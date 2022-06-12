Наслідки ракетного обстрілу житлового будинку в Чорткові на Тернопільщині. ВIДЕО

Чотири ракети влучили в житловий будинок у Чорткові

Відео опублікував глава ОВА Володимир Труш, інформує Цензор.НЕТ.

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"На відео п'ятиповерхові будинки, де під час обстрілу чотирма ракетами перебували мирні жителі з дітьми. Цілу ніч на місці події працювали ДСНС, поліція, сапери та інші служби. Роботи тривають", - зазначив він.

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