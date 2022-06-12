Британські бронемашини Husky вже в Україні. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Британські броньовані машини Husky Tactical Support Vehicle почали надходити в Україну.
Відповідне відео оприлюднено у твітері проєкту Ukraine Weapons Tracker, інформує Цензор.НЕТ.
#Ukraine: More Western supplies have reached the UA side; here we see a UK-supplied Husky Tactical Support Vehicle (International MXT-MV MRAP) now in service. pic.twitter.com/YUAWHp9mcm— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 11, 2022
Як нагадує Українська правда, Велика Британія вирішила передати Україні щонайменше 120 броньованих машин. З них 80 - Mastiff, Husky та Wolfhound, призначені для транспортування особового складу у зоні бойових дій. Ще 40 машин адаптовані для ведення розвідки на місці бою та інших цілей.
У квітні повідомлялося, що українські військові вже почали вивчати бронетранспортери, які Британія передає Україні. Навчання відбувалося на території Британії.
9 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна вже отримала від партнерів близько 250 бронемашин західних зразків, серед яких і Husky.
Будь ласка, зачекайте...
британцям щира подяка ‼️❤️❤️❤️
P. S.
У "бритів" слова не розходяться зі справами не те, що в німців: наобіцяли багато, а нічого не дали (гора народила мишу)👎
А то уся армія змушена їздити тільки на волонтерських та порошенківських автомобілях.
А вони не броньовані та дуже швидко виходять з ладу.
1000 лет назад во времена киевской Руси, на королевство Швеции напала Нормандия. Король Нормандии после завоевания Швеции и расправы над королем, приказал пленить принцесу Индигерду, млачшую дочь короля Швеции которой удалось сбежать с осажденного замка.
Король Норвегии предупредил правителей Германии, Дании и других что если они приютят бежавшую принцессу, он пришлет свои войска и разрушит их владения убив все население.
Единственная кто не побоялась приютить сироту, это княгиня киевской Руси которая предупредила короля Норвеги что с этого момента Индигерда это ее дочь и если он не прекратит ее преследования, то она пришлет свои войска к его вратам.
Княгиня киевская приютила, защитила и воспитала Индигерду которая в последствии стала женой Ярослава Мудрого.
Интересно что когда Джонсон прибыл в Киев, первым местом куда он отправился это в Софиевскую церковь где венчались Ярослав Мудрый и Индигерда, что говорит о его прекрасной осведомленности.
А тепер розкажи мені - при чому тут "Нормандія" і що це була за "війна" між Нормандією і Швецією Який стосунок до цієї "війни" мала Норвегія і коли це король Швеції був убитий (якщо він став тестем короля Норвегії через півроку після того як Інгігерда вийшла заміж?
Пить треба менше! І закусювать краще!