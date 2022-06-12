"Как у#бало, просто ад какой-то, нах#й": Окупанти вражені контратаками українських захисників на Миколаївсько-Херсонському напрямку. АУДIО

Контратаки українських захисників на Миколаївсько-Херсонському напрямку влаштовують справжнє пекло окупантам.

Про це свідчить перехоплення розмови окупантів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Сначала "Градами" накрыли, нах#й. Потом, только чуть очухались: #бать, минометoм! У меня прям 10 метров от окопа… #бать... В окоп, короче, запрыгнул: как у#бало… Сидишь в окопе, бл#дь, #бать, п#здец: "Господи, бл#дь! Только не в окоп, только не окоп! Короче, бл#дь, лес горит – ну, п#здец! Просто ад какой-то, нах#й!" - описує ситуацію рашист.

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