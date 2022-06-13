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Росія веде приховану мобілізацію, - Зеленський на переговорах із Дудою та Чапутовою. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

За даними розвідки міжнародних партнерів України, Росія проводить приховану мобілізацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський під час переговорів із президентом Польщі Анджеєм Дудою та президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

"Сьогодні обстріли, вчора були обстріли. Авіаудари, ракетні удари, прилітають ракети. ... І від розвідок, як нашої, так і партнерських (маємо інформацію. - Ред.), що йде прихована мобілізація.

Читайте: Маріуполь буде звільнено, як і в 2014-му році, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
О! Прогрес., а з якого часу він почав дослухатись до іностранних розвідок? Може, скоро перестане і Єрмака слухатись, а там і Каламойського віддасть американцям... мрії, мої мрії!
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13.06.2022 16:57
+1
Как можно "скрытно" мобилизовать ? Нет приказа о мобилизации- можно показать военкому средний палец и спокойно пойти домой.
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13.06.2022 18:35
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А у нас хватает людей? А то на улицах столько бройлеров призывного возраста, бухают наркоманят, а возможно и сдают позиции врагам, кто то этим процессом управляет, или когда гром грянет только тогда начнут чухаться и искать призывников для защиты Украины?
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13.06.2022 16:54 Відповісти
О! Прогрес., а з якого часу він почав дослухатись до іностранних розвідок? Може, скоро перестане і Єрмака слухатись, а там і Каламойського віддасть американцям... мрії, мої мрії!
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13.06.2022 16:57 Відповісти
скоро гонтарева твоего каломойшу будет раскулачивать падло зеленое
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13.06.2022 18:12 Відповісти
Це при чому? Більше б асфальту положилиб ,якби був долар по 3.
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13.06.2022 18:18 Відповісти
Потому что в меморандуме с МВФ нам указали доллар по 30, а не по 10. Вот поэтому.
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13.06.2022 18:37 Відповісти
Яка прихована!!! Вже місяць згідно указу *****!!!
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13.06.2022 17:42 Відповісти
опять зеленский ноет и скиглить - ты бы луяше молча делал что-бы эти скрытые мобилизированные скрылись под землю навечно
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13.06.2022 18:11 Відповісти
Как можно "скрытно" мобилизовать ? Нет приказа о мобилизации- можно показать военкому средний палец и спокойно пойти домой.
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13.06.2022 18:35 Відповісти
Ще чуть чуть, і русня власних громадян почне штрафувати ща відсутність грошей. І пожене дурнів в воєнком як миленьких.
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13.06.2022 18:59 Відповісти
Нужно просто запретить.
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13.06.2022 21:11 Відповісти
 
 