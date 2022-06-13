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Польща побудувала 140-кілометрову стіну на кордоні з Білоруссю. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
У Польщі завершили спорудження відрізка паркану на кордоні з Білоруссю довжиною 140 кілометрів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомила Прикордонна служба Польщі.
"Перші завершені ділянки збудованого загородження на кордоні введено в експлуатацію. Триває прийом решти ділянок. Прольоти вже розташовані на ділянці довжиною 140 км", - сказано в повідомленні.
Також зазначається, що найближчими днями розпочнеться встановлення електронного обладнання на загородженні.
Топ коментарі
+34 Pani Hope
показати весь коментар13.06.2022 14:55
+29 Garry Grant
показати весь коментар13.06.2022 14:54
+25 Michael Krishtopa 1df41f20
показати весь коментар13.06.2022 14:55
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А по вашому обов'язково потрібно бути чиїмось (Петя, Зеля, Тягнибок, Смешко...), не можна бути просто українцем без ідолів у політиці?
Але з брудом змішали саме його, хоча припинили це все, коли він вже не був прем'єром…
А потім вже можеш звинувачувати Яценюка.
Не пробачимо жодної людської смерті.