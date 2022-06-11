Російський паспорт у Херсоні отримали 23 особи, а також колаборант Сальдо. ВIДЕО

В окупованому Херсоні російське громадянство прийняли 23 людини, а також олаборант та колишній мер міста Володимир Сальдо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Окупанти видавали паспорти РФ напередодні Дня Росії

Російське громадянство прийняли 23 людини, а також колишній мер Херсона Володимир Сальдо. Він перейшов на бік росіян і "очолив" місто.

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