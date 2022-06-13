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війна (56174) Сєверодонецьк (474) бойові дії (1659)

"Ми не можемо спуститись! Нас валяють! Є контакт!", - вуличний бій з окупантами в Сєверодонецьку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В мережі опублікований відеозапис фрагменту бою на вулицях Сєверодонецька.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, ворог намагався заблокувати групу українських воїнів в одному із будинків і тримав вихід з нього під вогневим контролем. Однак, бійцям вдалося вийти з приміщення, знищивши кількох окупантів.

"Жосткий бій в Сєверодонецьку. Наші бійці ледь не потрапили в оточення, але з боєм змогли відійти, водночас знищивши кількох орків", - пише автор публікації у коментарі до відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Противник дещо відтіснив ЗСУ в Сєверодонецьку через перевагу в артилерії, штурм у напрямках Вікторівка - Врубівка та Комишуваха - Врубівка відбито, - Гайдай. ФОТО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+81
Бережи вас Боже.Ви справжні воїни...
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13.06.2022 09:55
+58
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13.06.2022 09:55
+43
Бережи Боже наших героів
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13.06.2022 10:17
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Бережи вас Боже.Ви справжні воїни...
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13.06.2022 09:55 Відповісти
🙏🙏🙏
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13.06.2022 13:34 Відповісти
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13.06.2022 09:55 Відповісти
Героям Слава !!

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13.06.2022 10:36 Відповісти
Слава Господу! 🙏🙏🙏 Героям Слава! 💙💛
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13.06.2022 13:36 Відповісти
ahrenetj....counter strike kakoi ta ....trimaites hlopci !!!
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13.06.2022 10:01 Відповісти
приучили стрелять в контре и танчиках, тем самым готовя к войне...
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13.06.2022 12:41 Відповісти
kto kavo priuchil ?
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13.06.2022 13:12 Відповісти
Бережи Боже наших героів
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13.06.2022 10:17 Відповісти
Тримайтеся хлопці,вся Україна з Вами!
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13.06.2022 10:41 Відповісти
СЛАВА ЗСУ !
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13.06.2022 11:21 Відповісти
Тримайтесь,не забуду.
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13.06.2022 11:23 Відповісти
війна жорстока... або ти їх, або.... ні, тільки ми їх! раша-фашистів направляємо в пекло.
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13.06.2022 11:25 Відповісти
Бережи наших хлопців..і зятя мого який теж захищає Сєвєр...
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13.06.2022 13:00 Відповісти
🙏🙏🙏
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13.06.2022 13:37 Відповісти
Господи, захисти наших Героiв та зятя Сергiя!!! Змилуйся та спаси, сохрани
нас грiшникiв! На Тебе, Спасителю наш, вся надiя! 🙏🙏🙏
"Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому! Коли міста Господь не пильнує, даремно сторожа чуває!"
Псалом 126:1
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13.06.2022 13:45 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
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13.06.2022 13:45 Відповісти
БЕРЕЖИ БОЖЕ ГЕРОЕВ УКРАИНЫ!я молюсь за вас!
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13.06.2022 13:59 Відповісти
Господи допоможи нашим воякам. Амінь.
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13.06.2022 14:11 Відповісти
Из Молдовы. Возраст у меня не тот, да и воякой я никогда не был. Но - Спасибо вам, украинцам за ваше мужество и стойкость. Спасибо что защищаете в том числе и маленькую Молдову. Если бы не ваша стойкость в 2014 и сейчас в 2022, к нам всем бы пришел этот 3,14-Zdючий реваншисткий рашисткий "русский мир" с его мафиозным переделом и беспределом. Спасибо.
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13.06.2022 23:02 Відповісти
Вбивайте цих виродків, хлопці, але й себе бережіть обов'язково, нам потрібні живі герої!
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14.06.2022 09:05 Відповісти
 
 