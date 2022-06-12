УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14409 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
26 388 28
війна (56124) обстріл (20945) Тернопільщина (470) Труш Володимир (19)

Наслідки ракетного обстрілу житлового будинку в Чорткові на Тернопільщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Чотири ракети влучили в житловий будинок у Чорткові

Відео опублікував глава ОВА Володимир Труш, інформує Цензор.НЕТ.

"На відео п'ятиповерхові будинки, де під час обстрілу чотирма ракетами перебували мирні жителі з дітьми. Цілу ніч на місці події працювали ДСНС, поліція, сапери та інші служби. Роботи тривають", - зазначив він.

Читайте: Внаслідок вибухів на Тернопільщині є постраждалі, зокрема діти, - ОВА

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+29
Хочеться побажати смердючим кацапам,щоб вони були прокляті на віки вічні. Причому всі, до останнього.
показати весь коментар
12.06.2022 15:13
+17
теперь они пушкинда будут цитировать наизусть...
чуть не забыл - балашов також ватный лошара.
показати весь коментар
12.06.2022 15:14
+11
Твари конченые! Чтоб вся рашка так сгорела!
показати весь коментар
12.06.2022 15:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
асфальту,похоже,ущерба нэма...мож офис вэчирку забацает для особоодарённых мэцэнатофф квартального вероисповедания?
показати весь коментар
12.06.2022 15:07 Відповісти
Термін "квартальноє вєроісповіданіє" це ноу-хау вартує масового використання
показати весь коментар
12.06.2022 18:15 Відповісти
Политика оккупантов - разрушить мирную жизнь украинцев . Чтобы после победы над оккупантом , украинцы не сидели перед разбитым корытом бизнеса и инфраструктуры , СРОЧНО надо изгонять экономических консультантов ЗЕ ( Устенко геттманцева милованова и дурака- найема) и резко уменьшать налоговый пресс
рекомендую всем послушать бизнесмена

