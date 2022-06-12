10 114 7
Окупанти завдали удару по Вуглегірській ТЕС. ВІДЕО+ФОТО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти завдали артилерійського удару по території Вуглегірської теплоелектростанції у місті Світлодарськ Донецької області, внаслідок чого почалася пожежа.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє місцеве видання "Новости Донбасса".
Видання оприлюднило кадри наслідків російського удару по Вуглегірській ТЕС. "На території - сильна пожежа, зруйновано адміністративну будівлю", - сказано в повідомленні.
Також видання зазначає, що територію Вуглегірської ТЕС контролюють підрозділи Збройних сил України. Проте в місті Світлодарськ перебувають окупанти. За ТЕС тривають запеклі бої.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
и они не собираются что-то восстанавливать...
им надо выжженное поле в наказание за сопротивление и за то "что захотели хорошо жить...без них"
Чи оркам не буде, чім "доширак" заварювати? Ми ж тіпа гуманісти...