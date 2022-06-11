УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16047 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
25 855 19
армія РФ (13428) безпілотник (2071) Бігус (145)

Російські спецпризначенці зняли себе перед запуском безпілотника і інформація про них потрапила до нас, - розслідування BIHUS. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Журналісти-розслідувачі отримали ворожий безпілотник, на який російські спецпризначенці знімали самі себе. Частину окупантів вдалося ідентифікувати

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розсліуванні програми BIHUS.

"Чи може спецназ знімати себе на відео перед бойовим вильотом дрона? Може, якщо це спецназ росії. Ми отримали записи з ворожого квадрокоптера від друзів з "Повернись живим" та ідентифікували "йобла" російської 45-ї окремої бригади спеціального призначення, яка дислокувалися в тимчасово окупованому Ізюмі. Про те, чим живе так звана "еліта" російської армії та їхні родичі - дивіться у новій серії YOBLA війни від Макса Опанасенка", - зазначється у повідомленні.

Також читайте: "Они на улице лежат, как доски, запах сумасшедший": Окупанти складають тіла загиблих солдатів РФ просто неба, - перехоплення СБУ. АУДIО

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+32
А Бігус,поводирь зе і брехлива журналістика. Досить рахувати орків тупими,вони забагато знищили, убили,полонили. Не можна ворога не дооцінювати,його потрібно знати.
показати весь коментар
11.06.2022 22:50
+27
Це та мерзота яка приложила руку до розірвання постачання клістронів і постійно брехав у своїх "розслідуваннях" в угоду ze ? На його руках не меньше смертей українців ніж на руках пуйла і ze.
показати весь коментар
11.06.2022 23:03
+18
Бигус это гнида без чести и совести которая привела войну сюда, вместе с Зе
показати весь коментар
11.06.2022 22:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Бігус,поводирь зе і брехлива журналістика. Досить рахувати орків тупими,вони забагато знищили, убили,полонили. Не можна ворога не дооцінювати,його потрібно знати.
показати весь коментар
11.06.2022 22:50 Відповісти
Бигус это гнида без чести и совести которая привела войну сюда, вместе с Зе
показати весь коментар
11.06.2022 22:52 Відповісти
Сразу видно-у Бибихуса кончились заказчики. И вместо расследований по продолжающейся системной коррупции, чувак занялся дуристикой и шапкозакидательством, шоб всем понравица.
показати весь коментар
11.06.2022 22:54 Відповісти
Ні, це просто перша фаза - розкрутка перед вкидом.
показати весь коментар
12.06.2022 02:12 Відповісти
Хлопці, ви мабуть зовсім зі своїм сівочолим з глузду з'їхали, Бігус зараз на фронті воює. Ви що настільки тупі що цього не знаєте? А у Вас іньше завдання. Мочити всіх крім порошка та його прибічників
показати весь коментар
12.06.2022 09:51 Відповісти
про порошенка навіть не згадували. мабудь це в тебе він у голові
показати весь коментар
12.06.2022 20:30 Відповісти
Кращі російські окупанти це мертві російські окупанти.
показати весь коментар
11.06.2022 22:57 Відповісти
Це та мерзота яка приложила руку до розірвання постачання клістронів і постійно брехав у своїх "розслідуваннях" в угоду ze ? На його руках не меньше смертей українців ніж на руках пуйла і ze.
показати весь коментар
11.06.2022 23:03 Відповісти
Вони з нас просто насміхаються
показати весь коментар
11.06.2022 23:03 Відповісти
Оригінальна назва рубрики. Хоча це не врятує від кари за клістрони.
показати весь коментар
11.06.2022 23:04 Відповісти
треба шукати всіх орків - вони військові злочинці, а життя довга та непердбачувана штука...
показати весь коментар
11.06.2022 23:10 Відповісти
Цікаво, скільки Бігусу заплатили за інфобомбу про Свинарчуків в 2019-му?
показати весь коментар
11.06.2022 23:24 Відповісти
А бігусу краще зникнути з ефірів і публікацій назавди. Продажна брехлива істота, "розслідування" якої мали результат приведення до влади регіоналів, які, як виявилося не здатні захистити українців. Я за ціни вже мовчу, сьогодні накінець-то з'явилася сіль по ціні 75 гривень за пачку. Дійсно пройшов кінець епохи гідності, коли "квартальці" вже і на солі заробляють. А в Маріуполі і сніг був в ціні, коли людям не було чого пити. То правду кажуть що рабіновичі і сніг можуть взимку продати. Зате нє крадуть, бєдниє, із прастага наріда, чуть маланкуваті стомлені, легенько неголені і зрипливі від холодного півка.
показати весь коментар
11.06.2022 23:25 Відповісти
Вчора купив по 38 гривень за пачку.
показати весь коментар
11.06.2022 23:41 Відповісти
Вам повезло і де це Ви купили? Я Вам пишу з Миколаївської області.
показати весь коментар
12.06.2022 00:50 Відповісти
то всіх орків треба подавати в міжнародний розшук, інтерпол,
нехєр їздити по тайландах, хай сидять в параші
показати весь коментар
12.06.2022 01:04 Відповісти
А, свіжої бігусятини підвезли. Все ха старим праном - спочатку хайп на чужих заслугах, а потім вкид за який платять замовники.
показати весь коментар
12.06.2022 02:11 Відповісти
біхус вже забули, що під фейковим розслідуванням про свинарчуків, вони привели до влади в Україні рашистських колаборантів. І сьогоднішня війна з десятками тисяч жертв - це результат роботи біхуса у тому числі.
показати весь коментар
12.06.2022 07:53 Відповісти
хайби бігус про зам баканова написав би. в розшук подали?
показати весь коментар
12.06.2022 20:32 Відповісти
 
 