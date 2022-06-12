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ССО (372) міномет (87) трофеї (171)

Бійці ССО із трофейного міномету ювелірно нищать окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На південному напрямку українські воїни із 73-го центру Сил спеціальних операцій ювелірно нищать позиції ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Після кількох влучних пострілів у ворожої бронетехніки відбулася детонація боєкомплекту. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці окремої бригади тероборони Дніпра затрофеїли БТР-80 рашистів. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+28
Ох і молодці наші хлопці - відчуваються руки професіоналів 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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12.06.2022 20:32
+23
Що значить вишкіл - а кидати тереошників без будь якого вишколу на передову оце і є гарматне м'ясо.
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12.06.2022 20:29
+19
ёпт****ть, попали (с) !!! маладцы !!!!!
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12.06.2022 20:33
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Що значить вишкіл - а кидати тереошників без будь якого вишколу на передову оце і є гарматне м'ясо.
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12.06.2022 20:29 Відповісти
Ох і молодці наші хлопці - відчуваються руки професіоналів 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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12.06.2022 20:32 Відповісти
*** твою мать...
Молодцы!
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12.06.2022 20:32 Відповісти
ёпт****ть, попали (с) !!! маладцы !!!!!
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12.06.2022 20:33 Відповісти
Красавцы!!!
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12.06.2022 20:35 Відповісти
Наші котики, бережи вас Господь
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12.06.2022 20:37 Відповісти
"Бис! Дай ка ты ему еще пару раз... для ума". Це була цитата,якщо що...
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12.06.2022 20:38 Відповісти
Молодці! Слава Україні!
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12.06.2022 20:43 Відповісти
👍👍👍
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12.06.2022 20:43 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.06.2022 20:43 Відповісти
Подальших успіхів !!!
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12.06.2022 20:54 Відповісти
как там у классика говорилось, «Кто с минометом к нам придёт, от миномета и погибнет!» ну, примерно так...
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12.06.2022 20:58 Відповісти
Хороша цяцька. Жаль що не наша.
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12.06.2022 21:08 Відповісти
Та яка "не наша"! У нас такі самі міномети! Вона "трофейна" тільки тому що захоплена у кацапів А так це такий же міномет які є і на озброєнні нашої армії ще з радянських часів!
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12.06.2022 21:18 Відповісти
Спасибо, что уничтожением вражеского БК спасли несколько жизней украинцев
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12.06.2022 21:15 Відповісти
Мінометна хирургія
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12.06.2022 21:35 Відповісти
ПЗДЦ, як класно!!! прям милуюся ))
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12.06.2022 21:40 Відповісти
Може хто підкаже де це в Україні такий пейзаж, як у верхньому правому куті екрану? Як на мене, то це Афган або десь в Середній Азії, наприклад, в Таджикістані. Орків побили, то факт. Але, схоже, фантастичними картинками народ дурять щоб виглядало красівше.
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12.06.2022 21:41 Відповісти
Тобі відомо що таке

Доне́цкий кряж - возвышенность на юге Восточно-Европейской равнины, на границе современных Украины[~ 1] и России.

Название «Донецкий кряж» впервые появилось в 1827 году в публикации исследователя геологии кряжа Е. П. Ковалевского[1]. Общая площадь[2] кряжа 23 тысячи км², протяжённость около 370 км, ширина 160 км. Средняя высота от 200 до 300 метров, высшая точка - Могила Мечетная, 366 метров над уровнем моря (г. Петровское, Луганская область).

Тополі (пірамідальні) - характерне дерево степової зони України Єдине що викликає подив - квітучі дерева у долині Судячи по кронах - алича або польова вишня Але якщо допустить що зйомка - травнева то все цілком правдоподібне
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12.06.2022 21:53 Відповісти
Мочіть їх гадів, завжди і повсякчас!
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12.06.2022 22:10 Відповісти
Уже давно "добувають" Маленький приклад - одна атака коло Муравєйки на Чернігівщині і нашим хлопцям дісталась рота (10 шт) танків, комплекс С-300 і ремонтно-евакуаційна машина Все - у справному стані Після зняття блокади по місту йшла наша танкова рота - половина танків були трофейними!
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13.06.2022 05:00 Відповісти
 
 