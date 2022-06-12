Окупанти тиснуть у Сєверодонецьку, а також у напрямку на Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимир Зеленського до громадян України за підсумками 109 дня боротьби проти російського вторгнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.

"Ключова тактична мета окупантів не змінилася – вони тиснуть у Сєвєродонецьку, там тривають дуже жорстокі бої буквально за кожен метр, а також тиснуть у напрямку на Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ.

Російська армія пробує завести на Донбас резервні сили. Але які в них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій слабо підготовлених строковиків і тих, кого зібрали шляхом прихованої мобілізації. І це означає лише одне: Росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових. У жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це більше схоже на намагання отримати квиток, щоб втекти", - Зеленський про видачу паспортів РФ на Запоріжжі