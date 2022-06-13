Артилеристи 45-ї бригади завдали удару по базі російських окупантів - знищено склад боєприпасів, запас пального та особовий склад загарбників. ВIДЕО безпілотника

Артилеристи 45-ї бригади завдали удару по базі російських окупантів та знищили склад боєприпасів, запас пального та особовий склад загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки воїни опублікували на своїй сторінці в соцмережі.

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