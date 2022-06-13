"Маслице. Муки немножко... Мужа у меня два месяца как нет", - дружина знищеного окупанта показала святковий пайок до Дня Росії. ВIДЕО
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Вдова знищеного в Україні окупанта опублікувала відеозапис, на якому продемонструвала святковий пайок від влади до Дні Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі жінка демонструє пляшку олії, кілька пакетиків з крупами та вітальну листівку. Судячи з тону коментарів вдови окупанта, вона не в захваті від такого вітання.
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