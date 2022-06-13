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"В хохлячую сторону летит фосфор, из машины дуршлаг будем делать": Окупант розповідає про застосування заборонених видів озброєнь. АУДIО
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Російські окупаційні війська продовжують розстрілювати цивільних та застосовувати заборонені види озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Фосфором жгут. С нашей стороны в хохлячую сторону полетел фосфор", - розповідає мамі окупант.
Рашист тут же зізнається, що вони отримали команду розстрілювати усі машини, у тому числі з мирним населенням.
"Будет из машины дуршлаг", - радіє він. У відповідь матір зітхає, але для неї вбивство цивільних людей виправдовується просто - "не судьба".
Топ коментарі
+13 Ireland
показати весь коментар13.06.2022 14:58
+10 Garry Grant
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+7 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар13.06.2022 14:59
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А я то думав, чи точкою-у, чи градом...
Фосфор на бєлгород файно піде!
Треба їм робити "Курськ" - загнати в морський контейнер 20 військових кацапів,
дати їм їжу, питво (ми ж цивілізовані), залишити їм мобільні телефони,закрити
контейнер і прикопати його на глибині мінімум 2 метра, можна залишити
трубу для повітря, хай дихають. Зверху можна насадити дерева, кустарники -
і очі радує, і користь і вбивати нікого не треба
ПОНІМАТЬ ТРЕБА - МИ Ж ЦИВІЛІЗОВАНІ