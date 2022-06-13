Окупанти в прискореному темпі намагаються відновити залізничну колію в Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО

Запуск залізниці значно спростить логістику з доставки товарів військового призначення та транспортування їх до лінії фронту на Донеччині.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

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"Окупаційна влада в прискореному темпі намагається відновити залізничну колію в Маріуполі. Залізниця конче необхідна окупантам для повноцінного відновлення роботи порту перш за все. В разі запуску залізниці це значно спростить логістику з доставки товарів військового призначення та транспортування їх до лінії фронту в Донецькій області", - пояснив Андрющенко.

Також, за словами радника мера, залізниця прискорить вивезення награбованого на окуппованих територіях.

"Тому й поспішають. Зараз відновлюють частину вздовж Азовсталі. Частина колії в районі Сартани та в районі Залізничного вокзалу Маріуполя вже майже в робочому стані", - підсумував він.

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