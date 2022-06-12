СБУ заблокувала шахрайську схему "Ваш родич у полоні!": За "визволення" вимагали 50-200 тис. грн. ВIДЕО

Шахраї телефонували рідним і близьким воїнів ЗСУ та пропонували свою "допомогу" у нібито визволенні українських захисників із полону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"СБУ заблокувала шахрайську схему "Ваш родич у полоні!" На Запоріжжі були викриті зловмисники, які телефонували рідним і близьким воїнів ЗСУ та пропонували свою "допомогу" у нібито визволенні їх з полону. За це шахраї вимагали окрему плату. Розцінки різнилися і в більшості випадків залежали від емоційного стану родичів", - йдеться в повідомленні.

Так, за розмову із полоненим шахраї вимагали від 10 до 50 тис. грн. За нібито визволення із полону - 50-200 тис. грн, а за "перевезення тіла загиблого" - до 10 тисяч гривень.

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"Звичайно, що жодну з цих міфічних обіцянок зловмисники не могли виконати. А після отримання грошей, які їм пересилали онлайн, - просто зникали зі зв’язку. Для правдоподібності своїх слів шахраї моніторили інтернет, де збирали дані про безвісті зниклих або загиблих українських бійців та їхні родини. Організатором схеми виявився чоловік, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Маріуполі. Він нещодавно вийшов з тюрми", - поінформували в спецслужбі.

Водночас у Запоріжжі в нього була спільниця, яка відповідала за фінансову складову та забезпечувала мобільні дзвінки, постійно змінюючи номери та операторів зв’язку. Її затримали спецпризначенці СБУ.

Під час обшуку у жінки вилучили комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності, велику кількість мобільних телефонів і сім-карток, банківські картки для отримання платежів та чверть мільйона гривень готівкою.

У межах кримінального провадження встановлюються всі потерпілі особи та вживаються заходи для притягнення до відповідальності інших учасників схеми.

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