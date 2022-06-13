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Бійці ССО та артилеристи Нацгвардії знищили три російські "Гради" на Сєверодонецькому напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Сєверодонецькому напрямку фронту за допомогою безпілотників було виявлено три російські "Гради". Їх знищено вогнем артилерії М777.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сил спеціальних операцій України (ССО).

Як зазначається в повідомленні, під час розвідки тилів противника на Сєверодонецькому напрямку оператори виявили кілька установок РСЗВ БМ-21 "Град". Саме їх противник застосовував для обстрілів Сєверодонецька, інших населених пунктів і позицій Сил оборони України.

"Встановивши точні координати ворожих машин з допомогою безпілотного комплексу, наші вояки передали ці дані артилеристам Національної гвардії - воїнам гаубичних розрахунків М777", - повідомили в ССО.

Влучним вогнем було знищено 3 із 4 установок ворожих РСЗО. Ще одну установку "Град" внаслідок обстрілу будо пошкоджено. Корегували артилеристів оператори ССО України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські артилеристи знищують російські "Гради" разом з боєкомплектом. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+35
Катерина Мола

1 червня о 00:52 ·

Росія це малолітній довбойоб, який штопором виколює очі кошеняті. І сміється.

Він навряд пояснить навіщо він це робить, в нього немає причин. Просто бо може.

Проблема оточуючих в тому, що замість ізолювати психопата, його намагаються зрозуміти. Може щось спричинило цю жорстокість? Давайте розберемось, може його не любила мати? Може його зґвалтував вітчим? Ні. Це важко прийняти морально здоровій людині, але існує просто зло в чистому вигляді. Безпричинне немотивоване зло. Зло не для того щоб помститися, не для того щоб щось довести, не для того, щоб витіснити власний біль і не того щоб привернути увагу. Зло для зла. Без причини. Без мети. Річ у собі. Зло, чиєю єдиною інтенцією є стати більшим, заповнити собою весь осяжний простір.

це росія.

Немає ніякої загадки в цій душі. І душі немає. Є злий безмозглий ******, якому подобається коли хтось поруч страждає. Чим швидше і чим більше людей прийме цей факт, тим швидше психопат буде ізольований там, де він зможе шкодити лише собі.
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13.06.2022 09:47
+33
ССО України-респектище...Давайте ще...
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13.06.2022 09:43
+18
Таки американські гаубиці насипають рашистам. Далі буде.
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13.06.2022 09:51
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ССО України-респектище...Давайте ще...
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13.06.2022 09:43 Відповісти
Якось дуже складна взаємодія між підрозділами: артилеристи Національної гвардії, оператори ССО. Об'єднати їх важко?
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13.06.2022 09:44 Відповісти
думаю, там все важко. багато ще радянських порядків залишилось в армії, як кажуть.
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13.06.2022 09:46 Відповісти
Ну спробуй об'єднати гінекологів з листопрокатниками. У них різна специфіка
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13.06.2022 09:47 Відповісти
Або Балтійські країни з бурятами-чукчами...тільки в болотно- московитському улусі орди це можливо...
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13.06.2022 10:46 Відповісти
Там целая система сбора и агрегации разведданных. За это не беспокойтесь, за 8 лет взаимодействие отработано на порядок лучше, чем в совковой армии. И если бы ее не было, было бы в разы тяжелее.
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13.06.2022 10:33 Відповісти
Специ в цій сфері наголошують,що поставляється не весь комплект для даної лінійки озброєнь,тому приходиться так взаємодіяти.
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13.06.2022 12:48 Відповісти
Катерина Мола

1 червня о 00:52 ·

Росія це малолітній довбойоб, який штопором виколює очі кошеняті. І сміється.

Він навряд пояснить навіщо він це робить, в нього немає причин. Просто бо може.

Проблема оточуючих в тому, що замість ізолювати психопата, його намагаються зрозуміти. Може щось спричинило цю жорстокість? Давайте розберемось, може його не любила мати? Може його зґвалтував вітчим? Ні. Це важко прийняти морально здоровій людині, але існує просто зло в чистому вигляді. Безпричинне немотивоване зло. Зло не для того щоб помститися, не для того щоб щось довести, не для того, щоб витіснити власний біль і не того щоб привернути увагу. Зло для зла. Без причини. Без мети. Річ у собі. Зло, чиєю єдиною інтенцією є стати більшим, заповнити собою весь осяжний простір.

це росія.

Немає ніякої загадки в цій душі. І душі немає. Є злий безмозглий ******, якому подобається коли хтось поруч страждає. Чим швидше і чим більше людей прийме цей факт, тим швидше психопат буде ізольований там, де він зможе шкодити лише собі.
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13.06.2022 09:47 Відповісти
Та хрєн би з ним, скаженою малолєткою. Та сраний захід не кращій. Намагається приборкати малолєтку даваючи йому канхвєтку і пропонуючі ще одне кошеня. У то час, як малолєтка кидає йому у пику поки шо лайно. Але скоро разом з лайном полетять і цеглини
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13.06.2022 09:51 Відповісти
Андрофаги, кацапы, мардва переводится как людоеды. И больше не о чем разговаривать. ПС. 2500 лет пожирания чилавечины на мехесрань мудянскай балоте.
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13.06.2022 11:55 Відповісти
***** даже внешне, даже своей улыбочкой - ну настоящий маньяк-садист. А кто-то еще пытается его понять, "войти в положение", "не унижать"
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13.06.2022 18:44 Відповісти
Таки американські гаубиці насипають рашистам. Далі буде.
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13.06.2022 09:51 Відповісти
отлично! молодцы, ребята у нас еще где-то завалялись дроны-камикадзе..., да и вообще боевые дроны -это их цели и задачи..., к сожалению, горы трупов, своих, русню не остановят..., а может отсутствие "стрелялок" хоть как-то остановит...
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13.06.2022 09:52 Відповісти
супер, молодці! прекрасна новина, хочемо більше таких новин
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13.06.2022 09:56 Відповісти
СМЕРТЬ КАЦАПАМ!
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13.06.2022 10:11 Відповісти
Браво, хлопці! на біс!
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13.06.2022 11:30 Відповісти
Ну ніфіга собі точність у М777 !
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13.06.2022 18:17 Відповісти
 
 