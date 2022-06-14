У Брянській області РФ повідомляють про потужний вибух, горить військова частина, - соцмережі. ВIДЕО

За 50 кілометрів від кордону з Україною знову неспокійно. За словами очевидців, у Брянській області зранку пролунав потужний вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Повідомляється, що гвинтокрил кружляв над військовою частиною, потім здійснив 2 постріли і швидко зник. За попередньою інформацією - горить військова частина. У всьому місті зникли світло і вода. Нібито снаряд також влучив у житловий будинок, поранено жінку.

Наразі більш детальної інформації щодо події немає.

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