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Бутусов у "Рандеву з Яніною Соколовою": Фронт тримають люди, які битимуться до кінця, поки є найменша можливість. ВIДЕО
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Чому росіяни так швидко окупували Херсон і хто відповідальний за це рішення щодо розмінування мосту? Що Безугла робила в штабі на Донбасі? Хто тримає фронт і хто є Валерій Залужний.
Про це в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
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+29 Вася Шевченко f77d76ba
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+26 Serg Serg 94650416
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+25 Валентина Саюн
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Будь ласка, зачекайте...
які не стомлюються лупашити русню, прикривати спину побратима і захищати Україну...
Вірю в ВСУ !!!
Нехай Свята Трійця береже кожного і всіх !!!
Особливо мене цікавило як захопили Херсон і пройшлись півднем.
Чудово розумію польську і впевнений, що пан так само добре розуміє і украінську.
Так от, так виглядає, що ви неуважно переглянули інтерв'ю Юрія Бутусова. Бо головною думкою цього відео було не те, чи є президент Зеленський іконою на Заході, чи ні.
Запевняю вас, що для тих, хто справді переймається долею Украіни і украінців, це навіть не другорядне питання, це з розряду - «а какая разница»(C)Зеленський.
Украінці знаходяться у шоці від того, що відбувається з нашими людьми на окупованих територіях і не дістають НІЯКИХ офіційних пояснень щодо того, як так могло статись, що ворогу на тих теренах ніхто не опирався.
Але це вільна краіна. У ній шила у мішку не заховаєш. І от ця інформація від провідного і чесного журналіста, яка хоча б частково проливає світло на те, що трапилось на Херсонщині у перші дні війни, і є головною цінністю цього матеріалу.
І це, на жаль, до вас не дійшло.
І хто зна, чи дійде.
Бо отримавши цю інфу про бездіяльнісь влади щодо оборони Херсону, нам - в кого насправді душа болить, легше сказати: «Слава Ярмоленку», який випадково забив м'яча у своі ворота, аніж проголосити славу отій вашій «іконі».
Так що, попутний вам вітер.🥷
Не надто приємні речі.
Я так розумію, був якийсь конфлікт.
Обвинувачення, які він висуває, *********** на роздуми.
Не хотілось би щоб це було правдою. Занадто багато розчарувань уже.
Але має свій кодекс, лінію поведінки і переконань.
Для військових він старається, тут нічого не скажеш.
.
Майже все аірно, але...
Коли прозвучало питання глядачки щодо задоволеності нинішнім результатом щодо боротьби з Порохом та лобіювання ЗЄ, Юрія поплавило.
Відповідь щодо критики Юрія в інтервью Чмута взагалі - брудна маніпуляція.
Так, Юрій. ЗЄ - це і Ваш Франкенштейн. Ви теж приклали руку до створення цього монстра.
Якщо критикуєте інших, вчіться сприймати критику на свою адресу.
1. Начальник главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов. Был лишен Зеленским генеральского звания. Наумов -это человек Баканова, с огромным коррупционным шлейфом. О нем журналисты постоянно говорили, но никто до войны его не трогал. Почему? Оказывается он не только коррупционер, но и предатель, диверсант, русский агент. Его непосредственный начальник - Баканов. Какова роль Наумова в сдаче Херсонской области?
2. Экс-начальник УСБУ в Херсонской области Сергей Криворучко. Был лишен Зеленским генеральского звания. Его непосредственный начальник - Баканов. Какова его роль в сдаче Юга Украины врагу (кацапам)?
3. Экс-Глава Антитеррористического Центра СБУ в Херсонской области, подполковник Игорь Садохин. Был арестован СБУ за предательство, шпионаж и госизмену. Предположительно сливал всю инфу по Херсонской области врагу (кацапам). Какова его роль в сдаче Херсонской области?
4. Кто отдавал приказ командующему Южного региона Вооруженных сил Украины Андрею Соколову разминировать Антоновский мост и перешеек?
5. С какой целью за год начала войны Андрей Ермак рапортовал "об устранении всех преград, затрудняющих сообщение с оккупированным полуостровом Крым"?
Называем конкретные фамилии предателей: Ермак, Баканов, Татаров, Портнов, Демченко и ряд руководителей УСБУ в нескольких областях.