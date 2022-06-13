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"Ми не можемо спуститись! Нас валяють! Є контакт!", - вуличний бій з окупантами в Сєверодонецьку. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
В мережі опублікований відеозапис фрагменту бою на вулицях Сєверодонецька.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, ворог намагався заблокувати групу українських воїнів в одному із будинків і тримав вихід з нього під вогневим контролем. Однак, бійцям вдалося вийти з приміщення, знищивши кількох окупантів.
"Жосткий бій в Сєверодонецьку. Наші бійці ледь не потрапили в оточення, але з боєм змогли відійти, водночас знищивши кількох орків", - пише автор публікації у коментарі до відео.
Топ коментарі
+81 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+58 Владислав Васильченко
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+43 Advokat Savchuk
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