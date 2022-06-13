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"П#здуют без конца и края. Уже у пацанов крыша едет. Уже троих на дурку отправили": російський окупант скаржиться на постійні обстріли ЗСУ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти скаржаться своїм родичам, що на війні в Україні у їх військових не витримує психіка.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
В новому перехопленні телефонної розмови російський окупант скаржиться дружині на втрати. Тільки в їхньому підрозділі "мінус одинадцять".
Сам він дивом залишився цілим, оскільки осколки зміг втримати бронежилет: "Пи… (стріляють) без кінця. 152-гі, 202-гі. Можна просто є… на голову (збожеволіти). У пацанів вже дах їде. Трьох на дурку відправили".
Топ коментарі
+16 Al-Goritm Ain-Moment
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+16 Vitaliy Darmits
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+14 Urs
показати весь коментар13.06.2022 16:57
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