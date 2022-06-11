Знищення та взяття у полон російських найманців у селі Стеблянки на Сумщині воїнами 93-ї ОМБр та прикордонниками. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив кадри знищення та взяття у полон російських окупантів у селі Стеблянки на Сумщині воїнами 93-ї ОМБр та прикордонниками у березні 2022 року.

Відео розміщене на ютуб-каналі Бутусов-плюс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У кожного своя мотивація. Всім страшно, але хлопці роблять свою справу, - українські воїни на Харківщині. ВIДЕО