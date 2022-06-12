Бійці ССО із трофейного міномету ювелірно нищать окупантів. ВIДЕО
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На південному напрямку українські воїни із 73-го центру Сил спеціальних операцій ювелірно нищать позиції ворога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ
Після кількох влучних пострілів у ворожої бронетехніки відбулася детонація боєкомплекту.
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