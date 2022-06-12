Минулої доби вдалося евакуювати 30 мирних жителів з Луганщини, серед них - троє дітей, - Гайдай. ВIДЕО

11 червня з Луганської області евакуювали 30 людей, у тому числі - трьох дітей. Дедалі більше жителів Лисичанська хочуть виїхати з міста

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує в телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"ДСНСники, поліцейські та волонтери зараз намагаються щодня вивозити жителів області в безпеку. Вмовляння по бомбосховищах дають результати. Нарешті, охочих виїхати більшає. Досвід Сєверодонецька жахає лисичан, і тепер вони погоджуються покидати домівки, аби не стати жертвами "російського звільнення від життя". Кожна евакуація – ризик, але поки буде можливість – будемо вивозити. Головне, щоб люди самі хотіли врятуватися", – написав Гайдай.

Також очільник області додав, що із Сєверодонецька евакуації немає, можливість підвозити харчі та ліки теж відсутня. Лисичанськ сильно обстрілюється, проте гумвантажі до міста завезені.

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