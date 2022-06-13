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"П#здуют без конца и края. Уже у пацанов крыша едет. Уже троих на дурку отправили": російський окупант скаржиться на постійні обстріли ЗСУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти скаржаться своїм родичам, що на війні в Україні у їх військових не витримує психіка.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

В новому перехопленні телефонної розмови російський окупант скаржиться дружині на втрати. Тільки в їхньому підрозділі "мінус одинадцять".

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Сам він дивом залишився цілим, оскільки осколки зміг втримати бронежилет: "Пи… (стріляють) без кінця. 152-гі, 202-гі. Можна просто є… на голову (збожеволіти). У пацанів вже дах їде. Трьох на дурку відправили".
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Топ коментарі
+16
Мабуть, новин краще не читати, а тільки перехвати слухати. Там все просто чудово ...
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13.06.2022 16:43
+16
То ще мало їба#aть . Треба сильніше їба#ити , щоб ще більше орків здохло .
Слава ЗСУ !
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13.06.2022 16:48
+14
за пару недель до вторжения 24 февраля на Цензоре был отмечен аномальный рост регистраций новых аккаунтов.
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13.06.2022 16:57
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Мабуть, новин краще не читати, а тільки перехвати слухати. Там все просто чудово ...
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13.06.2022 16:43 Відповісти
квартальная постанова
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13.06.2022 16:46 Відповісти
на работе?
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13.06.2022 16:50 Відповісти
гуталином и протухшими щами завоняло
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13.06.2022 16:55 Відповісти
за пару недель до вторжения 24 февраля на Цензоре был отмечен аномальный рост регистраций новых аккаунтов.
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13.06.2022 16:57 Відповісти
И упорно не хотят их удалять
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13.06.2022 17:09 Відповісти
Зато старые боты смылись аж на месяц пока их папа денег не завез.
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13.06.2022 18:27 Відповісти
Тьфу, "друга армія"!
Наш "Азов" так 80+ діб жив та ВОЮВАВ!
Слава Героям!
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13.06.2022 16:46 Відповісти
ничего странного нет. Два-три раза в сутки прилет в располагу 155-милиметровых - и можно еще и не такое услышать.
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13.06.2022 16:56 Відповісти
То ще мало їба#aть . Треба сильніше їба#ити , щоб ще більше орків здохло .
Слава ЗСУ !
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13.06.2022 16:48 Відповісти
СБУ - ******* Блогери України. ютубери-поціновувачі
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13.06.2022 16:50 Відповісти
Це військові розвідники у СБУшників "хліб забирають". Зараз між ними сильна конкуренція - тисячі співробітників обох відомств сидять у глибркому тилу і пильно прослуховують ефір.
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13.06.2022 17:01 Відповісти
Очень часто в разговорах, что нам выдают, они шокают. ???? Не встречал кацапов таких, хоть и много с ними в море работал на судах. Нечем заняться? Пусть потенциальных колаборантов ищут во власти, а не хрень эту скидывают.
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13.06.2022 16:57 Відповісти
я боцман юноша.36 лет в море и таки слышал много раз.
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13.06.2022 17:40 Відповісти
ты дракон а я мастер. и юношем был еще при совке в вышке.
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13.06.2022 20:55 Відповісти
А у мене думка в інший бік: а у наших хлопців психіка витримує? Так, у наших більше мотивації, і своя земля допомагає, але людського ресурсу у нас все ж менше, та й людей нам шкода (щоб не навчених кидати як гарматне м'ясо). Тож і думаю, щоб у наших хлопців теж дах не поїхав.
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13.06.2022 17:22 Відповісти
Я тако ж про це подумав,у ка*апні артелерії більше і нашим дістається більше!
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13.06.2022 17:27 Відповісти
З дурки приїхали, на дурку повернули.
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13.06.2022 17:33 Відповісти
Модняче слово у кацапа - **#ть.Ти вже жмур кацап,тільки ще про це до кінця не знаєш.
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13.06.2022 17:47 Відповісти
Тут більше **@ть підходить!
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13.06.2022 17:57 Відповісти
Лапоть и терпила! Откосили те трое - хватило ума и актёрского таланта.
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13.06.2022 18:34 Відповісти
Вы думали в сказку попали? ))))
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13.06.2022 18:35 Відповісти
Та давно вже з*ясовано, що це все постанова. В русні спец зв*язок це по перше, а по друге голоса на записах, мають однакову звукову спектрограмму.
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13.06.2022 18:56 Відповісти
чувак, ты не поверишь... обернись - вы за соседними столами сидите.
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13.06.2022 19:00 Відповісти
плачеться а все рівно підар тут сидить, то іди нах в свою парашу
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13.06.2022 18:36 Відповісти
Як же мене вже замахали ті ваші перехоплення.Одне і те саме."Они нас ******,нам никак не убежать,хочу за трьохсотится щоб вернуться домой..."і так безкінечно.Зрозумійте,що ці перехоплення-це є дзеркальна сторона наших військ.Вчора я читав як наші бійці змушені мінятися кожні 72 години тому що люди божеволіють від безкінечних атак артилерії.
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13.06.2022 18:41 Відповісти
скоро от зайки одни уши приедут! жди,*******!
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13.06.2022 20:39 Відповісти
👍😃
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13.06.2022 21:44 Відповісти
 
 