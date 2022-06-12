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Наслідки ракетного обстрілу житлового будинку в Чорткові на Тернопільщині. ВIДЕО
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Чотири ракети влучили в житловий будинок у Чорткові
Відео опублікував глава ОВА Володимир Труш, інформує Цензор.НЕТ.
"На відео п'ятиповерхові будинки, де під час обстрілу чотирма ракетами перебували мирні жителі з дітьми. Цілу ніч на місці події працювали ДСНС, поліція, сапери та інші служби. Роботи тривають", - зазначив він.
Топ коментарі
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рекомендую всем послушать бизнесмена
‼️‼️‼️ ЛИКБЕЗ ПО ЭКОНОМИКЕ ОТ БАЛАШОВА
Построение системы управления
https://youtu.be/80Yhvfb1ZRs
08.06.2022 21:05
чуть не забыл - балашов також ватный лошара.
ЧТО БЫ ВЫ ЕЛИ БЕЗ АВАНТЮРИСТОВ ?
А я Вам скажу , что сейчас делают украинские бизнесмены ( и средние и малые) зарубежом - ищут страны с минимальным налогообложениемкуда увести бизнес - вариантов много - ОАЕ, андорра и др
Если Зе не разгонит своих экономических советников - в Украине будет беда и без хутина
щоб ви повиздихали касапи **********
Байден взагалі може нам нічого не постачати взагалі, як і будь-хто! Але вони постачають зброю! І будуть постачати її! І не для Зе-ОП-и! А для України! А ЗЕпіздюк разом із ОПою, натягнувши хворму, приклеївши бороду і ях "петухи" із поважним виглядом, що вони бдлть круті воєни, тільки те й роблять, що розхажують перед камерою! Чому ці падли нічого не зробили перед 24м? Байден постійно поперджав ЗЕбілів, але ж шашлики з асфальтом та рейтингами були важливіше за оборону! Якщо зебіли думають що все буде забуте - хрентам!