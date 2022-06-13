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Польща побудувала 140-кілометрову стіну на кордоні з Білоруссю. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

У Польщі завершили спорудження відрізка паркану на кордоні з Білоруссю довжиною 140 кілометрів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомила Прикордонна служба Польщі.

"Перші завершені ділянки збудованого загородження на кордоні введено в експлуатацію. Триває прийом решти ділянок. Прольоти вже розташовані на ділянці довжиною 140 км", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що найближчими днями розпочнеться встановлення електронного обладнання на загородженні.

Читайте також: Польща побудує на кордоні з Білоруссю паркан висотою 2,5 метра
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Топ коментарі
+34
Нашу стіну метрів 6 заввишки з оркостаном треба будувати з будівельного сміття, на яке перетворилося житло, заводи і інші об"єкти, зруйновані рашистами. Не забруднювати нашу землю, а звозити все на кордон з падлюками. І жодних переходів, контрольно- пропускних пунктів. Суцільна стіна, без доріг на той бік. І залізничні рейки розібрати. Якщо років через 50-100 треба буде спілкуватися- наші праонуки зроблять це на новітньому для того часу технічному рівні.
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13.06.2022 14:55
+29
Какие там выводы? 30 лет топчемся на одних и тех же граблях из коррупции, предательства, распи#дяйства и беспринципности. Неудивительно,что весь этот треш закончился агрессией кацапни против Украины. А ведь стартовали с поляками и странами Балтии одинаково после развала "совка".
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13.06.2022 14:54
+25
Армії наступають по дорогах. А в нас якісний асфальт, гарні дороги. Чомусь як раз співпадає той ремонт з напрямком наступу русні. Дивовижно.
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13.06.2022 14:55
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Викопати рів 20 (ш) х 20(г) метрів так, щоб при необхідності заливати напалмом. Інакше не буде надійно.
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13.06.2022 14:47 Відповісти
Армії наступають по дорогах. А в нас якісний асфальт, гарні дороги. Чомусь як раз співпадає той ремонт з напрямком наступу русні. Дивовижно.
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13.06.2022 14:55 Відповісти
Я бачу, Томос тебе вже крутити починає
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13.06.2022 16:20 Відповісти
А де ви такі "прозірливі були рік тому? Я на це тоді вказував!
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13.06.2022 16:27 Відповісти
Да, в этом совпадении,что то подозрительное...
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11.10.2022 20:08 Відповісти
надеюсь минные поля то же есть
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13.06.2022 16:02 Відповісти
Поляки сделали выводы по Бульбофюреру и своей безопасности, а вот мы сделали или опять сидим-ждём-высматриваем созданны или нет ударные группировки и что там на уме у обоих новоявленных фюреров?
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13.06.2022 14:48 Відповісти
Не сіємо паніку, ударних угрупувань біля кордону немає, готуємось до шашликів. Якось так начебто лунало
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13.06.2022 14:50 Відповісти
Какие там выводы? 30 лет топчемся на одних и тех же граблях из коррупции, предательства, распи#дяйства и беспринципности. Неудивительно,что весь этот треш закончился агрессией кацапни против Украины. А ведь стартовали с поляками и странами Балтии одинаково после развала "совка".
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13.06.2022 14:54 Відповісти
Ми стартували в кращих умовах ніж Польща! Вони до нас їздили чолноками за побутовою технікою у початку 90-х! У тому й трагедія - Бальцерович тоді правильно зробив що ввів "шокову терапію" - поляки позбулися совка швидко та провели декомунізацію, викинули з влади комуняк. А в нас це тягнеться вже 30 років, крок вперед - два назад, ні сіло ні впало. Ось і дочекались що совок почав реваншувати з півночі
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13.06.2022 18:01 Відповісти
Яценюк теж стіну с Росією побудовав. За мілліарди гривень з бюджету. Самотужки напевне копав.
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13.06.2022 14:49 Відповісти
Гроші не надавались. Хоча б мінімально погугли, або послухай його інтерв'ю з цього приводу. Скільки ж можна мусолити русняве лайно...
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13.06.2022 14:53 Відповісти
Вам сколько не дай все прое...те!!! На чернобыль давали на саркофаг, давали давали, потом уже говорят - ребята а вы не ****..??? Уже можно было штук 5 укрытий построить а вы одного не можете!!! Так что сами виноваты что 30 лет одни и те же у руля, юли всякие, медведчюки, ахамеотвы, суркисы и т.д... Или опять европа гавно ??
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13.06.2022 16:57 Відповісти
ти я бачу тільки ********* вмієш...
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13.06.2022 14:54 Відповісти
Яценюк стіну не будував, то Володя будує дороги замість ракет. Яцецюк, як керівник уряду виділив на це кошти, а будували підрядники, які заключили договір з прикордонниками. І як виявилося, що це буде правильне і своєчасне рішення, тільки шавки пуйла взяли на сміх Яценюка і поливали його брудом, бо знали, що там де буде "стіна" ворог не буде шастати як в себе вдома і не буди викрадати наших громадян.
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13.06.2022 14:55 Відповісти
А ти сам чий будеш: Смєшко, Тягнибок, і пр . І що ТИ зробив для збереження Держави, перш ніж звинувачувати когось?
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13.06.2022 15:44 Відповісти
не впевнений тільки на рахунок Яценюка, все решту він правильно пише.

