Грузинські добровольці "Стугною" вражають ворожу техніку із далекої відстані. ВIДЕО
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Українські військовослужбовці з Грузинського національного легіону із ПТРК "Стугна" знищують ворожу техніку.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео знищення ворожої бронетехніки з ПТРК "Стугна-П" опублікували у твіттері легіону.
"Додивіться до кінця. Один із найдовших пострілів Стугни", – йдеться у повідомленні.
Ворожа ціль знаходилася на відстані щонайменше 5 км. Керована протитанкова ракета летіла до цілі щонайменше 22 секунди.
Топ коментарі
+59 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар13.06.2022 20:42
+31 Дмитро Черних 794bd8a2
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+26 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар13.06.2022 20:43
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Дякую.
https://twitter.com/DimSel007/status/1513165899313864713
javelin вроде недешевый, но их в первые дни войны и до войны передавали
а tow я только пару раз слышал в сирии применяли
(хотя там может устаревший вариант был)