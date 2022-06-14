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Грузія (1418) добровольці (779) Стугна (78)

Грузинські добровольці "Стугною" вражають ворожу техніку із далекої відстані. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військовослужбовці з Грузинського національного легіону із ПТРК "Стугна" знищують ворожу техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео знищення ворожої бронетехніки з ПТРК "Стугна-П" опублікували у твіттері легіону.

"Додивіться до кінця. Один із найдовших пострілів Стугни",  – йдеться у повідомленні.

Ворожа ціль знаходилася на відстані щонайменше 5 км. Керована протитанкова ракета летіла до цілі щонайменше 22 секунди.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розрахунок ПТРК "Стугна" знищує російський БТР в селі Іванівка на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+59
Бійцям грузинського легіону-респект...
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13.06.2022 20:42
+31
Молодці,біджо!! Форумчане не будемо ототожнювати кремлівських владних гнид з дружнім народом!!))
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13.06.2022 20:42
+26
Сакартвело респект та щира подяка!!!))
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13.06.2022 20:43
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Бійцям грузинського легіону-респект...
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13.06.2022 20:42 Відповісти
Михаил Гиголашвили - о распаде СССР
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13.06.2022 21:00 Відповісти
Молодці,біджо!! Форумчане не будемо ототожнювати кремлівських владних гнид з дружнім народом!!))
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13.06.2022 20:42 Відповісти
Сакартвело респект та щира подяка!!!))
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13.06.2022 20:43 Відповісти
Наразі подяка картвелебі які воюють за Україну і надія що Сакартвело звільниться від проросійської верхівки.
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13.06.2022 21:45 Відповісти
Красівоє😁
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13.06.2022 20:45 Відповісти
Наші котики. Бережи вас Господь, хлопці
Дякую.
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13.06.2022 20:50 Відповісти
Гамарджоба генацвале !!!
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13.06.2022 20:51 Відповісти
Грузинський Легіон після вдалої операції

https://twitter.com/DimSel007/status/1513165899313864713
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13.06.2022 20:53 Відповісти
Шануєте картвелебі? То називайте їх так як вони себе називають а не як московити.
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13.06.2022 21:48 Відповісти
Молодец генацвале! Мы рады что у нас есть такие друзья!
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13.06.2022 20:56 Відповісти
Слава Богу, что у нас есть Стугны. С джавелина так далеко не стрельнуть. Нужен TOW, который америкосы не дают. Это лишний пример, что надо вооружение иметь свое.
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13.06.2022 21:27 Відповісти
почему не дают tow?
javelin вроде недешевый, но их в первые дни войны и до войны передавали
а tow я только пару раз слышал в сирии применяли
(хотя там может устаревший вариант был)
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13.06.2022 21:29 Відповісти
Какой процент попаданий со стугны в среднем?
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13.06.2022 21:55 Відповісти
<**********!!!!
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13.06.2022 22:50 Відповісти
В среднем последний для кацапов
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13.06.2022 23:40 Відповісти
спасибо, друзья.
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13.06.2022 22:02 Відповісти
гамарджоба генацвале
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13.06.2022 22:40 Відповісти
Молодцы братья-грузины, огромное вам спасибо, что помогаете нам уничтожать эту нечисть русню! Дай вам Бог сил и здоровья, чтоб разгромить этих проклятых тварей!
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13.06.2022 23:18 Відповісти
 
 