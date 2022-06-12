Бутусов у "Рандеву з Яніною Соколовою": Фронт тримають люди, які битимуться до кінця, поки є найменша можливість. ВIДЕО

Чому росіяни так швидко окупували Херсон і хто відповідальний за це рішення щодо розмінування мосту? Що Безугла робила в штабі на Донбасі? Хто тримає фронт і хто є Валерій Залужний.

Про це в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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