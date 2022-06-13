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Окупанти в прискореному темпі намагаються відновити залізничну колію в Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Запуск залізниці значно спростить логістику з доставки товарів військового призначення та транспортування їх до лінії фронту на Донеччині.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Окупаційна влада в прискореному темпі намагається відновити залізничну колію в Маріуполі. Залізниця конче необхідна окупантам для повноцінного відновлення роботи порту перш за все. В разі запуску залізниці це значно спростить логістику з доставки товарів військового призначення та транспортування їх до лінії фронту в Донецькій області", - пояснив Андрющенко.

Також, за словами радника мера, залізниця прискорить вивезення награбованого на окуппованих територіях.

"Тому й поспішають. Зараз відновлюють частину вздовж Азовсталі. Частина колії в районі Сартани та в районі Залізничного вокзалу Маріуполя вже майже в робочому стані", - підсумував він.

Також читайте: Рашисти в Маріуполі з 1 липня видаватимуть "гуманітарку" лише непрацездатним особам, - Андрющенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
а ******* по ним нельзя?
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13.06.2022 12:58
+4
власть 🤢только констатирует успехи рашстских оккупантов , вместо того , чтобы противодействовать и не допускать , ноют и ноют все плохие , гниды клистроны три месяца с начала ВОЙНЫ придерживали , а Наумов после предательства не был даже арестован и пересекал границу вывозя миллионы Кеша ‼️
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13.06.2022 13:23
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а ******* по ним нельзя?
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13.06.2022 12:58 Відповісти
власть 🤢только констатирует успехи рашстских оккупантов , вместо того , чтобы противодействовать и не допускать , ноют и ноют все плохие , гниды клистроны три месяца с начала ВОЙНЫ придерживали , а Наумов после предательства не был даже арестован и пересекал границу вывозя миллионы Кеша ‼️
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13.06.2022 13:23 Відповісти
низзя. Ато путин нападэ
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13.06.2022 13:00 Відповісти
ее быстро восстановят. Этому помешать уже невозможно
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13.06.2022 13:01 Відповісти
Можно, только нечем. восьмой год идёт, а патронного завода, как не при том, как не при этом, как не было. ТАК И НЕТ. ОНИ УЖЕ ДУМАЮТ,КАК Дороги строить,,А ВЫ .эЭХ
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13.06.2022 13:02 Відповісти
А вот был бы патронный завод, вот мы бы по ним ****...ли. Правда маловероятно, что он бы остался целым. Но ботам лишь бы какую херню сказать.
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13.06.2022 13:21 Відповісти
Нельзя, а то дядя вова рассердиться и лопнет как пузырь криптовалюты
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13.06.2022 13:03 Відповісти
зелупою, єрмаком, арахамією, подоляком, кірілом тімошенко?
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13.06.2022 13:05 Відповісти
Не всё так просто. Есть определённая дальнобойность у оружия, потому пока так. Кроме того есть же и другие направления. Тут бы долбануть санкциями нормально, а не так как до этого.
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13.06.2022 23:39 Відповісти
Там є можливість пустити залізницю із Рашки до Криму.
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13.06.2022 13:13 Відповісти
підари хочуть більше танків привезти
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13.06.2022 13:42 Відповісти
Ми як завжди фіксуємо ,спостирігаємо,все знаємо все бачимо і на цьому все.А окупанти надалі роблять все що їм захочеться.Ця війна не просто затягнулася, а вже прогнозована.Вони рівняють артой ми відповідаємо коли не можемо відходимо і так по всім напрямкам.Вам не здається що потрібно щось с цією тактикою і повзучую окупацією робити?Окупанти не контролюють та і не можуть фізично контролювати всі напрямки і територію включаючи вогневий контроль.Треба працювати групами за їх спинами ,а не в лоб арта на арату.ЗСУ наші герої роблять все можливе і неможливе.Але крім фронту в лоб є другі ділянки і можливості нищити і вбивати окупантів.Якось по не зрозуміло все виходить там хлопці життя віддають армія в 700-800 тис прикріває всі напрямки ,а інші бухають гуляють і т.д.Всі воєнні заводи стали навіть в малому.Кому війна кому пофіг наче його це стосується.Не зрозумілі якісь речі відбуваються взагалі.Дивно читати що вони нас переважають в кількості.Як це?В них наразі там 100 бтг це десь 100-120 тис.В нашій армії вже понад 800 тис.І вони нас в кількості переважають в живій силі.Що це таке?По важкій зброї є розуміння що в них є перевіс.Але є є і зброя про ти тієї кількості.Країна поділился на тих хто воює і тих хто нас це не стосується або пронесе.Що це за нах?:
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13.06.2022 13:48 Відповісти
Ну от ти вірно пишеш, все. То почни з себе - ти воюєш або ти ті "кого пронесе"??
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13.06.2022 19:58 Відповісти
А может давайте тактиками и стратегиями будут заниматься профессионалы? Диванные войска пусть в интернетах воюют, а не рассказывают другим как надо
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13.06.2022 23:40 Відповісти
А нам не к спеху: можно медленно, размеренно навести девайс
и расслабленно нажать на "Пуск".
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13.06.2022 13:59 Відповісти
Раздолбать немедленно!!!
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13.06.2022 14:38 Відповісти
Чтоб проще было вывозить то, что там осталось? Впрочем, я не сильно переживаю. Много они навосстанавливали?
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13.06.2022 23:38 Відповісти
 
 