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пожежа (3738) ТЕС (218) Донецька область (5677) Світлодарськ (21)

Окупанти завдали удару по Вуглегірській ТЕС. ВІДЕО+ФОТО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти завдали артилерійського удару по території Вуглегірської теплоелектростанції у місті Світлодарськ Донецької області, внаслідок чого почалася пожежа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє місцеве видання "Новости Донбасса".

Видання оприлюднило кадри наслідків російського удару по Вуглегірській ТЕС. "На території - сильна пожежа, зруйновано адміністративну будівлю", - сказано в повідомленні.

Також видання зазначає, що територію Вуглегірської ТЕС контролюють підрозділи Збройних сил України. Проте в місті Світлодарськ перебувають окупанти. За ТЕС тривають запеклі бої.

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А електростанцію в Счасті залишили окупантам неушкодженою?
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12.06.2022 21:07 Відповісти
мда понять немогу логики "озвободителей" нафига всё фигачить которое могло приносить пользу...РэЛе теперь превратиться в обычного украинца.то шо он 8лет прикармливал оказалось шариковым из культового фильма
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12.06.2022 21:16 Відповісти
а им не надо "польза" - им тут не жить
и они не собираются что-то восстанавливать...
им надо выжженное поле в наказание за сопротивление и за то "что захотели хорошо жить...без них"
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12.06.2022 21:23 Відповісти
Помста закомплексованого карлика
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12.06.2022 21:33 Відповісти
а.... ну ну.умные люди знают что такое бумеранг.и лишь дибилы кусая свои локти спрашуют,за что господи?
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12.06.2022 21:35 Відповісти
Так може по Зугрес отвєтку ******@ти?
Чи оркам не буде, чім "доширак" заварювати? Ми ж тіпа гуманісти...
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12.06.2022 21:41 Відповісти
Уся енергетика мала бути повернена до державної власності. А, поки належить різного роду рудим вилупкам - нема жалю.
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13.06.2022 09:59 Відповісти
 
 