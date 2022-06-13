Син воює на боці України, а батько - за Росію: Затримано "народного міліціонера "ДНР". ВIДЕО
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Затримано "народного міліціонера ДНР", який розстрілював з танків житлові будинки в Сєверодонецьку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Полонений - мешканець окупованого Донецька, який з 2015 року воює проти української армії у складі танкового підрозділу "народної міліції ДНР". А з початку повномасштабного вторгнення разом з окупаційним контингентом ЗС РФ прибув на Луганщину.
Водночас, його власний син воює на боці України.
"У меня семья: жена и сын с 2014 года проживают в городе Днепре. Я сам с 2015 года военнослужащий "ДНР". 25 марта 2022 года мы выдвинулись, чтобы начать активные боевые действия с ВСУ", – розповідає окупант.
Він зізнається, що розстрілював із танка хімзавод "Зоря" у Рубіжному, драматичний театр і житлові будинки у старій частині Сєверодонецька, де ховалися від обстрілів мирні містяни.
За наказом він рівняв місто з землею, "прокладаючи проходи" для своєї піхоти. Саме під час боїв на Луганщині військовослужбовці ЗСУ взяли у полон його та кількох "піхотинців".
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Занимать крайние позиции, что только россияне воюют, это как то глупо.
За 8 лет войны, территории разделили приверженцев. Я считаю, что те, кто там остался - точно не за Украину. И платить им пенсии - дурь несусветная. Это обязанность оккупантов.
Кто хотел, давно уехал.
а я тебе підар грохну!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
******** Тарас
Реинкарнация Паши Ангелиной в ОРДЛО не удалась! ))))
боевики ОРДЛО выпустили на своих ресурсах сюжет о трактористке Даше, которая в отсутствие мужчин занимается полевыми работами и в частности культивирует поля.
Однако все бы ничего, но новоиспеченная трактористка предстала перед камерами в брендовой одежде и с длинными накладными ногтями.
"Даже население ОРДЛО, для которого и предназначался этот видеоролик с намеком последовать примеру Паши Ангелиной, написало комментарии, суть которых сводится к тому, что "трактористка-Даша больше смахивает на "трудящуюся" с массажных так сказать салонов для денеэровского руководства". Ну или с окружной )))))"