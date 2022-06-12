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Окупанти тиснуть у Сєверодонецьку, а також у напрямку на Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимир Зеленського до громадян України за підсумками 109 дня боротьби проти російського вторгнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.

"Ключова тактична мета окупантів не змінилася – вони тиснуть у Сєвєродонецьку, там тривають дуже жорстокі бої буквально за кожен метр, а також тиснуть у напрямку на Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ.

Російська армія пробує завести на Донбас резервні сили. Але які в них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій слабо підготовлених строковиків і тих, кого зібрали шляхом прихованої мобілізації. І це означає лише одне: Росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових. У жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це більше схоже на намагання отримати квиток, щоб втекти", - Зеленський про видачу паспортів РФ на Запоріжжі

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+19
Так роби щось окрім відосиків, сформуй батальйон квартал 95 та відправ на фронт
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12.06.2022 22:17
+15
Дякуемо , Даля
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12.06.2022 22:27
+14
О, черговий вечірній відосік. Щось запізно, вже з'явилась надія що нарешті втік
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12.06.2022 22:16
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О, черговий вечірній відосік. Щось запізно, вже з'явилась надія що нарешті втік
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12.06.2022 22:16 Відповісти
Беня не дасть йому втекти , так як коломойші бігти нікуди !!
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12.06.2022 23:30 Відповісти
Так роби щось окрім відосиків, сформуй батальйон квартал 95 та відправ на фронт
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12.06.2022 22:17 Відповісти
"да, придётся рвать когти,.." (С), і завершив послання.
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12.06.2022 22:20 Відповісти
Дякуемо , Даля
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12.06.2022 22:27 Відповісти
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12.06.2022 22:29 Відповісти
Самая смелая женщина лидер и Борис Джонсон ‼️Дякуем Вам
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12.06.2022 22:31 Відповісти
зате на Чонгарi вже не тиснуть...
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12.06.2022 22:33 Відповісти
Если в седьмом пакете санкций ЕС снова венгрия будет блокировать санкции против гундяева, то наверно можно, чтобы все страны ЕС по отдельности, полным (без венгрии) списком, приняли такие санкции.
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12.06.2022 22:35 Відповісти
говорящая голова которая ничего не решает и ни за что не отвечает пока - а отвечать всей твоей шобле все равно придется
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12.06.2022 22:42 Відповісти
Как же ****** эти тупые ежевечерние гундосики от агента Куйла...
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12.06.2022 22:45 Відповісти
Кто-то назвал малороса вечерним мудозвоном. И он прав. Зеленский мудозвонит не переставая. Аж устал языком телипать. Надо срочно в Буковель на отдых. А где интересно Коломойша?
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13.06.2022 04:57 Відповісти
Чому Сєверодонецьк, а не Сіверськодонецьк? московія і тут застопорила ?
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13.06.2022 07:53 Відповісти
Миттєво поверни війська назад, Володя, які ти відвів, чи ти не обяців хіба цього зробити? Звичайно в такому випадку попереду війська має йти їх Верховний Головнокомандувач.
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13.06.2022 09:04 Відповісти
Оманські кнурі продовжують жити.....що їм до бід спаплюженої України...у них інші задачі...
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13.06.2022 10:33 Відповісти
Наш верховний говн#командуючий дає можливість спокійно перегруповуватись рашистам на цих напрямках,що веде до величезних втрат ЗСУ.
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13.06.2022 13:04 Відповісти
 
 