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Затримано російського агента, який "здавав" окупантам позиції українських захисників на Харківщині, - СБУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки України затримала агента ФСБ у передмісті Харкова. Ним виявився місцевий мешканець, якого ворожі спецслужби завербували через інтернет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Російська кураторка доручила чоловіку фіксувати місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших військових формувань на території області. Серед іншого ворога цікавили координати блокпостів і військові укріплення.

Спецпризначенці СБУ затримали зрадника, коли він їхав виконувати чергове завдання.

Чоловіку повідомлено про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ).

Тепер зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Також читайте: "За спирт я родину украинскую продам": На Київщині затримали прихильника "русского мира". ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
затримано - це добре (а знищено - краще!!!)
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13.06.2022 12:15
+17
Ну які під час воєнного стану 12 років?! Затиснути яйця мід двері, дізнатисья про все, що цей покидьок знає і, як кажуть кацапи, в расход... Тіло викинути на смітник, нехай собачки порадуються...
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13.06.2022 12:16
+14
Может пожизненое? Не?
Сдать блокпост который накроют и погибнет много людей,это не масовое спланированое убийство?
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13.06.2022 12:16
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затримано - це добре (а знищено - краще!!!)
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13.06.2022 12:15 Відповісти
жду когда им начнут руки ломать и их телефоны в ж...у запихивать
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13.06.2022 12:25 Відповісти
Телефон в опу, им только на руку, будут ходить и корректировать, пукнул значит небольшое скопление сил, ну а если наложил в штаны то полным полно сил вокруг.
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13.06.2022 12:57 Відповісти
Наши его казнят, скорее всего тоже через итернет.
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13.06.2022 12:55 Відповісти
Ну які під час воєнного стану 12 років?! Затиснути яйця мід двері, дізнатисья про все, що цей покидьок знає і, як кажуть кацапи, в расход... Тіло викинути на смітник, нехай собачки порадуються...
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13.06.2022 12:16 Відповісти
Может пожизненое? Не?
Сдать блокпост который накроют и погибнет много людей,это не масовое спланированое убийство?
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13.06.2022 12:16 Відповісти
О таких шмакадявках писать не надо. Задержали - и сразу отпустили. На свободу. Червей кормить.
Чтобы знали и ссали. От сраха.
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13.06.2022 12:17 Відповісти
Не ужели Ермак , или Татаров
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13.06.2022 12:17 Відповісти
Сивочолий гетьман, після того як кум путіна почав давати покази про вугілля від терористів.
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13.06.2022 12:20 Відповісти
прибери слово "розвиток" із ніка.
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13.06.2022 12:24 Відповісти
Це вбивця, і судити його мають, як вбивцю.
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13.06.2022 12:19 Відповісти
на гіляку скотиняку!
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13.06.2022 12:19 Відповісти
Чому іудам завжди морди ховають?Навпаки треба ,щоб всі бачили-знайомі,родичі,сусіди
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13.06.2022 12:19 Відповісти
До суду - не можна! Закон не дозволяє!
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13.06.2022 13:31 Відповісти
С ноги ****** с ноги, после передачи данных гибнут люди, причём мирные люди,эта тварь также виноват как и те кто запускает ракеты.
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13.06.2022 12:20 Відповісти
Йде такий Штірліц порожнім селом, часто оглядається, а потім його ні разу не здивував бус у тісному місці. Він ще й протискиватись почав біля нього, а тут п"ять космобольців. Смішно і сумно.
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13.06.2022 12:21 Відповісти
Цікаво, коли СБУ почне працювати по Києву. Точніше - по урядовому кварталу і Банковій.
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13.06.2022 12:22 Відповісти
Під час війни за це треба розстрілювати на місці,але ВР крім підняти собі зарплати більше ніхрена не робить.
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13.06.2022 12:22 Відповісти
а этих всех разведчиков и корректировщиков в целях сохранения их здоровья и жизни в каком-то особом ИТУ будут содержать?
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13.06.2022 12:25 Відповісти
Харьков в большинстве своем за Украину! НО проблема в том что такого говна еще ***** у нас
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13.06.2022 12:27 Відповісти
Ходить і озирається😁
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13.06.2022 12:48 Відповісти
На*уя воно живе?
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13.06.2022 12:53 Відповісти
Ноги поламали ?
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13.06.2022 13:11 Відповісти
Нужно ли 12 лет содержать эту мразь? Есть война, есть предатель. Спросили, допросили и пулю в лоб. Не понимаю. Предавший раз, предаст и через 12 лет.
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16.06.2022 15:02 Відповісти
 
 