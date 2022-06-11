УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16542 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
59 027 19
Сумська область (2192) Бутусов Юрій (3124) 93 окрема механізована бригада (242)

Знищення та взяття у полон російських найманців у селі Стеблянки на Сумщині воїнами 93-ї ОМБр та прикордонниками. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив кадри знищення та взяття у полон російських окупантів у селі Стеблянки на Сумщині воїнами 93-ї ОМБр та прикордонниками у березні 2022 року.

Відео розміщене на ютуб-каналі Бутусов-плюс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У кожного своя мотивація. Всім страшно, але хлопці роблять свою справу, - українські воїни на Харківщині. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Слава ЗСУ! Смерть москалям!
показати весь коментар
12.06.2022 00:01
+11
Все правильно! І потрібно показувати! Люди повинні знати як було у нас тут на Сумщині!
показати весь коментар
12.06.2022 01:19
+10
Краще б мовчали на так званих марафонах на тб всяку дурню молоти, і побільше такого контенту показувати! Мені краще дивитися такі відео, а не відосіки самі знаєте кого!
показати весь коментар
12.06.2022 01:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мобики - это бесполезный материал, кацапы в место этих наловят себе новых добровольцев. Взяли в плен мобиков, а что с ними делать? Только кормить теперь придется.
показати весь коментар
12.06.2022 00:00 Відповісти
Да - это лохи. Но они ведь с оружием. Этих взяли в плен и теперь придется содержать. Вряд ли они на обмен кому нужны. Но думается далеко не всех вот так вот берут в плен. Решают все по месту...
показати весь коментар
12.06.2022 00:08 Відповісти
11 червня сьогодні, між іншим…Залишки маріупольців вивозять співгромадяни з арматурою і бетоном в рівних пропорціях, через півроку вивезені діти не зможуть вимовити «паляниця», а Бутусов наповнює контент…
показати весь коментар
12.06.2022 00:00 Відповісти
А що, краще сидіти в офісі і видавати "хроніку" подій ?
показати весь коментар
12.06.2022 00:26 Відповісти
Слава ЗСУ! Смерть москалям!
показати весь коментар
12.06.2022 00:01 Відповісти
Там ще сніг не зійшов.
показати весь коментар
12.06.2022 00:04 Відповісти
22 марта. Для архива
показати весь коментар
12.06.2022 00:25 Відповісти
ех, якби це цими днями їх похерачили... А що вже в березні... минулось все...
показати весь коментар
12.06.2022 00:33 Відповісти
Навіщо хизуватись успіхами у березні ? Щоб відволікти увагу від того , що відбувається на Сумщині зараз ? Минулі успіхи на теперішню ситуацію не вплинуть .
показати весь коментар
12.06.2022 00:33 Відповісти
Все правильно! І потрібно показувати! Люди повинні знати як було у нас тут на Сумщині!
показати весь коментар
12.06.2022 01:19 Відповісти
Обрежно! На подвір'ї - злий українець!
показати весь коментар
12.06.2022 00:33 Відповісти
Якщо нема свiжих хороших новин. то краще помовчати, нiж хронiку виставляти, сьогоднi 11. 06.
показати весь коментар
12.06.2022 00:35 Відповісти
Краще б мовчали на так званих марафонах на тб всяку дурню молоти, і побільше такого контенту показувати! Мені краще дивитися такі відео, а не відосіки самі знаєте кого!
показати весь коментар
12.06.2022 01:22 Відповісти
+100
показати весь коментар
12.06.2022 01:57 Відповісти
Кто то верит что это вернёт наших с плена?
Надо спросить у Зели о результате спецоперация спасения Азова.... Уже прошла? На каком этапе?
Или сдали парней рашке и умыли руки? Типа теперь их жизни это не наша забота...
показати весь коментар
12.06.2022 01:21 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
показати весь коментар
12.06.2022 13:12 Відповісти
ТАК А НАШИХ КОГДА ВЕРНУТ !?
показати весь коментар
12.06.2022 20:01 Відповісти
Це не відео, а глум, так затягнути в часі! Про інше промову, але краще би це відео не виставляли.
показати весь коментар
12.06.2022 21:10 Відповісти
 
 