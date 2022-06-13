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Чи отримає Україна статус кандидата в ЄС? День 110 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
110-й день Народної війни України.
Європейська комісія на попередніх перемовинах вирішили рекомендувати надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ до Європейського союзу, але з певними умовами. Про це повідомив європейський редактор "Радіо свобода" Рікард Йозвяк. То чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС?
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Будь ласка, зачекайте...
2.Європа це не тільки Німеччина, Франція , які живуть нормально - це також ніща Румунія, Болгарія і інші...
3. Я живу в ЄС пів життя. Наприклад, тут за рік якщо в мене є телевізор я повинен заплатити податок 100 євро державі.
4.Вивіз мусора в рік 250-300 євро, якщо Україна вступить в ЄС, то згідно різних директив ЄС потрібно буде також побудувати сміттєпереробні заводи і т.д... Значить вивіз мусора також
стане дорогий.
5. Коли в ЄС дитина йде в школу, то батькам потрібно купити не тільки зошити, але і книги....Одна книжка коштує 15-25 євро...
От вам і Європа....Багато можу ще написати.....Ви скажете що зарплати тут високі...Ну-ну...
В ЄС багато ніщих країн, населення яких їздить на заробітки в більш багаті країни.
Наприклад румуни в основному їдуть в Італію, прибалти в Англію, Ірландію т.д....
Але влада українцям мусить обіцяти якусь цукерку і рай...От цією цукеркою і є вступ України в ЄС.
На мою думку Україна на протязі кількох десятків років не вступить в ЄС.
Європі не потрібна війна на своїй территорії. До того ж коррупція і злодійство української влади нікуди не поділось...
Новая элита и президент.
Извините, что так пишу)