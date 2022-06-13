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Затримано російського агента, який "здавав" окупантам позиції українських захисників на Харківщині, - СБУ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Служба безпеки України затримала агента ФСБ у передмісті Харкова. Ним виявився місцевий мешканець, якого ворожі спецслужби завербували через інтернет.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Російська кураторка доручила чоловіку фіксувати місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших військових формувань на території області. Серед іншого ворога цікавили координати блокпостів і військові укріплення.
Спецпризначенці СБУ затримали зрадника, коли він їхав виконувати чергове завдання.
Чоловіку повідомлено про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ).
Тепер зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.
Топ коментарі
+22 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар13.06.2022 12:15
+17 Злий Грицько
показати весь коментар13.06.2022 12:16
+14 Сергей Воробей 25ea4f2b
показати весь коментар13.06.2022 12:16
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Сдать блокпост который накроют и погибнет много людей,это не масовое спланированое убийство?
Чтобы знали и ссали. От сраха.