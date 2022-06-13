Затримано російського агента, який "здавав" окупантам позиції українських захисників на Харківщині, - СБУ. ВIДЕО

Служба безпеки України затримала агента ФСБ у передмісті Харкова. Ним виявився місцевий мешканець, якого ворожі спецслужби завербували через інтернет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

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Російська кураторка доручила чоловіку фіксувати місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших військових формувань на території області. Серед іншого ворога цікавили координати блокпостів і військові укріплення.

Спецпризначенці СБУ затримали зрадника, коли він їхав виконувати чергове завдання.



Чоловіку повідомлено про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ).

Тепер зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

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