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"Как у#бало, просто ад какой-то, нах#й": Окупанти вражені контратаками українських захисників на Миколаївсько-Херсонському напрямку. АУДIО
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Контратаки українських захисників на Миколаївсько-Херсонському напрямку влаштовують справжнє пекло окупантам.
Про це свідчить перехоплення розмови окупантів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Сначала "Градами" накрыли, нах#й. Потом, только чуть очухались: #бать, минометoм! У меня прям 10 метров от окопа… #бать... В окоп, короче, запрыгнул: как у#бало… Сидишь в окопе, бл#дь, #бать, п#здец: "Господи, бл#дь! Только не в окоп, только не окоп! Короче, бл#дь, лес горит – ну, п#здец! Просто ад какой-то, нах#й!" - описує ситуацію рашист.
Топ коментарі
+32 Валентина Саюн
показати весь коментар12.06.2022 12:23
+24 Ksenia VB
показати весь коментар12.06.2022 12:21
+18 Огусто
показати весь коментар12.06.2022 12:27
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Будь ласка, зачекайте...
Більшість тих прослушок я не слухаю.
Мат существует в любом языке, и им ругаются, но только русские орки матом не ругаются, а говорят, общаются, передают свои переживания, впечатления, эмоции...
- Господин министр, я хотел поинтересоваться у Вас результатами решения в вашем ведомстве вопросов импортозамещения…
- Владимир Владимирович, ничего не выходит… Как только иностранные слова из русского языка выбрасываем, сплошной мат получается…
якщо подивитись на втрати кацапні із офіційних джерел ЗСУ (100-150 на добу) та порівняти з втратами наших захисників із заяв МО та ОП (100-200 на добу), то статстика щось не дуже втішна.
Кацапського "мʼяса" багато і його мало хто рахує в кацапстані, а наші воїни - це найкращі люди, яких ми втрачаємо.
Вірю в те, що в СБУ багато достойних офіцерів, які мають честь і совість, але занадто багато питань до Баканова... одні виявляють і ловлять різного типу "медведчуків-погребінських", а інші тут же відпускають. І все ж - хто дав наказ та розмінував Чонгар? Хто не помічав та не трогав "сплячі" ДРГ в Україні перед 24 лютого? Хто злив справу "вагнеровців"? Хто дав повну недоторканність різним "портновим", "ківам" та іншим виродкам? Ну питань занадто багато - сподіваюсь що настане час і Баканову доведеться на них відповісти.
У нас потери есть, по меньшей мере половина из которых - это мирняк, тот что поддаётся учету на контролируемой территории.
Сейчас средняя дистанция боестолкновений - 3-5 км ( за исключением отдельных "горячих" участков фронта. Увеличение численности дальнобойной ствольной артиллерии раз в пять, и запасов б\к к ней позволят увеличить среднюю дистанцию боестолкновений во многих случаях свыше 7-8 км, что исключит поражение из 82мм и 120мм миномётов и танковых орудий, что значительно снизит наши безвозвратные, а так же санитарные потери. За и зачищать покинутые оккупантами серые зоны будет несколько безопаснее, так как противник будет отступать на бОльшие дистанции.