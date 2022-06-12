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Рашисти змародерили чергову партію українського металу з Маріупольського порту. ВIДЕО
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У Маріуполі окупанти змародерили чергову партію українського металу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Зазначається, що з порту відправили вже третю партію вкраденого українського металопрокату.
Топ коментарі
+5 Wolem
показати весь коментар12.06.2022 18:09
+4 Валентина Саюн
показати весь коментар12.06.2022 18:00
+4 Kek Jager
показати весь коментар12.06.2022 18:01
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Будь ласка, зачекайте...
Для внутреннего потребления конечно им это надо, у них воровство и быдло в крови сидит, народ очень рад трофеям и визжит от радости. Но они могли просто это рассказать в пропаганде, а не делать по-настоящему.
чы таки ощутит себя гетьманом?
Смішно...
Мародерили і далі будуть.
бувайе...
з процентами,блеать.
чому цього не достатньо для кримінальної справи