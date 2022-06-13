На Харківщині нацгвардійці з дрона атакували рашистів, які вантажили боєприпаси. ВIДЕО

На Харківщині бійцями спецпризначення Національної гвардії за допомогою дрону було знищено живу силу противника та боєкомплект артилерійських снарядів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

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