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Британські бронемашини Husky вже в Україні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Британські броньовані машини Husky Tactical Support Vehicle почали надходити в Україну.

Відповідне відео оприлюднено у твітері проєкту Ukraine Weapons Tracker, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва надасть Україні 20 бронетранспортерів М113, 10 військових вантажівок і 10 позашляховиків

Як нагадує Українська правда, Велика Британія вирішила передати Україні щонайменше 120 броньованих машин. З них 80 - Mastiff, Husky та Wolfhound, призначені для транспортування особового складу у зоні бойових дій. Ще 40 машин адаптовані для ведення розвідки на місці бою та інших цілей.

У квітні повідомлялося, що українські військові вже почали вивчати бронетранспортери, які Британія передає Україні. Навчання відбувалося на території Британії.

9 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна вже отримала від партнерів близько 250 бронемашин західних зразків, серед яких і Husky.

Також читайте: США та Велика Британія вирішили надати Україні РСЗВ. Наші воїни вже проходять навчання, - Резніков

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+53
А де Беняавтомобілі і Кварталоавтомобілі, чи бігусокулемнти, які струєю гівна брискали на Порошенко за санітарні машини і на САУ"Богдана" на базі КРАЗа?
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12.06.2022 00:12
+40
бігусу треба ****** чистити доти,доки сума ремонту щелепи не зрівняється з гонораром за ту гівностатейку
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12.06.2022 00:16
+39
Супер бронемашини 👍🏼👍🏼👍🏼😕
британцям щира подяка ‼️❤️❤️❤️
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12.06.2022 00:17
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А де Беняавтомобілі і Кварталоавтомобілі, чи бігусокулемнти, які струєю гівна брискали на Порошенко за санітарні машини і на САУ"Богдана" на базі КРАЗа?
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12.06.2022 00:12 Відповісти
бігусу треба ****** чистити доти,доки сума ремонту щелепи не зрівняється з гонораром за ту гівностатейку
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12.06.2022 00:16 Відповісти
Бігус на фронті з першого дня. А ти, рошенівське платне лайно, стули пельку, бо до Бігуса тобі, шльондрі, як до неба рачки морально.
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12.06.2022 03:14 Відповісти
***** то туда в сраку біхусу,іди відлижи йому за знищення каналів поставки дифіциту для оборонки,на фронті він ***** і що мені його шльондру з цінником на жопі пожаліти,хай тепер вигрібає те що натвори в
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12.06.2022 04:29 Відповісти
ще раз, *** сосати то до бігуса, який гарно смокче за бакси,іде подрочи на нього потім пососи зелі і подрочи собі на їбальник
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12.06.2022 04:31 Відповісти
Сосати - то до тебе, шльондри рошенівської, а не до Бігуса, який є чесною та принциповою людиною. Ти, шльондро, всіх по собі міряєш.
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12.06.2022 14:26 Відповісти
на трассу ******* разом із твоїм корисним ідіотом біхусом
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12.06.2022 16:22 Відповісти
Я вам нічєго не должен. (с)
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12.06.2022 00:18 Відповісти
Тепер клоун бігає по світу з протягнутою рукою дайте нам зброю, а то асфальт бронетехніку не пробиває.
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12.06.2022 00:19 Відповісти
Так, пів шостого цікавиться питанням, бо за п'ятого ,чомусь, погоріли усі арсенали.
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12.06.2022 00:26 Відповісти
Все перечисленные вами "-мобили" воплотились в асфальтоукладчики и баблосодерибаномобили модели "Зе-95". 🚙
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12.06.2022 12:21 Відповісти
Супер бронемашини 👍🏼👍🏼👍🏼😕
британцям щира подяка ‼️❤️❤️❤️
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12.06.2022 00:17 Відповісти
Да, нужная машинка от верных союзников. Если он еще и с электроприблудами, то вообще вещь. Надо понимать, что расход бронетехники в условиях БД тоже большой.
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12.06.2022 00:24 Відповісти
Как говорят у нас на лондонщине - Tak oto zh!
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12.06.2022 12:22 Відповісти
Музичний супровід просто fatal. Негативне враження від позитивної новини.
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12.06.2022 00:17 Відповісти
Джиповать по-взрослому.
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12.06.2022 00:34 Відповісти
Дякуємо уряду Великобританії і особисто Борису Джонсону! 🙏💪👍
P. S.
У "бритів" слова не розходяться зі справами не те, що в німців: наобіцяли багато, а нічого не дали (гора народила мишу)👎
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12.06.2022 00:35 Відповісти
оо... новенькие бендер-автомобили
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12.06.2022 00:52 Відповісти
Оце добре!!!
А то уся армія змушена їздити тільки на волонтерських та порошенківських автомобілях.
А вони не броньовані та дуже швидко виходять з ладу.
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12.06.2022 00:55 Відповісти
Знаете ли вы что украинцы и англичане имеют родственные связи? В истории долгое время скрывался этот исторический факт.