‼️‼️‼️ ЛИКБЕЗ ПО ЭКОНОМИКЕ ОТ БАЛАШОВА

Построение системы управления

https://youtu.be/80Yhvfb1ZRs

08.06.2022 21:05
показати весь коментар
12.06.2022 15:08 Відповісти
теперь они пушкинда будут цитировать наизусть...
чуть не забыл - балашов також ватный лошара.
показати весь коментар
12.06.2022 15:14 Відповісти
Балашов авантюрист который кормится за счет неокрепших или не далеких умов.
показати весь коментар
12.06.2022 15:35 Відповісти
Бизнес и авантюризм всегда идут рука об руку . А вот бюджетники, которые кормятся за счёт налогов от бизнеса и своими деньгами не рискуют , сидят и пистят про авантюристов
ЧТО БЫ ВЫ ЕЛИ БЕЗ АВАНТЮРИСТОВ ?
показати весь коментар
12.06.2022 15:41 Відповісти
Він не лише авантюрист, а і незаконний забудовник - почав будівництво В ОХОРОННІЙ ЗОНІ ЮНЕСКО без будь-яких дозволів!
показати весь коментар
12.06.2022 15:52 Відповісти
да нихуя....***** бы до сих пор чемодан с гавном носило...
показати весь коментар
12.06.2022 16:16 Відповісти
Он может и ватный , но идея уменьшить резко налоги для создания удобного бизнес климата украинцам - это не только идея Балашова . Просто он ее в ютубе озвучивает , а остальные молчат
А я Вам скажу , что сейчас делают украинские бизнесмены ( и средние и малые) зарубежом - ищут страны с минимальным налогообложениемкуда увести бизнес - вариантов много - ОАЕ, андорра и др
Если Зе не разгонит своих экономических советников - в Украине будет беда и без хутина
показати весь коментар
12.06.2022 15:39 Відповісти
Вівн про українську мову та культуру говорив похлєще Люсі Арестович!
показати весь коментар
12.06.2022 15:45 Відповісти
похоже дэушка кернессозависимая...
показати весь коментар
12.06.2022 16:17 Відповісти
... ага 5 - 10 чи 7- 40, коротко кажучи, - один хрін.
показати весь коментар
12.06.2022 15:40 Відповісти
5-10 лучше
показати весь коментар
12.06.2022 15:42 Відповісти
Назвіть хоч одну країну світу, де діє схожа система оподаткування... Чомусь у всіх успішних країнах податки розраховуються абсолютно по-іншому. Так, багато де немає ПДВ і є податок на виведений капітал, так, в Європі автомобілі, наприклад, не обкладають акцизом, так, багато де є податкові канікули малому бізнесу, так, в деяких штатах США нульовий податок на прибуток, але системи 5-10 немає НІДЕ!
показати весь коментар
12.06.2022 15:49 Відповісти
Хочеться побажати смердючим кацапам,щоб вони були прокляті на віки вічні. Причому всі, до останнього.
показати весь коментар
12.06.2022 15:13 Відповісти
Тільки прокляті? Це замало. Вони мають бути знищені. Природою, як помилка в еволюції. Але це довго. Треба допомгти, пришвидчити.
показати весь коментар
12.06.2022 21:18 Відповісти
значить, по аеродрому цілили, але не вцілили. Попали в 5-типоверхівку...
щоб ви повиздихали касапи **********
показати весь коментар
12.06.2022 15:29 Відповісти
Вочевидь, ворог завдав удару ще радянськими крилатими ракетами з невеликою точністю враження. Справа в тому, що в програму польоту таких ракет зашивались цифрові карти, які створювались на основі топографічних карт СРСР з масштабом 1 см - 5 км. Технологія створення цих цифкарт була доволі простою: десятки і сотні операторів (переважно жінок) роками відсижували у спеціальних засекречених установах, де кожен день вручну маркерами наколювали на чутливу плівку зображення ліній і точок певних квадратів, відтворюючи їх із топографічних карт. Діаметр пікселя маркера в той час був 0,8-1мм, тому і роздільна здатність створеної цифрової карти, а значить і точність ракети - 400 -500 метрів.
показати весь коментар
12.06.2022 16:00 Відповісти
Твари конченые! Чтоб вся рашка так сгорела!
показати весь коментар
12.06.2022 15:33 Відповісти
Нема там аеродрому хоча на кацапських він існує от і луплять куда попало
показати весь коментар
12.06.2022 15:47 Відповісти
кацапи - тварюки , але чотири ракети пролетіли над майже всією Україною і всі чотири(!) влучання , млять , де теє ППО або ПРО ... небо -дірка , ні , -диріще (
показати весь коментар
12.06.2022 16:16 Відповісти
Ці ракети - злочин пуйла і його орди, а також на совісті Боневтіка і його шобли, які замість ракет робили дороги і навіть те, що зробили попередники руйнували. Я про клінстрони, які лежали в сейфі ДБР, а мали б бути на ППО.
показати весь коментар
12.06.2022 16:29 Відповісти
Ну и где то ПВО ? Сам то как думаешь? Ну напиши жалобу на НАТО, на Байдена, за то, что не хотят закрывать небо над Украиной. Поддержи президента а то его скулеж никто не слышит.
показати весь коментар
12.06.2022 16:58 Відповісти
"...не хотят закрывать небо над Украиной..."Де США, а де Україна!
Байден взагалі може нам нічого не постачати взагалі, як і будь-хто! Але вони постачають зброю! І будуть постачати її! І не для Зе-ОП-и! А для України! А ЗЕпіздюк разом із ОПою, натягнувши хворму, приклеївши бороду і ях "петухи" із поважним виглядом, що вони бдлть круті воєни, тільки те й роблять, що розхажують перед камерою! Чому ці падли нічого не зробили перед 24м? Байден постійно поперджав ЗЕбілів, але ж шашлики з асфальтом та рейтингами були важливіше за оборону! Якщо зебіли думають що все буде забуте - хрентам!
показати весь коментар
12.06.2022 18:21 Відповісти
Влада держави нерозуміє своєї Відповідальності за все,що діється в державі
показати весь коментар
12.06.2022 16:18 Відповісти
показати весь коментар
12.06.2022 18:18 Відповісти
Кончений карлик, ще досі намагається щось створити, не розуміючи, що створив собі і московії могилу, терміну, якій немає!!!!!!
показати весь коментар
12.06.2022 23:06 Відповісти
 
 