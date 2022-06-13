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"В хохлячую сторону летит фосфор, из машины дуршлаг будем делать": Окупант розповідає про застосування заборонених видів озброєнь. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупаційні війська продовжують розстрілювати цивільних та застосовувати заборонені види озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Фосфором жгут. С нашей стороны в хохлячую сторону полетел фосфор", - розповідає мамі окупант.

Рашист тут же зізнається, що вони отримали команду розстрілювати усі машини, у тому числі з мирним населенням.

"Будет из машины дуршлаг", - радіє він. У відповідь матір зітхає, але для неї вбивство цивільних людей виправдовується просто - "не судьба".

Також читайте: Рашисти обговорюють способи імітації бойових поранень: "Предлагал гранату #бнуть, РГДшку, чтоб 8 человек сразу затрехсотилось", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Таке треба слухати макрону з шольцем по декількасеансів на день
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13.06.2022 14:58
+10
Вбивати,вбивати і вбивати.Масово. Регулярно. Інакше кацапське нашестя не спинити.
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13.06.2022 14:58
+7
перекладіть це Блінкену простий рускій народ не хоче війни і одурманений пропагандою це особисто путін вбиває і слідкує персонально щоб той чи інший солдат катував бвивав мирних гвалтував дітей, дівчат та жінок в Україні а народ росії війни не хоче
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13.06.2022 14:59
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люди гинуть, а пану тільки би йорнічати.
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13.06.2022 15:07 Відповісти
Вбивати,вбивати і вбивати.Масово. Регулярно. Інакше кацапське нашестя не спинити.
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13.06.2022 14:58 Відповісти
Казламордиє.
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13.06.2022 15:16 Відповісти
Таке треба слухати макрону з шольцем по декількасеансів на день
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13.06.2022 14:58 Відповісти
Нє, вони ***** слухають по декілька раз на день...
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13.06.2022 15:31 Відповісти
Слухати - нє. Про фосфорні ще з початку війни орали. У київському та одеському шпиталях хлопці з важкими опіками були. Поки Захід на власній шкурі не відчує - буде тільки стурбованість. Глибоке занепокоєння, тршки техніки, гуманітарки, грошиків.
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15.06.2022 18:13 Відповісти
А по молнии передают, что наши освободили 3 населенных пункта в Донецкой области и отодвинули орков на 15 к
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13.06.2022 14:58 Відповісти
перекладіть це Блінкену простий рускій народ не хоче війни і одурманений пропагандою це особисто путін вбиває і слідкує персонально щоб той чи інший солдат катував бвивав мирних гвалтував дітей, дівчат та жінок в Україні а народ росії війни не хоче
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13.06.2022 14:59 Відповісти
Немає різниці заборонена зброя,незаборонена.Чим краще,коли важкі ракети прилітають? Це дурість ділити на заборонену зброю і не заборонені ракети.
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13.06.2022 15:01 Відповісти
заборонена зброя не тільки массово вбиває, вона приносить невиносимі страждання.
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13.06.2022 15:06 Відповісти
Незаборонена не гірше.От калібри і інші ракети незаборонені,то вони не менше руйнувань і страждань приносять.
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13.06.2022 15:15 Відповісти
братики зло..чі, "війна це вовк, який прийде і під ваші двері", не варто було годувати цього звіра.
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13.06.2022 15:10 Відповісти
Ось чим треба по бєлгороду ***@ти!
А я то думав, чи точкою-у, чи градом...
Фосфор на бєлгород файно піде!
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13.06.2022 15:35 Відповісти
😯 аіхтозашто???
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13.06.2022 17:24 Відповісти
мамаша так само ненавидить хахлячу сторону як і її ********
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13.06.2022 20:21 Відповісти
СТОП ! НЄ НАДО РАСЄЯНЦЕВ УБІВАТЬ!
Треба їм робити "Курськ" - загнати в морський контейнер 20 військових кацапів,
дати їм їжу, питво (ми ж цивілізовані), залишити їм мобільні телефони,закрити
контейнер і прикопати його на глибині мінімум 2 метра, можна залишити
трубу для повітря, хай дихають. Зверху можна насадити дерева, кустарники -
і очі радує, і користь і вбивати нікого не треба
ПОНІМАТЬ ТРЕБА - МИ Ж ЦИВІЛІЗОВАНІ
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14.06.2022 01:06 Відповісти
 
 