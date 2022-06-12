Рашисти змародерили чергову партію українського металу з Маріупольського порту. ВIДЕО

У Маріуполі окупанти змародерили чергову партію українського металу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що з порту відправили вже третю партію вкраденого українського металопрокату.

Також читайте: Другий корабель із вкраденим в Україні металом уже прибув до Ростова, - росЗМІ