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На Харківщині нацгвардійці з дрона атакували рашистів, які вантажили боєприпаси. ВIДЕО
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На Харківщині бійцями спецпризначення Національної гвардії за допомогою дрону було знищено живу силу противника та боєкомплект артилерійських снарядів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
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