1000 лет назад во времена киевской Руси, на королевство Швеции напала Нормандия. Король Нормандии после завоевания Швеции и расправы над королем, приказал пленить принцесу Индигерду, млачшую дочь короля Швеции которой удалось сбежать с осажденного замка.

Король Норвегии предупредил правителей Германии, Дании и других что если они приютят бежавшую принцессу, он пришлет свои войска и разрушит их владения убив все население.

Единственная кто не побоялась приютить сироту, это княгиня киевской Руси которая предупредила короля Норвеги что с этого момента Индигерда это ее дочь и если он не прекратит ее преследования, то она пришлет свои войска к его вратам.

Княгиня киевская приютила, защитила и воспитала Индигерду которая в последствии стала женой Ярослава Мудрого.

Интересно что когда Джонсон прибыл в Киев, первым местом куда он отправился это в Софиевскую церковь где венчались Ярослав Мудрый и Индигерда, что говорит о его прекрасной осведомленности.
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12.06.2022 01:25 Відповісти
Допустил ошибку в имены Игигерда вместо Индигирды
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12.06.2022 03:39 Відповісти
Поздно - мы уже запомнили Игигерду!
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12.06.2022 12:24 Відповісти
Гарна історія, тільки Англія до чого тут як що мова йде про Нормандію і Швецію.
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12.06.2022 04:36 Відповісти
Та у нього взагалі "каша в голові" Як у малої дитини - "голова біжить а ногами переставлять забуває"!
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12.06.2022 08:25 Відповісти
Інгіге́рда, у хрещенні Ірина (швед. Ingegärd[4], Ingegerd, бл. 1002 - 10 лютого 1050) - дочка шведського короля Улофа Шетконунга (швед. Olof Skötkonung, Skottkonung) та Астрід Мекленбурзької (швед. Estrid), дочки західнослов'янського ободритського князя; друга дружина Ярослава Мудрого, з яким побралася в 1019 році (у цей рік Ярослав захопив Київський престол).Інгігерда, принцеса Швеції, мала вийти заміж за короля Норвегії Олафа II Гаральдссона - як гарантія миру між Швецією та Норвегією відповідно до рішення тинга в Уппсалі в 1017 році. Весілля мало відбутися восени на кордоні двох держав, на березі річки Ельв. Відповідно до досягнутих угод, восени 1018 року Олаф II прибув на кордон для побачення з нареченою та її батьком, але їх там не виявилося. Відправлені до Швеції гінці привезли невтішну звістку: ще влітку до Улофа Шетконунга прибули посли від новгородського «конунга Ярицлейва», шведський король видав свою дочку за сина Київського князя Володимира і майбутнього правителя всієї Київської Русі Ярослава Мудрого, який княжив тоді в Новгороді, а Олаф II одружився з її зведеною сестрою Астрід.

А тепер розкажи мені - при чому тут "Нормандія" і що це була за "війна" між Нормандією і Швецією Який стосунок до цієї "війни" мала Норвегія і коли це король Швеції був убитий (якщо він став тестем короля Норвегії через півроку після того як Інгігерда вийшла заміж?
Пить треба менше! І закусювать краще!
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12.06.2022 05:06 Відповісти
шось в цьому є,ну не зря у шведів і у нас прапори жовто-блакитні.
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12.06.2022 09:50 Відповісти
А можна ще Антон Мартіни з ракетами у бамперах та олією що виливається позаду при переслідуванні?
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12.06.2022 04:26 Відповісти
Aston Martin DBX броньованібуде непогано
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12.06.2022 04:28 Відповісти
Брити молодці, хочу сам на такому Хаскі рулити -

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12.06.2022 04:32 Відповісти
Ось характеристики цієї машини https://youtu.be/ZEs7663wuMY... Хаскі це круто
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12.06.2022 08:55 Відповісти
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12.06.2022 09:37 Відповісти
Смотрю все такие умные, все знали что война с Россией будет. Что же вы грудью, перед асфальтоукладчиком не ложились и не требовали чтобы деньги шли на оборонку.
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12.06.2022 15:04 Відповісти
Да, всё бабло ушло на "большую" стройку, на дороги, а вот на оборонку нихрена не досталось. Вот теперь, приходится побираться по всему миру с протянутой рукой и взывать о помощи.
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12.06.2022 21:29 Відповісти
 
 