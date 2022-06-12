Обстріли Лисичанська російськими окупантами 11 червня. ВIДЕО 18+

Російські окупаційні війскьа продовжують обстрілювати Лисичанськ. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Відео зняв кореспондент AFP 11 червня.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте: Унаслідок ворожих обстрілів за минулу добу на Миколаївщині поранено 9 мирних жителів, - облрада