Знаєте, що сказала мені ця людина після розмови? Я просто процитую.
"Нат, страшно. Не вмерти страшно. Страшно вмерти не моментально. Вже думаю собі купити пачку каптопрезу, і якщо раптом що - випити її всю, просто обвалить в ноль тиск і всьо. Якщо, наприклад, привалить стінами при артобстрілі. Або якщо по мене прийдуть, мало лі... вже три дні думаю. Просто не розумію як дозу розрахувать".
Наталя Ведмедик
P. S.
З 60-ти директорів шкіл Херсона, перевести учнів на російську систему освіти зголосилося лише ДВОЄ!
Тримайся, Український Херсон.
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11.06.2022 22:21 Відповісти
Дві пики призовного віку у цьому відео:
- Ми прастиє житєлі Хєрсона. Ми нікада нє мірілісь с етім рєжимам. Ми ждалі асвабаждєнія.
Чудово! Тепер ви, нарешті, дочекались "асвабадітєлєй". І підете на фронт гарматним м'ясом - підтверджувати власною кров'ю свою прихильність до РуSSкава міра.
***** аплодує: паРаші конче потрібні такі тупі буратіни!

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12.06.2022 00:18 Відповісти
Ох і мразота продажна 😠
Задушив би тварюк голими руками 😡
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12.06.2022 00:21 Відповісти
якнайшвидше, показово та жорстко, потрiбно лiквiдувати цю колаборантську погань - Сальдо, Стремоусов, Рогов !





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16.06.2022 01:13 Відповісти
 
 