А по вашому обов'язково потрібно бути чиїмось (Петя, Зеля, Тягнибок, Смешко...), не можна бути просто українцем без ідолів у політиці?
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13.06.2022 17:05 Відповісти
Тобі тільки психіатр допоможе. Це ж треба з такими черв'яками замість мозку жити..
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13.06.2022 16:12 Відповісти
Давай давай защити эту мразь, он же хороший, он же все для неньки, все для держави!!! Куля в лоба,так куля в лоба!!!
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13.06.2022 16:59 Відповісти
Яценюк не лише виділив кошти, він просував цей проект, хоч і не будував.
Але з брудом змішали саме його, хоча припинили це все, коли він вже не був прем'єром…
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13.06.2022 21:28 Відповісти
Здається мені Велика китайська теж від орків будувалася...
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13.06.2022 14:53 Відповісти
Надо ещё ров с крокодилами.
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13.06.2022 14:53 Відповісти
ровчик бы не помешал...
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13.06.2022 14:54 Відповісти
навіщо ровчик, ящо там легенький паркан, який напічканий різною апаратурою і як тільки скотина полізе через паркан, його сфоткають, попередять і як не повернеться знищать з дрона.
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13.06.2022 14:57 Відповісти
Нашу стіну метрів 6 заввишки з оркостаном треба будувати з будівельного сміття, на яке перетворилося житло, заводи і інші об"єкти, зруйновані рашистами. Не забруднювати нашу землю, а звозити все на кордон з падлюками. І жодних переходів, контрольно- пропускних пунктів. Суцільна стіна, без доріг на той бік. І залізничні рейки розібрати. Якщо років через 50-100 треба буде спілкуватися- наші праонуки зроблять це на новітньому для того часу технічному рівні.
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13.06.2022 14:55 Відповісти
Не буде ніякого спілкування. Росія доживає останні місяці, тому наші правнуки, навіть не згадають, що була така країна, або "вспомнят не хорошим матерным словом".
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13.06.2022 15:28 Відповісти
Пусть, хотя бы, визовый режим с этими нелюдями введут.
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13.06.2022 18:53 Відповісти
Кулявлоб ридав побачивши це відео....
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13.06.2022 14:56 Відповісти
Поясни, для кого янелох будував дороги? І хоч одна з них ціла? А там десятки мільярдів доларів. Відповісти.
А потім вже можеш звинувачувати Яценюка.
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13.06.2022 15:09 Відповісти
У вас трішки викривлене світосприйняття, дороги будуються для людей. Для військової техніки, щоб ви розуміли, ідеальний асфальт не потрібен. Інше питання, це пріорітет використання коштів оборона/дороги.
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13.06.2022 17:10 Відповісти
Добре коли кордон з олігофренами не тисячі кілометрів...
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13.06.2022 14:57 Відповісти
Проєктант не Сенья раптово?
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13.06.2022 15:05 Відповісти
Ні. Читай новини а не методики. Зе, навіть цього і не планує.
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13.06.2022 15:13 Відповісти
когда "хорошие соседи" нужен забор 3 метра высотой противотанковый ров собаки и прочее ...
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13.06.2022 15:07 Відповісти
Так. Але нехай влада спочатку відповість за "велике будівництво" і для кого вони це робили.
Не пробачимо жодної людської смерті.
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13.06.2022 15:12 Відповісти
che ta avtomaticheskih pulemetnyh vysek nemae....pra rov s krokodilami voobshe molchu
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13.06.2022 15:11 Відповісти
Выкопать ров, насыпать вал и заминировать всё, нафиг, от севера Норвегии до юга Украины.
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13.06.2022 15:17 Відповісти
Поповнення ботів за нелоха.
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13.06.2022 15:37 Відповісти
нравитца яценюх ,то так и скажи!
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13.06.2022 15:52 Відповісти
Liya d21d54a3 Боженька при народженні розуму не дала чи ви спеціальні курси по дебілізму і ідіотизму закінчували?
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13.06.2022 15:50 Відповісти
Рів копайте глибиною метрів 5 і крокодилів туди, бо зовсім скоро можуть полізти визволителі.
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13.06.2022 15:22 Відповісти
Крокодилов жалко,им зимой будет холодно...
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13.06.2022 18:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=U_IZc3HipV4 puścimy go wzdłuż granicy, i będzie spokój
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13.06.2022 15:23 Відповісти
Ось так... Без піару, без крику на Г+Г. Тихенько зробили і все. А в нас будуть три роки розповідати, потім ще стільки ж будуть гроші по всьому миру клянчити і більшу половину шолкопьорі с3,14дять і не добудують...
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13.06.2022 15:28 Відповісти
І не кричать і не вимагаюить демонтувати, як цього вимагали від нас кацапи, що мов не будуть ролхлждити олені і кабани, це мабуть вони мали на увазі свою орду.
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13.06.2022 16:21 Відповісти
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13.06.2022 17:11 Відповісти
А нашу стену кролик Роджер он же Сеня , замутил построил вокруг своей великолепной вилы , в штатах , а теперь почухивая кокаины на гамаке сдает вместе с нашими заборами недвижимость . Куля в лоб так в лоб , и чисто без шума и пыли дрыснул . Патриот куев, мораль сие такова ,чем больше накрал ,тем круче патриот, но за бугром , и не снами..... Я тут ,мы тут ,живем на своей земле ,и без забора . Но в Украине.
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13.06.2022 18:11 Відповісти
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13.06.2022 18:39 Відповісти
епічна *****, таке не забувається
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13.06.2022 19:04 Відповісти
Кулявлобник очкастый!
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13.06.2022 23:17 Відповісти
Це не стіна, це паркан від собак та лисів. Від русні потрібна траншея 10на10 метрів з мінами, та бетонна стіна як в китайців.
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13.06.2022 19:33 Відповісти
Ну всё......теперь враг не пройдет...граница на замке.... слава нашему дорогому Вове!!!!!
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13.11.2022 17:57 Відповісти
 
 