"П#здуют без конца и края. Уже у пацанов крыша едет. Уже троих на дурку отправили": російський окупант скаржиться на постійні обстріли ЗСУ. ВIДЕО

Російські окупанти скаржаться своїм родичам, що на війні в Україні у їх військових не витримує психіка.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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В новому перехопленні телефонної розмови російський окупант скаржиться дружині на втрати. Тільки в їхньому підрозділі "мінус одинадцять".

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Сам він дивом залишився цілим, оскільки осколки зміг втримати бронежилет: "Пи… (стріляють) без кінця. 152-гі, 202-гі. Можна просто є… на голову (збожеволіти). У пацанів вже дах їде. Трьох на дурку відправили".