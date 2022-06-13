Бійці ССО та артилеристи Нацгвардії знищили три російські "Гради" на Сєверодонецькому напрямку. ВIДЕО

На Сєверодонецькому напрямку фронту за допомогою безпілотників було виявлено три російські "Гради". Їх знищено вогнем артилерії М777.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сил спеціальних операцій України (ССО).

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Як зазначається в повідомленні, під час розвідки тилів противника на Сєверодонецькому напрямку оператори виявили кілька установок РСЗВ БМ-21 "Град". Саме їх противник застосовував для обстрілів Сєверодонецька, інших населених пунктів і позицій Сил оборони України.

"Встановивши точні координати ворожих машин з допомогою безпілотного комплексу, наші вояки передали ці дані артилеристам Національної гвардії - воїнам гаубичних розрахунків М777", - повідомили в ССО.

Влучним вогнем було знищено 3 із 4 установок ворожих РСЗО. Ще одну установку "Град" внаслідок обстрілу будо пошкоджено. Корегували артилеристів оператори ССО України.

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