Знищення та взяття у полон російських найманців у селі Стеблянки на Сумщині воїнами 93-ї ОМБр та прикордонниками. ВIДЕО
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Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив кадри знищення та взяття у полон російських окупантів у селі Стеблянки на Сумщині воїнами 93-ї ОМБр та прикордонниками у березні 2022 року.
Відео розміщене на ютуб-каналі Бутусов-плюс.
Топ коментарі
+19 Oleg Zaporogec
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+11 Sergey Stolyarenko
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+10 Sergey Stolyarenko
показати весь коментар12.06.2022 01:22
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