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Обстріли Лисичанська російськими окупантами 11 червня. ВIДЕО 18+
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Російські окупаційні війскьа продовжують обстрілювати Лисичанськ. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Відео зняв кореспондент AFP 11 червня.
Топ коментарі
+29 Viktor 8e21d3f0
показати весь коментар12.06.2022 11:57
+15 Дмитро Черних 794bd8a2
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показати весь коментар12.06.2022 11:58
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Будь ласка, зачекайте...
Дороги, звісно, потрібні. Але в нас з 2014 року саме реальна війна і згортати виробництво зброї під час реальної війни - це реально злочин.
Скажіть чесно, людям зараз приємніше під обстрілами тікати від війни по гарним дорогам?
Хоча, перше ще має довести суд. Не забувайте про дрг, які могли влаштувати вибухи складів. Особисто чи залякавши/підкупивши відповідальних осіб
Отчим убил 5-летнего мальчика в Краснодаре. Мать ребенка помогла закопать труп и инсценировать пропажу сына
Три дня назад между 28-летним Сергеем Бугорковым и 5-летним Вовой Пащенко, сыном жены от первого брака произошел конфликт. Мужчина жестоко избил малыша, после чего семья легла спать, а поутру обнаружилось, что ребенок не дышит.
Преступник вместе с 31-летней матерью ребенка Аленой решили не сообщать о трагедии в органы. Они отвезли тело в лес и закопали. После чего супруги выехали на речку, якобы, на отдых и оттуда позвонили в полицию, заявив о пропаже маленького Вовы.
Благодаря оперативной магии, горе-родители сознались в содеянном. Только непонятна судьба Алены Бугорковой - она беременна и имеет еще двух малолетних детей от других мужчин.
Ну закриється кацап у своїй АБРИГАНІЙ ФЕДЕРАЦІЇ, ну буде панувати в Європі і Світі дика русофобія із-за цієї війни... Не будуть кацапів пускати на Європейські/світові спортивні змагання....9 тис.спортивних секцій, куча училищ олімпійського резерву Росії...можуть москалі спокійно позакривати.... Щонайменше 10 років там не буде спорту високих досягнень....Купа санкції, заборон та ембарго...від яких буде страждати простий кацап...
І ЩО ДАЛІ? ЯК КАЦАПИ ДУМАЮТЬ ВИХОДИТИ ІЗ ЦІЄЇ СИТУАЦІЇ? ЧИ ВОНИ ДУМАЮТЬ, ЩО ВСІ ПРОВИНИ ПОТІМ СПИШУТЬ НА ПУТІНА.?..І ПОТІМ ВСЕ БУДЕ ОК? ОДРАЗУ ЗНІМУТЬ САНЦІЇ І ПУСТЯТЬ НА МІЖНАРОДНІ КОНРУРСИ І СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ?
Тому УКРАЇНА/ЄВРОПА/США/СВІТ був би 100 дурний, якби повівся на цю москальську ЗАМАНУХУ "ЧТО ЕТА ВСЬО ПУТІН".... ЦЕ ВСЕ ЯКРАЗ ПРОСТИЙ КАЦАП, ЙОГО ГЛИБИННІ ФОБІЇ ТА СТРАХИ...
І ЗАБОРОНИ, НЕУЧАСТЬ У СПОРТИВНИХ ЗМАГАННЯХ ПОВИННІ БУТИ ЗНЯТІ АЖ НА ТРЕТЄ-ЧЕТВЕРТЕ ПОКОЛІННЯ КАЦАПІВ...І то при умові, що воно буде адекватне і повністю сцвлене від тих фобій, які кацапи зараз мають ...
Думаю тут зовсім інше... ТУПЕ БАЖАННЯ У ПРОСТОГО КАЦАПА "НАКАЗАТЬ ХАХЛА", за те що посмів "виїпнутися"....