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Чи отримає Україна статус кандидата в ЄС? День 110 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

110-й день Народної війни України.

Європейська комісія на попередніх перемовинах вирішили рекомендувати надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ до Європейського союзу, але з певними умовами. Про це повідомив європейський редактор "Радіо свобода" Рікард Йозвяк. То чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС?

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Нормальні країни звідти тікають, бо там править московська чортівня. Але кордона треба прибрати.
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13.06.2022 21:13 Відповісти
1.А що Україні мішало будувати і мішає будувати Європу в Україні ?
2.Європа це не тільки Німеччина, Франція , які живуть нормально - це також ніща Румунія, Болгарія і інші...
3. Я живу в ЄС пів життя. Наприклад, тут за рік якщо в мене є телевізор я повинен заплатити податок 100 євро державі.
4.Вивіз мусора в рік 250-300 євро, якщо Україна вступить в ЄС, то згідно різних директив ЄС потрібно буде також побудувати сміттєпереробні заводи і т.д... Значить вивіз мусора також
стане дорогий.
5. Коли в ЄС дитина йде в школу, то батькам потрібно купити не тільки зошити, але і книги....Одна книжка коштує 15-25 євро...
От вам і Європа....Багато можу ще написати.....Ви скажете що зарплати тут високі...Ну-ну...
В ЄС багато ніщих країн, населення яких їздить на заробітки в більш багаті країни.
Наприклад румуни в основному їдуть в Італію, прибалти в Англію, Ірландію т.д....
Але влада українцям мусить обіцяти якусь цукерку і рай...От цією цукеркою і є вступ України в ЄС.
На мою думку Україна на протязі кількох десятків років не вступить в ЄС.

Європі не потрібна війна на своїй территорії. До того ж коррупція і злодійство української влади нікуди не поділось...
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13.06.2022 22:19 Відповісти
Дурнику! Українці зараз не обирають "свободу"! Ми обираємо лише форму неоколоніалізму - "проєвропейський" або "прокацапський". Неоколоніалізм це наддорогі кредити і наддешева робоча сила. Але в випадку "проєвропейського неоколоніалізму" цей єтап трансформації закінчиться через 20-30 років повноцінним членством в світовому співтоваристві з усіма правами та обовязками цивілізованого світу. В випадку "прокацапського неоколоніалізму" ніякого неоколоніалізму не буде взагалі. Україну знищать, пограбуюють і спустошені землі заселеять тупими азіатськими дебілами яким вже сьогодні ***** обіцяє квартири та будинки українців в нагороду за "денацифікацію" українців... Я прожив в ЄС 10 років. І повернувся в Україну. І повір, будучи професором я почував би себе значно краще за тебе в Лондоні, Кембриджі, Ноттінгемі ніж ти в Італії. Так що не треба нас тут вчити "болдом". У емігрантів немає тут права голосу. Хомяч свою пасту з оливками і рахуй "копійки" від зарплати до зарплати, що ми робимо без тебе у власній країні набагато краще ніж тобі це вдається в Італії. І ми тут Громадяни а не емігрантський непотріб!
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13.06.2022 22:37 Відповісти
Зеркаль!!
Новая элита и президент.
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13.06.2022 21:25 Відповісти
Не согласен с вами, что в тылу нужно вести праздный образ жизни и светить веселым ********** и если вы так считаете, тогда война не стала народной - это какойто политический трешь и вы в нем на подтанцовках.
Извините, что так пишу)
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14.06.2022 00:03 Відповісти
 
 