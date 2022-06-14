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У Брянській області РФ повідомляють про потужний вибух, горить військова частина, - соцмережі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
За 50 кілометрів від кордону з Україною знову неспокійно. За словами очевидців, у Брянській області зранку пролунав потужний вибух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали.
Повідомляється, що гвинтокрил кружляв над військовою частиною, потім здійснив 2 постріли і швидко зник. За попередньою інформацією - горить військова частина. У всьому місті зникли світло і вода. Нібито снаряд також влучив у житловий будинок, поранено жінку.
Наразі більш детальної інформації щодо події немає.
Топ коментарі
+141 Иван Петров d4225322
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+94 Олександр Дніпро
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+71 botoks
показати весь коментар14.06.2022 09:31
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Будь ласка, зачекайте...
воронезька та курська народні республіки пробують їх замирити, але періодично від них огрібають.
Пропозиція розглянути варіант скорочення БеНР та БрНР не прийнята, оскільки немилозвучна.
быдлолюмен- пролетариат воюет с силовичьем, обычная гражданская война нарасие.
Не варто забувати що зараз частина Брянської області- це колишня українська Стародубщина, яку анексували росіяни в 1919 році- більшість храмів там побудовано на кошти наших гетьманів і козацької старшини.
оон має негайно ввести туди блакитні шоломи аби попередити оці всі їхні геноциди
Там же кананешніков казав, що нашу авіацію сотий раз повністю знищено.
Банками з помідорами відбиваємося.
???
Що значить - неспокійно ?
Все так, як має бути.
Давайте ще ! Чого лише брянськ ?
можно и так: во всем городе исчезли руссосвины.
Они же братья!
Может созвать Совет Безопасности ООН? Высказать обеспокоенность?
А, кацапы?
У рашагвинтокрила заканчивалось пальне и он вынужден был сбросить пару ракет шоб дотянуть до места посадки.
https://www.youtube.com/watch?v=xenSke6ezfQ&ab_channel=UaLyric
"...Снаряд задел часть военной базы и часть жилого комплекса..."
Що ж то за снаряд такий був? Ядро?