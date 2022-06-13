Бійці ССО та артилеристи Нацгвардії знищили три російські "Гради" на Сєверодонецькому напрямку. ВIДЕО
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На Сєверодонецькому напрямку фронту за допомогою безпілотників було виявлено три російські "Гради". Їх знищено вогнем артилерії М777.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сил спеціальних операцій України (ССО).
Як зазначається в повідомленні, під час розвідки тилів противника на Сєверодонецькому напрямку оператори виявили кілька установок РСЗВ БМ-21 "Град". Саме їх противник застосовував для обстрілів Сєверодонецька, інших населених пунктів і позицій Сил оборони України.
"Встановивши точні координати ворожих машин з допомогою безпілотного комплексу, наші вояки передали ці дані артилеристам Національної гвардії - воїнам гаубичних розрахунків М777", - повідомили в ССО.
Влучним вогнем було знищено 3 із 4 установок ворожих РСЗО. Ще одну установку "Град" внаслідок обстрілу будо пошкоджено. Корегували артилеристів оператори ССО України.
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1 червня о 00:52 ·
Росія це малолітній довбойоб, який штопором виколює очі кошеняті. І сміється.
Він навряд пояснить навіщо він це робить, в нього немає причин. Просто бо може.
Проблема оточуючих в тому, що замість ізолювати психопата, його намагаються зрозуміти. Може щось спричинило цю жорстокість? Давайте розберемось, може його не любила мати? Може його зґвалтував вітчим? Ні. Це важко прийняти морально здоровій людині, але існує просто зло в чистому вигляді. Безпричинне немотивоване зло. Зло не для того щоб помститися, не для того щоб щось довести, не для того, щоб витіснити власний біль і не того щоб привернути увагу. Зло для зла. Без причини. Без мети. Річ у собі. Зло, чиєю єдиною інтенцією є стати більшим, заповнити собою весь осяжний простір.
це росія.
Немає ніякої загадки в цій душі. І душі немає. Є злий безмозглий ******, якому подобається коли хтось поруч страждає. Чим швидше і чим більше людей прийме цей факт, тим швидше психопат буде ізольований там, де він зможе шкодити лише собі.